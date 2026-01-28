Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία μισητή στον Τραμπ βουλευτή των Δημοκρατικών σε ομιλία της στη Μινεάπολη – Δείτε το βίντεο

  • Ένας άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία τη Σομαλικής καταγωγής Αμερικανίδα βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ σε δημόσια συγκέντρωση στη Μινεάπολη. Το προσωπικό ασφαλείας τον ακινητοποίησε, ενώ η Ομάρ συνέχισε τη συγκέντρωση μετά την απομάκρυνσή του.
  • Λίγο πριν από το περιστατικό, η Ομάρ είχε ζητήσει την κατάργηση της ICE και την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, δηλώνοντας ότι «η ICE δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί».
  • Η επίθεση έρχεται σε μια εποχή που οι εντάσεις σιγοβράζουν στην πολιτεία, με την Ομάρ να έχει ασκήσει κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την είχε αποκαλέσει «σκουπίδι».
Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία μισητή στον Τραμπ βουλευτή των Δημοκρατικών σε ομιλία της στη Μινεάπολη – Δείτε το βίντεο

Ένας άνδρας που φορούσε μαύρο μπουφάν ψέκασε με άγνωστη ουσία τη Σομαλικής καταγωγής Αμερικανίδα βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ σε δημόσια συγκέντρωση που διοργάνωνε στη Μινεάπολη. Το προσωπικό ασφαλείας τον ακινητοποίησε κάτω από τις επευφημίες του κοινού και του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη.

Ντόναλντ Τραμπ: Προαναγγέλλει αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μινεσότα μετά τις αντιδράσεις για τους πυροβολισμούς – «Αλλαγή, όχι αποχώρηση»

Σε βίντεο από το συμβάν, ακούγεται κάποιος από το πλήθος να λέει: «Θεέ μου, της ψέκασε κάτι». Η Ομάρ συνέχισε τη δημόσια συγκέντρωση μετά την απομάκρυνση του άνδρα από την αίθουσα:

Λίγο πριν από αυτό, όπως αναφέρει τo Associates Press, η Ομάρ ζήτησε την κατάργηση της ICE και την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ. «Η ICE δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί», είπε.

Η επίθεση στο μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος έρχεται σε μια εποχή που οι εντάσεις σιγοβράζουν στην πολιτεία μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από ομοσπονδιακούς πράκτορες που ανέπτυξε η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ. Ο Όμαρ έχει ασκήσει κριτική στον Τραμπ και ο πρόεδρος έχει επίσης επικρίνει την σομαλικής καταγωγής βουλευτή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο, την αποκάλεσε «σκουπίδι» και πρόσθεσε ότι «οι φίλοι της είναι σκουπίδια».

