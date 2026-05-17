Αρχαιολογικό μυστήριο στη Σαξονία: Ανακαλύφθηκε άγνωστο χωριό του 3ου αιώνα και μια παράξενη σκούρα γυάλινη χάντρα

Η εξόρυξη χαλικιού στην τοποθεσία Λίμπερζεε (Liebersee), έναν οικισμό που ανήκει στον δήμο Μπέλγκερν-Σιλντάου (Belgern-Schildau) στη Σαξονία της Γερμανίας, έφερε στο φως μια σειρά από αρχαιολογικές δομές.

Τα ευρήματα αυτά τεκμηριώνουν την ύπαρξη μιας αγροτικής κοινότητας που ήταν στραμμένη στην αυτοκατανάλωση, μεταξύ του 3ου και του 5ου αιώνα μ.Χ.

Οι εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν από την Κρατική Υπηρεσία Αρχαιολογίας της Σαξονίας (LfA) μεταξύ των αρχών Δεκεμβρίου 2025 και των μέσων Απριλίου 2026, κάλυψαν μια έκταση περίπου 3.200 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή όπου έχει προγραμματιστεί η νέα διάνοιξη του λατομείου χαλικιού.

Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η εξόρυξη χαλικιού και άμμου θα κατέστρεφε ανεπανόρθωτα τυχόν αρχαιολογικά κατάλοιπα στο υπέδαφος.

Το Λίμπερζεε βρίσκεται στην αριστερή όχθη της κοιλάδας του Έλβα στη Σαξονία, ανάμεσα στις πόλεις Ρίζα (Riesa) και Τοργκάου (Torgau).

Η περιοχή αυτή, ευνοημένη από τις φυσικές της συνθήκες, αποτελεί τόπο ανθρώπινης εγκατάστασης εδώ και χιλιετίες, συνθέτοντας ένα αρχαιολογικό τοπίο υψηλής πυκνότητας με πολυάριθμες ήδη καταγεγραμμένες θέσεις.

Στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του λατομείου χαλικιού υπήρχαν αρκετά σημεία με γνωστά ευρήματα, γεγονός που ώθησε στη διενέργεια προληπτικής ανασκαφής στην έκταση που θα επηρεαζόταν από τη μελλοντική εξόρυξη.

Οι ανασκαφές οδήγησαν στον εντοπισμό των καταλοίπων ενός χωριού που χρονολογείται μεταξύ του 3ου και του 5ου αιώνα μ.Χ., μια περίοδο που εκτείνεται από το τελικό στάδιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έως τις απαρχές της εποχής των μεγάλων μεταναστεύσεων των γερμανικών φύλων.

Ανάμεσα στα πολυάριθμα δομικά ευρήματα που τεκμηριώθηκαν —συμπεριλαμβανομένων λάκκων και οπών για πασσάλους, που μαρτυρούν ανθρώπινες παρεμβάσεις στο έδαφος— οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να διακρίνουν τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες μακρές οικίες (longhouses) κατασκευασμένες με ξύλινους πασσάλους, οι οποίες διέθεταν πολλά κλίτη, καθώς και τρία ημιυπόγεια κτίσματα γνωστά ως Grubenhäuser ή υπόσκαφες καλύβες.

Οι μακρές οικίες, οι οποίες έφταναν σε διαστάσεις έως και είκοσι μέτρα μήκος και πέντε μέτρα πλάτος, χρησίμευαν ταυτόχρονα ως κατοικίες και ως στάβλοι. Αντίθετα, τα μικρά ημιυπόγεια κτίσματα, τα οποία διέθεταν ωφέλιμη επιφάνεια μεταξύ επτά και δώδεκα τετραγωνικών μέτρων, χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες ή εργαστήρια.

Ένα αρχαίο υφαντουργείο μέσα στις υπόσκαφες καλύβες

Σε μία από αυτές τις υπόσκαφες καλύβες (Grubenhäuser) εμφανίστηκαν αναμφισβήτητες αποδείξεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τριάντα πήλινα βαρίδια αργαλειού (αντίβαρα), με πεπλατυσμένο, κυκλικό σχήμα, ένα εύρημα που αποδεικνύει την ύπαρξη κάθετου αργαλειού στο εσωτερικό του κτίσματος.

Αυτά τα βαρίδια χρησίμευαν για να τεντώνουν τα νήματα του στημονιού που κρέμονταν κάθετα, μέσα από τα οποία περνούσαν τα νήματα του υφαδιού.

Το γυναικείο κειμήλιο: Η σπάνια γυάλινη χάντρα που ξεχωρίζει στα ευρήματα

Κατά την Ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο, η κύρια πρώτη ύλη που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ήταν το μαλλί των προβάτων.

Παράλληλα με τα βαρίδια του αργαλειού, βρέθηκε επίσης ένα σφονδύλι (σφοντύλι) από πηλό, το οποίο χρησιμοποιούνταν για να προσθέτει βάρος σε ένα ξύλινο αδράχτι και έτσι να γνέθουν το ακατέργαστο μαλλί σε νήμα.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που περισυνελέγησαν, τα οποία αποτελούνται κυρίως από θραύσματα κεραμικής καθημερινής χρήσης, ξεχωρίζει μια μεγάλη, σκούρα, αδιαφανής γυάλινη χάντρα, διακοσμημένη με ανοιχτόχρωμες κυματιστές ζώνες. Αυτός ο τύπος χάντρας εμφανίζεται συνήθως ως κτέρισμα σε γυναικείες ταφές.

Η μορφολογία και η διακόσμηση αυτών των κομματιών παρέμειναν πρακτικά αμετάβλητες για μεγάλες χρονικές περιόδους, αν και η κύρια χρονολόγησή τους τοποθετείται στον 4ο και 5ο αιώνα μ.Χ.

Δεδομένου ότι αυτή η μεγάλη χάντρα βρέθηκε σε έναν οικιακό λάκκο και όχι σε τάφο, οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να είχε επαναχρησιμοποιηθεί ως σφονδύλι για το γνέσιμο του μαλλιού.

Το σύνολο των στοιχείων παραπέμπει σε μια αγροτική κοινότητα που ασκούσε μια οικονομία επιβίωσης βασισμένη στην αυτοκατανάλωση.

Η εμφάνιση κοκκινωπού πηλού που αντιστοιχεί σε επιχρίσματα τοίχων, γνωστού ως Hüttenlehm (πηλός καλυβών), μαζί με απανθρακωμένα υπολείμματα σιτηρών, υποδηλώνει ότι τα κτίρια ήταν σοβατισμένα με λάσπη και ότι οι κάτοικοι αποθήκευαν δημητριακά.

Το μυστήριο της μεγάλης πυρκαγιάς και το τέλος του οικισμού

Αυτά τα ίδια ίχνη, ιδιαίτερα η παρουσία καμένου σιταριού και σκληρυμένου από τη φωτιά πηλού, μαρτυρούν ότι ο οικισμός υπέστη τουλάχιστον μία πυρκαγιά σημαντικού μεγέθους.

Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι από την Κρατική Υπηρεσία Αρχαιολογίας της Σαξονίας προειδοποιούν ότι δεν μπορούν ακόμη να προσδιορίσουν με βεβαιότητα εάν αυτό το καταστροφικό γεγονός ήταν η αιτία της οριστικής εγκατάλειψης του χωριού.

Οι έρευνες που εκκρεμούν περιλαμβάνουν αναλύσεις ραδιοχρονολόγησης (άνθρακα-14) στα φυτικά υπολείμματα και στα κάρβουνα που εντοπίστηκαν, τα αποτελέσματα των οποίων θα μπορούσαν να προσφέρουν μια ακριβέστερη χρονολόγηση της πυρκαγιάς καθώς και της περιόδου κατοίκησης της συγκεκριμένης θέσης.