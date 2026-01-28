Χίος: Σοβαρές πλημμύρες από τις ισχυρές καταιγίδες – Δείτε βίντεο από τους ορμητικούς χειμάρρους μέσα στα χωριά

Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν το νησί της Χίου το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης (27/1), προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις. Ορμητικοί χείμαρροι δημιουργήθηκαν σε πολλά χωριά του νησιού.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα, εξαιτίας της κακοκαιρίας οι υπηρεσίες επενέβησαν σε 16 συμβάντα σε όλη τη Χίο, που ήταν σε πορτοκάλι συναγερμό μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης.

Χείμαρροι δημιουργήθηκαν στην περιοχή των Καμποχώρων, με τα ορμητικά νερά να περνούν μέσα από κατοικημένες περιοχές.

Μεγάλα προβλήματα παρατηρήθηκαν νωρίς το βράδυ της Τρίτης και στην περιοχή Μέγας Λιμνιώνας, με την περιοχή να έχει πλημμυρίσει.

Δείτε βίντεο από τους ορμητικούς χειμάρρους: