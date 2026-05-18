Αλέξης Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος

«Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Με αυτή τη φράση συνοδεύει το νέο βίντεο που ανέβασε στα social media ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποιεί ότι θα ανακοινώσει το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε προϊδεάσει για τις εξελίξεις και τις επόμενες κινήσεις του με βίντεο και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στις προηγούμενες αναρτήσεις του έγραφε: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς…», «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…».

Οι προετοιμασίες βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία. Όνομα, χρώματα, ιδρυτική διακήρυξη και οργανωτικός σχεδιασμός έχουν σχεδόν ετοιμαστεί, ενώ οι ομάδες που εργάζονται εδώ και μήνες γύρω από το νέο εγχείρημα έχουν περάσει από τη φάση των πολιτικών συζητήσεων στη φάση της υλοποίησης.

Προσκλητήριο

Όπως έγραψε η Realnews της Κυριακής, για αρκετούς στην Κουμουνδούρου η εικόνα της Ρεματιάς λειτούργησε ως ένα πρώτο άτυπο «προσκλητήριο». Όχι απαραίτητα με όρους άμεσης πολιτικής προσχώρησης, αλλά ως μια δημόσια καταγραφή διαθεσιμοτήτων, ισορροπιών και πιθανών μελλοντικών συμμαχιών. Το ενδιαφέρον, πλέον, μεταφέρεται στα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν την πρώτη δημόσια εικόνα του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει ένα σχήμα που θα συνδυάζει νέα πρόσωπα με τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά, αλλά και επιλεγμένα στελέχη με κυβερνητική εμπειρία, αποφεύγοντας ωστόσο την εικόνα μιας απλής αναπαλαίωσης του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Στην ομάδα που εμφανίζεται να βρίσκεται κοντά στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται οι Κώστας Τούμπουρος, Θεώνη Κουφονικολάκου, Ιωάννα Λαλιώτου, Ευγενία Φωτονιάτα, Μαριάννα Τουμασάτου, Αννα Παπαδοπούλου, Χάρης Τζημήτρας, Κώστας Μπουλμέτης, Χάρης Μαυρουδής, Νίκος Νυφούδης, Σπύρος Δρίτσας και άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στις διεργασίες των τελευταίων μηνών.

Η επιλογή αυτής της σύνθεσης μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Στόχος είναι το νέο κόμμα να εκπέμψει ταυτόχρονα εικόνα ανανέωσης αλλά και πολιτικής αξιοπιστίας, χωρίς να εγκλωβιστεί στα εσωκομματικά τραύματα και στις ισορροπίες της προηγούμενης περιόδου. Γι’ αυτό και, όπως σημειώνουν πρόσωπα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό, δεν προβλέπονται «προκρατημένες» θέσεις για τα παλαιά προβεβλημένα στελέχη, ενώ οι όποιες μετακινήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ θα γίνουν αργά, επιλεκτικά και σε ατομική βάση.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματος του Αλ. Τσίπρα, Θ. Κουφονικολάκου, η οποία αναφερόμενη στο νέο εγχείρημα Τσίπρα, τόνισε: «Σε ό,τι αφορά το τι μπορούμε να περιμένουμε, να περιμένουμε τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, ενός νέου κόμματος, ενός κόμματος που θα έχει νέα στελέχη αλλά και στελέχη με την εμπειρία της διακυβέρνησης, ενός κόμματος το οποίο έχει όραμα, έχει ένα συνεκτικό αφήγημα».

Η Κουμουνδούρου

Όσο οι πληροφορίες για τον χρόνο των ανακοινώσεων πυκνώνουν, τόσο αυξάνονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ οι πιέσεις προς τον Σωκράτη Φάμελλο να αναλάβει πρωτοβουλίες. Μια ομάδα στελεχών θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει άμεση πολιτική προσέγγιση με τον πρώην πρωθυπουργό, ακόμη και μέσω πρότασης εκλογικής συνεργασίας, προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης ρήξη στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Ωστόσο, από το περιβάλλον Τσίπρα εκπέμπεται ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στελέχη που στηρίζουν το νέο εγχείρημα επιμένουν ότι ο στόχος δεν είναι «να δημιουργηθεί ΣΥΡΙΖΑ με άλλο όνομα και άλλον ΑΦΜ». Η λογική πάνω στην οποία χτίζεται ο νέος φορέας είναι διαφορετική: λιγότερο κομματική, περισσότερο προσωποκεντρική και με σαφή προσπάθεια διεύρυνσης προς πρόσωπα εκτός των παραδοσιακών ορίων της Κουμουνδούρου.

Η αμηχανία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώθηκε και στην πρωτοβουλία του Νίκου Παππά να ζητήσει τη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας. Ο πρώην υπουργός ζήτησε ουσιαστικά να ξεκαθαριστεί η στρατηγική του κόμματος απέναντι στις εξελίξεις, καλώντας παράλληλα τον Σ. Φάμελλο να επικοινωνήσει άμεσα με τον Αλ. Τσίπρα. Μάλιστα, πρότεινε δημόσια ακόμη και τη διοργάνωση ενός «στρογγυλού τραπεζιού» με τη συμμετοχή προσώπων όπως η Λούκα Κατσέλη και ο Νίκος Κοτζιάς, επιχειρώντας να ανοίξει τη συζήτηση για μια νέα αρχιτεκτονική συνεργασιών στον χώρο της προοδευτικής παράταξης.

Την ίδια στιγμή, όμως, υπάρχουν και στελέχη που θεωρούν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια συνεννόησης ισοδυναμεί με πολιτική αυτοκατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ και επιμένουν στην αυτόνομη πορεία του κόμματος, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε μετωπική αντιπαράθεση με τον νέο φορέα.

Σε κάθε περίπτωση, το πολιτικό σκηνικό στον χώρο της Κεντροαριστεράς εισέρχεται πλέον σε φάση αναδιάταξης.