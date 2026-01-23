e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 30 Ιανουαρίου

Σήφης Γαρυφαλάκης

οικονομία

πληρωμές

Συνολικά 2.471.173.399,20 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.312.406 δικαιούχους, από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 28 και 29 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.396.873.399,2 ευρώ σε 4.231.326 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026,
  • στις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 3.100.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 του ν. 4778/2021,
  • στις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών και
  • από τις 26 έως και τις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 15.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

15:47 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

14:10 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

07:47 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

07:40 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

