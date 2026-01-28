Ημέρα πληρωμής συντάξεων η σημερινή – Όλες οι καταβολές από e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

Συνολικά 2.471.173.399,20 ευρώ καταβάλλονται σε 4.312.406 δικαιούχους έως την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • σήμερα, 28 Ιανουαρίου και αύριο, 29 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.396.873.399,2 ευρώ σε 4.231.326 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026,
  • στις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 3.100.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 του ν. 4778/2021,
  • στις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών και
  • έως και τις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 15.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

07:26 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

ΕΝΦΙΑ: Τελευταία ευκαιρία για «κούρεμα» στον φόρο ακινήτων – Όλες οι πληροφορίες

Τελευταία ευκαιρία έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να τροποποιήσουν τα στοιχεία της ακίνητης ...
15:46 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Mega Deal: Κινέζικος κολοσσός γίνεται ο βασικός μέτοχος της Puma – Deal 1,5 δισ. ευρώ

Ο κινεζικός όμιλος Anta Sports γίνεται ο κύριος μέτοχος της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδ...
15:14 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Κυβερνοεπίθεση στη Euroxx: Δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων

Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, σύμφωνα με ανακοί...
12:15 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προτείνει 6 μέτρα για την οδική αποσυμφόρηση του Κηφισού – Η επιστολή του Μπρατάκου

Δέσμη εναλλακτικών παρεμβάσεων με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της αγοράς και την ...
