Ανακαλύφθηκε τεράστιο λατομείο 2.000 ετών – Σε ποιον ανήκει το μυστηριώδες κλειδί που βρέθηκε

Μια μεγάλης κλίμακας αρχαιολογική ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε από την Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ δίνει μια εντυπωσιακή θέαση στο πώς χτίστηκε η Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους της ιστορίας της.

Στη γειτονιά Ραμάτ Σλόμο της Ιερουσαλήμ, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα τεράστιο λατομείο που χρονολογείται στον 1ο αιώνα μ.Χ. —στο απόγειο της περιόδου του Δεύτερου Ναού— μαζί με ένα σπάνιο κυρτό μεταλλικό κλειδί που ενδέχεται να ανήκε σε έναν από τους εργάτες του λατομείου.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε το 2007, ενόψει της έναρξης ενός έργου , και διευθύνθηκε από την αρχαιολόγο Irina Zilberbod.

Αν και ο χώρος ήταν γνωστός στους ειδικούς εδώ και αρκετό καιρό, η Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ τόνισε πρόσφατα την ανακάλυψη σε δημόσια δήλωση, προσελκύοντας εκ νέου την προσοχή στην κλίμακα και την πολυπλοκότητα της αρχαίας κατασκευαστικής βιομηχανίας της Ιερουσαλήμ.

Το λατομείο που έχτισε μια ολόκληρη πόλη

Το λατομείο, λαξευμένο απευθείας στον φυσικό βράχο της Ιερουσαλήμ, διατηρεί σαφείς αποδείξεις εντατικής και οργανωμένης εξόρυξης πέτρας.

Οι αρχαιολόγοι κατέγραψαν μεγάλες κοιλότητες που δημιουργήθηκαν από τη τη λατομική δραστηριότητα, όρθιους πέτρινους στύλους που παρέμειναν στη θέση τους κατά την εξόρυξη, λαξευμένα σκαλοπάτια και πέτρινους ογκολίθους “παγωμένους” σε διαφορετικά στάδια παραγωγής.

Ορισμένοι ογκόλιθοι ήταν ακόμη προσκολλημένοι στον φυσικό βράχο, ενώ άλλοι είχαν ήδη διαμορφωθεί και αποκολληθεί εν μέρει.

Αρκετές από τις εξορυγμένες πέτρες ξεπερνούσαν τα δύο μέτρα σε μήκος, υποδηλώνοντας ότι προορίζονταν για μνημειακή δημόσια αρχιτεκτονική.

Τέτοιοι ογκόλιθοι είναι χαρακτηριστικοί των μεγάλων λαξευτών λίθων (ashlar) που χρησιμοποιούνταν στα μεγάλα έργα της περιόδου του Δεύτερου Ναού στην Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένων των οχυρώσεων της πόλης, των δημόσιων κτιρίων και των μνημειακών οδών. Το μέγεθος και η ακρίβειά τους αντανακλούν τόσο τις προηγμένες τεχνικές γνώσεις όσο και την τεράστια ζήτηση για οικοδομικά υλικά σε μια ραγδαία επεκτεινόμενη πόλη.

Τα εργαλεία της τέχνης και ένα προσωπικό αντικείμενο

Ανάμεσα στα πιο υποβλητικά ευρήματα ήταν σιδερένια λατομικά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι λιθοξόοι.

Αυτά περιλάμβαναν τσεκούρια σχεδιασμένα για τη λάξευση καναλιών αποκόλλησης γύρω από τους πέτρινους ογκολίθους και μια σφήνα σχισίματος που χρησιμοποιούνταν για τον διαχωρισμό της πέτρας από τον φυσικό βράχο με ελεγχόμενα χτυπήματα σφυριού.

Μαζί, παρέχουν σπάνια απτά τεκμήρια για τις μεθόδους που περιγράφονται στις αρχαίες πηγές, αλλά σπάνια διασώζονται αρχαιολογικά.

Ακόμη πιο προσωπική ήταν η ανακάλυψη ενός κυρτού μεταλλικού κλειδιού με προεξοχές, γνωστού ως κλειδί-μανιβέλα.

Τέτοια κλειδιά χρησιμοποιούνταν για τον χειρισμό ξύλινων μηχανισμών κλειδώματος, οι οποίοι ήταν συνηθισμένοι κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

Οι αρχαιολόγοι εικάζουν ότι μπορεί να γλίστρησε από την τσέπη ενός εργάτη του λατομείου κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, προσφέροντας μια σπάνια στιγμή ανθρώπινης κλίμακας μέσα σε ένα βιομηχανικό τοπίο.

Μηχανική που υπερβαίνει τη λατομική δραστηριότητα

Το λατομείο δεν ήταν απλώς ένας χώρος εξόρυξης.

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν λαξευτές βοηθητικές εγκαταστάσεις, πιθανότατα χρησιμοποιούμενες για τη συλλογή και αποθήκευση νερού απαραίτητου για τις εργασίες εξόρυξης. Επιπλέον, περισσότερες από 200 μικρές κοιλότητες λαξεύτηκαν συστηματικά στο δάπεδο του λατομείου.

Η κανονική τους διάταξη υποδεικνύει ότι επρόκειτο πιθανότατα για υποδοχές ξύλινων δοκών, οι οποίες θα στήριζαν ανυψωτικές διατάξεις (γερανούς) που χρησιμοποιούνταν για την ανύψωση και τη μετακίνηση των βαριών ογκόλιθων. Αυτή η υποδομή παραπέμπει σε μια άκρως οργανωμένη επιχείρηση, ικανή να παράγει τυποποιημένα οικοδομικά υλικά με αποτελεσματικότητα.

Τα στοιχεία ενισχύουν την ιδέα ότι η εξόρυξη πέτρας στην Ιερουσαλήμ της περιόδου του Δεύτερου Ναού δεν ήταν μια πρόχειρη δραστηριότητα, αλλά μέρος μιας οικονομίας κατασκευών σε επίπεδο πόλης. Η περίοδος του Δεύτερου Ναού, που καλύπτει περίπου από τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. μέχρι τη ρωμαϊκή καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ., χαρακτηρίστηκε από δραματική αστική ανάπτυξη.

Υπό τη διακυβέρνηση των Ασμοναίων και αργότερα του Ηρώδη, η Ιερουσαλήμ μετατράπηκε σε μια μνημειώδη πόλη από πέτρα.

Ο Ηρώδης ο Μέγας, ειδικότερα, ξεκίνησε τεράστια κατασκευαστικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του Όρους του Ναού χρησιμοποιώντας τεράστιους ασβεστολιθικούς ογκόλιθους — μερικοί από τους οποίους ζύγιζαν αρκετούς τόνους. Λατομεία όπως αυτό στο Ραμάτ Σλόμο ήταν ουσιαστικά για αυτόν τον μετασχηματισμό.

Ο τοπικός ασβεστόλιθος, γνωστός ως “μελέκη” (meleke), ήταν περιζήτητος για την ανθεκτικότητά του και την ικανότητά του να σκληραίνει μετά την έκθεση στον αέρα.

Η εγγύτητα των λατομείων στην πόλη μείωσε τις αποστάσεις μεταφοράς, αν και η μετακίνηση λίθων πολλών τόνων στο τραχύ έδαφος της Ιερουσαλήμ παρέμεινε μια τρομερή πρόκληση.

Στρώματα αδιάλειπτης χρήσης

Ο χώρος απέδωσε επίσης ευρήματα από μεταγενέστερες περιόδους, υποδεικνύοντας ότι το λατομείο ή το περιβάλλον του συνέχισε να έχει δραστηριότητα πολύ μετά την εποχή του Δεύτερου Ναού.

Οι αρχαιολόγοι ανέσυραν έναν μικρό αριθμό θραυσμάτων αγγείων της Πρώιμης Ρωμαϊκής περιόδου, τρία νομίσματα που χρονολογούνται στην εποχή των Ρωμαίων επάρχων στην Ιουδαία και ένα θραύσμα λύχνου που έφερε μια επιγραφή από την Ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Ένα οστέινο εργαλείο που βρέθηκε στον χώρο προσθέτει σε αυτή την εικόνα της σποραδικής επαναχρησιμοποίησης.

Από τη σύγχρονη εποχή, ανακαλύφθηκαν 17 μεταλλικά πέταλα αλόγων, ορισμένα από τα οποία διατηρούσαν ακόμη τα καρφιά τους — σαφής απόδειξη ότι η περιοχή παρέμενε προσβάσιμη και σε χρήση μέχρι τους πρόσφατους αιώνες.

Η Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ έθεσε ένα απλό αλλά εύστοχο ερώτημα παράλληλα με την ανακοίνωσή της: τι ήταν πιο δύσκολο — η εξόρυξη των λίθων ή η μεταφορά τους;

Τα ευρήματα από το Ραμάτ Σλόμο υποδηλώνουν ότι η απάντηση μπορεί να είναι και τα δύο.

Ενώ οι εργάτες του λατομείου τελειοποίησαν την τέχνη της κοπής και της διαμόρφωσης τεράστιων ογκολίθων, η πρόκληση της μεταφοράς τους στην καρδιά της αρχαίας Ιερουσαλήμ δεν ήταν λιγότερο εντυπωσιακή.

Μαζί, το λατομείο του Ραμάτ Σλόμο και το ταπεινό, χαμένο κλειδί του, φωτίζουν την τεράστια ανθρώπινη προσπάθεια πίσω από το πέτρινο μεγαλείο της Ιερουσαλήμ, υπενθυμίζοντάς μας ότι το μνημειακό παρελθόν της πόλης διαμορφώθηκε όχι μόνο από βασιλείς και ιερείς, αλλά και από ειδικευμένους εργάτες, των οποίων το έργο εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τη σύγχρονη πόλη.