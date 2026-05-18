Μυστήριο στην Τελανγκάνα: Ανακαλύφθηκε χαμένος ναός των Κακατίγια – Φύλακες κόμπρες βγήκαν μέσα από τις αρχαίες πέτρες

Μια αναπάντεχη αρχαιολογική ανακάλυψη στην Ινδία φέρνει στο φως μυστικά του παρελθόντος, συνδυάζοντας την ιστορία με τον τοπικό θρύλο.

Κατά τη διάρκεια εργασιών ρουτίνας, η γη της Τελανγκάνα αποκάλυψε ένα ξεχασμένο μνημείο, προκαλώντας δέος σε επιστήμονες και κατοίκους.

Αρχαία ερείπια ναού, που πιστεύεται ότι χρονολογούνται από την περίοδο των Κακατίγια, ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων στην τοποθεσία του Κεντρικού Φυλετικού Πανεπιστημίου Σαμάκα-Σαράκα, στην επαρχία Μουλούγκου της Τελανγκάνα στην Ινδία.

Ωστόσο, αυτό που μετέτρεψε την ανακάλυψη σε μια καθηλωτική τοπική ιστορία δεν ήταν μόνο τα σκαλιστά πέτρινα έργα που αποκαλύφθηκαν κοντά στη λίμνη Λόκαμ Τσερούβου.

Ήταν η ξαφνική εμφάνιση τριών κομπρών μέσα από τις θαμμένες πέτρες.

Τα ερείπια ήρθαν στο φως καθώς χωματουργικά μηχανήματα άνοιγαν τάφρους για την περίφραξη στην έκταση των 1.360 στρεμμάτων του πανεπιστημίου.

Οι εργάτες φέρεται να αποκάλυψαν μεγάλες πέτρινες κατασκευές κοντά στο ανάχωμα της λίμνης Λόκαμ Τσερούβου, κινώντας υποψίες ότι οι πέτρες ίσως ανήκουν σε ένα παλιό συγκρότημα ναών.

Οι κατασκευαστικές εργασίες στο σημείο διακόπηκαν αμέσως και οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν το Τμήμα Αρχαιολογίας.

Κόμπρες κάτω από τις πέτρες

Η ανασκαφή πήρε δραματική τροπή όταν τρεις κόμπρες βγήκαν κάτω από τους αποκαλυφθέντες πέτρινους όγκους. Ένα φίδι φέρεται να σκοτώθηκε αφού χτυπήθηκε από μια πέτρα που έπεσε, ενώ τα άλλα δύο διέφυγαν στην κοντινή βλάστηση.

Οι εργάτες πανικοβλήθηκαν και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για τα έργα εκσκαφής σταμάτησαν αργότερα να λειτουργούν, εντείνοντας τους φόβους μεταξύ των εργαζομένων στο εργοτάξιο.

Ένας χειριστής εκσκαφέα JCB, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα Deccan Chronicle, δήλωσε ότι οι εργάτες φοβήθηκαν πολύ για να συνεχίσουν το σκάψιμο σε εκείνο το σημείο.

Περιέγραψε ότι τα φίδια εμφανίστηκαν αμέσως μόλις μετακινήθηκαν οι «αρχαίες πέτρες», δίνοντας στο περιστατικό την αίσθηση μιας προειδοποίησης προς τους παρευρισκόμενους.

Κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν αργότερα στο σημείο, πραγματοποίησαν τελετουργικά για το νεκρό φίδι και το έθαψαν σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα.

Ορισμένοι χωρικοί δήλωσαν ότι οι πέτρες ίσως ανήκουν σε ένα προ πολλού χαμένο ιερό, πιθανώς αφιερωμένο στον Χανούμαν ή στη Γιαλάμα Θάλι.

Μια ανακάλυψη ανάμεσα στην αρχαιολογία και την πίστη

Το περιστατικό με τις κόμπρες πρόσθεσε ένα ισχυρό στρώμα τοπικού συμβολισμού στην ανακάλυψη.

Στις θρησκευτικές παραδόσεις της Νότιας Ασίας, τα ερπετά δεν είναι απλά ζώα.

Οι Νάγκα, που συχνά αναπαρίστανται ως πλάσματα που μοιάζουν με κόμπρες, εμφανίζονται στις ινδουιστικές, βουδιστικές και τζαϊνιστικές παραδόσεις ως ημίθεες μορφές, οι οποίες μπορούν να είναι τόσο επικίνδυνες όσο και προστατευτικές. Η εγκυκλοπαίδεια Britannica περιγράφει τους Νάγκα ως μυθικά όντα που συνδέονται με τη μορφή του φιδιού, τα υπόγεια βασίλεια και μια ισχυρή, ιερή παρουσία.

Αυτό δεν αποδεικνύει, με καμία αρχαιολογική έννοια, ότι τα ερείπια στο Μουλούγκου φυλάσσονταν από φίδια. Εξηγεί όμως γιατί η ανακάλυψη είχε τόσο έντονο αντίκτυπο στους ντόπιους κατοίκους.

Όταν εμφανίζονται μαζί θαμμένες πέτρες ναού, ένας υδροβιότοπος και κόμπρες, το σκηνικό ανασύρει φυσικά στην επιφάνεια πανάρχαιες ιδέες για την ιερή προστασία, τη γονιμότητα, το νερό και τον κίνδυνο.

Ένας ηλικιωμένος κάτοικος, ο Σαμπάια, δήλωσε στην εφημερίδα Deccan Chronicle ότι, σύμφωνα με τις τοπικές δοξασίες, οι ηγεμόνες των Κακατίγια έχτιζαν ναούς κοντά σε δεξαμενές νερού για να ευλογούν τα νερά.

Ο ίδιος προέτρεψε τους αξιωματούχους να σεβαστούν την τοποθεσία και να προστατεύσουν τα ερείπια, αντί να συνεχίσουν τις κατασκευαστικές εργασίες πάνω από αυτά.

Πιθανά ίχνη ενός ιερού τοπίου των Κακατίγια

Αν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για ερείπια της εποχής των Κακατίγια, η ανακάλυψη θα εντασσόταν σε ένα ευρύτερο μεσαιωνικό τοπίο, όπου οι ναοί, οι δεξαμενές νερού και οι οικισμοί συνδέονταν συχνά στενά μεταξύ τους.

Η δυναστεία των Κακατίγια, η οποία κυβέρνησε το μεγαλύτερο μέρος του ανατολικού Ντεκάν με πρωτεύουσα το Ουαρανγκάλ, άφησε πίσω της μερικά από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνημεία της Τελανγκάνα.

Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι ο Ναός Κακατίγια Ρουντρέσουαρα, ευρέως γνωστός ως Ναός Ραμάπα, στο Παλαμπέτ.

Η UNESCO περιγράφει το μνημείο ως μια εξαιρετική μαρτυρία των καλλιτεχνικών, αρχιτεκτονικών και μηχανικών επιτευγμάτων των Κακατίγια. Η κατασκευή του ναού από ψαμμίτη ξεκίνησε το 1213 μ.Χ. και πιστεύεται ότι συνεχίστηκε για περίπου 40 χρόνια.

Ο Οργανισμός Τουρισμού της Τελανγκάνα περιγράφει επίσης τον Ναό Ραμάπα ως ένα μνημείο των Κακατίγια του 13ου αιώνα, γνωστό για τα περίπλοκα σκαλίσματά του, τις γλυπτές λεπτομέρειες και το ξεχωριστό αρχιτεκτονικό του ύφος.

Τα πιθανά ερείπια του ναού στο Μουλούγκου είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτα λόγω της εγγύτητάς τους στη λίμνη Λόκαμ Τσερούβου.

Σε ολόκληρη τη μεσαιωνική Τελανγκάνα, οι υδροβιότοποι και οι δεξαμενές δεν αποτελούσαν απλώς πρακτικές υποδομές.

Συνδέονταν στενά με τη γεωργία, τη ζωή των οικισμών, τις τελετουργικές πρακτικές και την πολιτική εξουσία.

Ένα ιερό δίπλα σε μια δεξαμενή νερού δεν θα ήταν ασυνήθιστο σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Το κλιμάκιο των αρχαιολόγων

Ο διευθυντής της κρατικής αρχαιολογικής υπηρεσίας, Κ. Αρτζούν Ράο, δήλωσε ότι το τμήμα έλαβε πληροφορίες από τον πρύτανη του πανεπιστημίου και έστειλε αμέσως κλιμάκιο για να επιθεωρήσει την τοποθεσία.

Μια λεπτομερής έκθεση αναμένεται μετά την έρευνα, η οποία θα προσδιορίσει την πιθανή χρονολόγηση, την προέλευση και τη σημασία των αποκαλυφθέντων ερειπίων.

Οι αξιωματούχοι έδωσαν επίσης οδηγίες οι ανακαλυφθείσες πέτρες να μεταφερθούν στο αρχαιολογικό μουσείο του Ουαρανγκάλ για φύλαξη, εν αναμονή περαιτέρω μελέτης.

Προς το παρόν, η απόδοση των ερειπίων στην περίοδο των Κακατίγια παραμένει σε προκαταρκτική φάση.

Οι αρχαιολόγοι θα πρέπει να εξετάσουν τα σκαλίσματα, τον τύπο της πέτρας, τη διάταξη, το μοτίβο κατασκευής και κάθε σχετικό υλικό προτού επιβεβαιώσουν εάν τα κατάλοιπα ανήκουν σε ένα συγκρότημα ναών, ένα κατεστραμμένο ιερό, επαναχρησιμοποιημένα αρχιτεκτονικά θραύσματα ή κάποια άλλη κατασκευή.

Ωστόσο, η ανακάλυψη έχει ήδη πετύχει κάτι σημαντικό: σταμάτησε τη σύγχρονη κατασκευή για αρκετό χρόνο, ώστε να εξεταστεί μια πιθανή μεσαιωνική ιερή τοποθεσία.

Με την ξαφνική εμφάνιση τριών κομπρών μέσα από τις πέτρες, τα ερείπια τράβηξαν την προσοχή του κοινού όχι μόνο ως αρχαιολογικό εύρημα, αλλά και ως μια ιστορία όπου η ιστορία, ο φόβος και οι τοπικές δοξασίες αναδύθηκαν μαζί για λίγο μέσα από το έδαφος.