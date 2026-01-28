Ντόναλντ Τραμπ: Προαναγγέλλει αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μινεσότα μετά τις αντιδράσεις για τους πυροβολισμούς – «Αλλαγή, όχι αποχώρηση»

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεσότα, μετά τον δεύτερο θάνατο Αμερικανού πολίτη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε πως «δεν πρόκειται για αποχώρηση», αλλά για μια «αλλαγή» στις επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε με τον Τομ Χόμαν, τον αποκαλούμενο «τσάρο των συνόρων», ο οποίος είχε σταλεί στη Μινεσότα για να επιβλέψει την κατάσταση.
Αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεσότα μετά τον δεύτερο θάνατο Αμερικανού πολίτη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει, προανήγγειλε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα αποκλιμακώσουμε λίγο», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στις επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα. Έσπευσε να διευκρινίσει πως «δεν πρόκειται για αποχώρηση», αλλά για μια «αλλαγή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε με τον Τομ Χόμαν, τον αποκαλούμενο «τσάρο των συνόρων», που ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε στη Μινεσότα για να επιβλέψει την κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

00:26 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

23:30 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

23:20 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

23:15 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

