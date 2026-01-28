Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία μισητή στον Τραμπ βουλευτή των Δημοκρατικών σε ομιλία της στη Μινεάπολη – Δείτε το βίντεο

Ένας άνδρας που φορούσε μαύρο μπουφάν ψέκασε με άγνωστη ουσία τη Σομαλικής καταγωγής Αμερικανίδα βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ σε δημόσια συγκέντρωση που διοργάνωνε στη Μινεάπολη. Το προσωπικό ασφαλείας τον ακινητοποίησε κάτω από τις επευφημίες του κοινού και του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη.

Σε βίντεο από το συμβάν, ακούγεται κάποιος από το πλήθος να λέει: «Θεέ μου, της ψέκασε κάτι». Η Ομάρ συνέχισε τη δημόσια συγκέντρωση μετά την απομάκρυνση του άνδρα από την αίθουσα:

Rep. Ilhan Omar (D-MN) assaulted during town hall meeting: “Here’s the reality that people like this ugly man don’t understand; we are Minnesota strong and we will stay resilient in the face of whatever they might throw at us.” pic.twitter.com/Ud5l3yP4lQ — CSPAN (@cspan) January 28, 2026

Λίγο πριν από αυτό, όπως αναφέρει τo Associates Press, η Ομάρ ζήτησε την κατάργηση της ICE και την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ. «Η ICE δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί», είπε.

Η επίθεση στο μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος έρχεται σε μια εποχή που οι εντάσεις σιγοβράζουν στην πολιτεία μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από ομοσπονδιακούς πράκτορες που ανέπτυξε η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ. Ο Όμαρ έχει ασκήσει κριτική στον Τραμπ και ο πρόεδρος έχει επίσης επικρίνει την σομαλικής καταγωγής βουλευτή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο, την αποκάλεσε «σκουπίδι» και πρόσθεσε ότι «οι φίλοι της είναι σκουπίδια».