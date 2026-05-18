«Σπίτι μου ΙΙ»: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι για να λάβουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλό επιτόκιο

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται αυτές τις ημέρες τουλάχιστον 3.000 δικαιούχοι του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», οι οποίοι προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για να λάβουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο.

Με στόχο να μη μείνει ούτε ένας δικαιούχος εκτός προγράμματος, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε παράταση για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων έως το τέλος Αυγούστου.

Έτσι ενώ αρχικά η προθεσμία συμβασιοποίησης των δανείων έληγε στις 2 Ιουνίου 2026, πλέον δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης έως και τις 31 Αυγούστου 2026 για εγκεκριμένα δάνεια που δεν θα προλάβουν να υπογραφούν εγκαίρως.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση «μέσω της παράτασης που δίνεται στόχος είναι μπορέσουν οι δανειολήπτες να ολοκληρώσουν τη δανειακή τους σύμβαση και να ενταχθούν με επιτυχία στο πρόγραμμα».

Τι αλλάζει

Αναλυτικότερα η βασική αλλαγή αφορά στην παράταση της δυνατότητας συμβασιοποίησης εγκεκριμένων στεγαστικών δανείων έως τις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον αυτά δεν προλάβουν να ολοκληρωθούν έως τις 2 Ιουνίου 2026. Η χρηματοδότηση για αυτά τα δάνεια θα καλυφθεί από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και όχι από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η παράταση αφορά στους δικαιούχους που έχουν ήδη λάβει έγκριση δανείου, περιπτώσεις όπου έχει βρεθεί ακίνητο αλλά καθυστερούν συμβόλαια, έλεγχοι ή δικαιολογητικά, υποθέσεις με πολεοδομικές ή νομικές εκκρεμότητες, αγοραπωλησίες που απαιτούν περισσότερο χρόνο λόγω τραπεζών ή συμβολαιογράφων. Δεν αφορά σε νέες αιτήσεις που δεν έχουν προχωρήσει σε τραπεζική έγκριση.

Τι πρέπει να προσέξουν

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν οι δικαιούχοι του «Σπίτι μου ΙΙ» στη νομιμότητα του ακινήτου, στην ταχύτητα έκδοσης δικαιολογητικών, στη συνεργασία με έμπειρο συμβολαιογράφο, στην άμεση ανταπόκριση της τράπεζας, στην ορθή εκτίμηση εμπορικής αξίας, στην ενεργειακή κατάσταση ακινήτου και στην ύπαρξη αυθαιρεσιών ή εκκρεμοτήτων κληρονομιάς.

Σύμφωνα με ειδικούς, στην πράξη, πολλές συμφωνίες ακυρώνονται επειδή το  ακίνητο εμφανίζει νομικά προβλήματα, η εμπορική αξία βγαίνει χαμηλότερη, υπάρχουν αυθαιρεσίες, δεν ολοκληρώνονται εγκαίρως οι διαδικασίες ενώ κάποιες φορές ο πωλητής αλλάζει τιμή λόγω αυξημένης ζήτησης.

Σε κάθε περίπτωση προκρίνονται όσοι έχουν ήδη εγκριθεί, έχουν βρει ακίνητο χωρίς νομικά προβλήματα και έχει ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος.  Οι νέες αναζητήσεις ακινήτων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες λόγω χρόνου.

«Οι πωλητές πρέπει να γνωρίζουν ότι οι διαδικασίες μέσω τραπεζών απαιτούν χρόνο, τα ακίνητα πρέπει να είναι πλήρως τακτοποιημένα και κάθε εκκρεμότητα μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της αγοραπωλησίας. Ένα «καθαρό» ακίνητο πλέον έχει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», επισημαίνουν γνώστες του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ».

