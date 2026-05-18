Νίκος Παππάς στον Realfm 97,8: Έχουμε καθυστερήσει τη σύγκληση των Οργάνων – Ελπίζω να μην εξυφαίνεται σχέδιο για κλείσιμο του ΣΥΡΙΖΑ εντός και εκτός του κόμματος

Για την ακρίβεια, το νέο κόμμα Τσίπρα και τη διαγραφή Πολάκη μίλησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Σε ερώτηση για την ακρίβεια και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ ότι τον θυμώνει και τον στενοχωρεί, ο κ. Παππάς απάντησε:

«Δεν είναι θέμα διαχείρισης θυμού, γιατί και εγώ θυμώνω να τον ακούω να λέει ότι απλώς θυμώνει. Είναι ο βασικός υπεύθυνος. Προφανώς δεν του χρεώνει κανείς την παγκόσμια αναταραχή. Του χρεώνουμε όμως την επιμονή σε μία πολιτική η οποία επιδοτεί την ακρίβεια. Αυτό κάνει δηλαδή, δεν θέλουμε να το παίξουμε σοφοί. Είναι αυτό που έγινε και στην προηγούμενη κρίση. Διαλέγει να πάει στη μεριά της προσφοράς και να δει τη μεριά της ζήτησης και να επιδοτεί τις μεγάλες, τις υψηλές τιμές, ενώ θα έπρεπε να βάλει στη σειρά ένα πλέγμα μέτρων τα οποία επιτρέπονται από το δημοσιονομικό χώρο και επιβάλλονται από σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για να αποσυμφορήσει το βάρος στην αγορά. Και μιλάω και για την διατίμηση σε όλη την αλυσίδα της ενέργειας και τη δημόσια ΔΕΗ, η οποία συστήνεται από το 2022 με βάση τις ανακοινώσεις της Κομισιόν. Να υπάρχει κρατικός φορέας στον ηλεκτρισμό και βεβαίως τη μείωση των έμμεσων φόρων που είναι στην κορυφή των επιλογών πάρα πολλών χωρών που έχουν δημοσιονομικό χώρο, όπως η Ελλάδα, η οποία έβγαλε 12 δισ. πλεόνασμα, ενώ είχε την υποχρέωση να βγάλει μόνο 6. Να μην περιφέρει ψέματα για τον δημοσιονομικό κανόνα που να λέει ότι δεν μας επιτρέπεται να τα κάνουμε αυτά. Να εφαρμόσει το πλαφόν στα επιτόκια τα τραπεζικά που λέει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, για την οποία είμαστε ένα βήμα πριν από την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχει λοιπόν πλέγμα μέτρων το οποίο προτείνουμε. Προτείνουμε ακόμη και με τη μορφή τροπολογιών και πρότασης νόμου, ο οποίος δεν ακολουθείται. Κάνει τον έκπληκτο και τον θυμωμένο. Δεν πείθει κανέναν. Κατά τη γνώμη μου και για αυτό ανακύπτει και η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία».

Για το εάν προτείνει κάτι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ πέρα από τη μείωση φόρων είπε ότι «απολύτως. Και τη διατίμηση και στο περιθώριο κέρδους και στις εταιρείες ενέργειας και βεβαίως στο περιθώριο διύλισης που είναι το πετρέλαιο. Το να λειτουργήσει έξω από το Χρηματιστήριο ενέργειας ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνουμε. Είμαστε μια χώρα η οποία παρήγαγε το 57% της ενέργειας με ανανεώσιμες, θα έπρεπε να είναι φθηνότερη ενέργεια. Οι χώρες οι οποίες μπορούν να αντιπαρέλθουμε αυτά τα σοκ είναι χώρες οι οποίες είτε παράγουν πετρέλαιο οι ίδιες, άρα είναι πιο εύκολο να το διοχετεύουν στην εσωτερική τους αγορά ή έχουν κάνει μεγάλα βήματα με τις ανανεώσιμες, έχουν απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα. Δεν κάνουμε λοιπόν εμείς τέτοια βήματα και όσο τα κάνουμε και όπου γίνονται, βάζουμε τις ανανεώσιμες να έχουν την ίδια πηγή με τις μη ανανεώσιμες. Αυτό είναι μία ασυμμετρία, την οποία πληρώνει όλη η ελληνική οικονομία».

Για το κόμμα Τσίπρα

Σχετικά με τις αναρτήσεις του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα, ο κ. Παππάς απάντησε ότι «Πρώτον, από τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα δεν δικαιούται κανείς να εκπλήσσεται. Νομίζω όλες έχουν προαναγγελθεί. Δεύτερον, ποια είναι η υποχρέωση η δική μας ; Να υπάρχει ένα καθαρό τοπίο σε σχέση με τις προθέσεις ολονών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία καθαρή θέση. Πρέπει να λειτουργεί πιο συστηματικά τα όργανά του. Την αναταραχή των τελευταίων 24ωρων θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να την έχουμε αποφύγει εάν λειτουργούσαν τα συλλογικά μας όργανα».

Για τη διαγραφή Πολάκη και την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ερώτηση αν έχει δίκιο ο Παύλος Πολάκης ο κ. Παππάς είπε:

«Τη σύγκληση των οργάνων την έχω ζητήσει με δημόσια τοποθέτηση και εγώ θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει. Εγώ δεν θα έκανα καμία δίκη προθέσεων. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει ό, τι μπορεί. Βεβαίως, ως προς την πυκνότητα των συνεδριάσεων, δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Αυτό το έχω πει καθαρά. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει και αναταράξεις αν ήμασταν πιο συστηματικοί στις τυπικές μας υποχρεώσεις ως προς τις συνεδριάσεις μας. Δεν αποδίδω σε καμία περίπτωση προθέσεις αλλότριες στον Σωκράτη Φάμελλο. Αλίμονο! Ο πρόεδρός μας πιστεύω ότι κάνει ό, τι μπορεί. Περιοδεύει κτλ. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα να δούμε τι από αυτά τα οποία έχουμε βάλει ως στόχο, έχουμε υλοποιήσει, έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε και τι δύναται να υλοποιηθεί».

Σχετικά με τα όσα γράφονται ότι ο Παύλος Πολάκης διεγράφη για να μη μείνει στα χέρια του η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς επεσήμανε ότι «αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο, το οποίο δεν μπορεί να έχει σχέση με την πραγματικότητα. Να έχεις στο μυαλό τέτοιο πράγμα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν το πιστεύω. Δεν ισχύει. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Πραγματικά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει τις αναταραχές των τελευταίων 24ωρων. Να γίνει μία ενωτική γρήγορα συνεδρίαση, να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινίσεις και να προχωρήσουμε όλοι μαζί».

Σε ερώτηση για το πού πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κλείνει το κόμμα, αν καταθέτει τα όπλα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «ελπίζω να μην το έχει κανένας στο μυαλό του γιατί το βλέπω να γράφεται δεξιά και αριστερά. Λέω ελπίζω να μην το έχει κανένας στο μυαλό του και να μην εξυφαίνεται εντός και εκτός του κόμματος τέτοιο σχέδιο. Ο Σωκράτης Φάμελλος έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και κατ’ ιδίαν και με τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Ο Σωκράτης είναι ο πρόεδρός μας και στον πυρήνα των καθηκόντων του είναι να μας ενημερώσει για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεων που έχουμε λάβει και να ετοιμάσει να οργανώσει το κόμμα για τη διάταξη μάχης για τις εκλογές, με μία συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Χρειάζεται τώρα γενναιότητα, συνεδρίαση, ενότητα. Υπάρχουν τα περιθώρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ιστορικός χώρος στην ελληνική πολιτική σκηνή και η ανθεκτικότητά του πάρα πολλά χρόνια δεν είναι τυχαία. Οφείλεται σε έναν ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό εξοπλισμό που τον έκανε η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Όποιος το υποτιμά αυτό κάνει τεράστιο λάθος. Και όποιος επιθυμεί αυτός ο χώρος να σβήσει, νομίζω ότι θα αναμετρηθεί με μία αλήθεια που θα είναι δυσάρεστη για αυτόν πάρα πολύ σύντομα».

Σε άλλο σημείο είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθύνει εδώ και πάρα πολύ καιρό την πρόταση συνεργασίας στη Λούκα Κατσέλη, τον Νίκο Κοτζιά, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Πέτρο Κόκκαλη, τις δυνάμεις του πατριωτικού σοσιαλιστικού χώρου. Δεν έχει βάλει ψηλά τον πήχη ως προς τα προαπαιτούμενα. Ήρθε ο καιρός όλοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους και νομίζω ότι επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο σκληρή, έχουμε υποχρέωση και εμείς ως στελέχη τα οποία είμαστε στην ηγεσία, με πρώτο τον Πρόεδρό μας, να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με βάση τα δεδομένα να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας για την εκλογική μάχη».

Σχετικά με το εάν υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές να είναι απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, ο κ. Παππάς είπε ότι «Νομίζω είμαι σαφέστατος και για αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας και αυτό ξέρετε αφορά τον Πρόεδρο, αφορά τον γραμματέα του κόμματος, Στέργιο Καλπάκη, ο οποίος και αυτός ως επικεφαλής της οργάνωσης πρέπει να φέρει μία εισήγηση για το για τη διάταξη των δυνάμεων ενόψει της εκλογικής μάχης, για το πώς πάνε οι συμμαχίες και οι συνεργασίες και βεβαίως να αντισταθούμε όλοι απέναντι σε ανιστόρητες απόψεις, για να μην πω χυδαίες, όπως αυτές που εξέφρασε ο κ. Βασιλειάδης περί αυτοδιάλυσης, διάλυσης, αναστολής του κόμματος».

Σε ερώτηση για το τι θα κάνει αν τα όργανα του κόμματος πάρουν κατά πλειοψηφία την απόφαση αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε:

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κανένας. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Σωκράτης Φάμελλος. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που μπορεί και πρέπει να γίνει είναι να πάρουμε συλλογικά την απόφαση για να εντάξουμε τις δυνάμεις μας σε μία εκλογική συμμαχία. Είμαστε έτοιμοι, το δουλεύουμε, δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν έχουμε καλή δημοσκοπική εικόνα. Επίσης πρέπει να μας προβληματίζει και πρέπει να κάνουμε βήματα ενωτικά ενός συντεταγμένου κόμματος».

Σε επισήμανση αν είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο κ Παππάς είπε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή. Δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας. Δεν έχει πει τίποτα τέτοιο. Δεν θα ήταν συμβατό να το έλεγε. Θα μου πείτε, άλλωστε με το να κρατά τη θέση του προέδρου το αντιλαμβάνεστε και εσείς αυτονόητα είναι πρόεδρος του κόμματός μας. Αυτονόητα εγγυάται τη συντεταγμένη μας πορεία προς τις εκλογές και γι αυτό λέω ότι επείγει η συνεδρίασή μας. Οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε».

