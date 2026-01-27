Τραμπ: Πώς η μεταναστευτική πολιτική έγινε η «αχίλλειος πτέρνα» από ισχυρό σημείο του, εκτοπίζοντας το κόστος ζωής από το κέντρο των ενδιάμεσων εκλογών

Οι 2 δολοφονίες από ομοσπονδιακούς πράκτορες στους παγωμένους δρόμους της Μινεάπολης ανέτρεψαν αιφνιδίως την πολιτική γύρω από τη μετανάστευση. Οι Ρεπουμπλικανοί, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος ανέβηκε στην εξουσία υποσχόμενος να κατασκευάσει τείχος στα νότια σύνορα και να πραγματοποιήσει μαζικές απελάσεις, προσπαθούν πλέον να αποφύγουν το ζήτημα που οι δημοσκοπήσεις έδειχναν επί μακρόν ότι αποτελούσε πλεονέκτημά τους, σημειώνουν οι New York Times.

Οι Δημοκρατικοί, που επί χρόνια επιχειρούσαν να μετατοπίσουν την πολιτική συζήτηση στην υγειονομική περίθαλψη ή στα δικαιώματα στην άμβλωση, σπεύδουν τώρα να μιλήσουν για τη μετανάστευση και να αξιοποιήσουν την οργή των ψηφοφόρων τους για τις δολοφονίες στη Μινεσότα.

Οι αλλαγές του Τραμπ

Η μετατόπιση αυτή μπορεί να αποδειχθεί παροδική. Η αμερικανική πολιτική σπάνια έμοιαζε τόσο ασταθής και απρόβλεπτη, με τον Πρόεδρο Τραμπ να ανταποκρίνεται εξίσου στην τηλεοπτική κάλυψη όσο και στις πραγματικότητες στο πεδίο. Τη Δευτέρα, άλλαξε την ηγεσία των επιχειρήσεων καταστολής της μετανάστευσης στη Μινεσότα και φάνηκε διατεθειμένος να προσπαθήσει να κατευνάσει τις εντάσεις, τουλάχιστον προς το παρόν.

Ωστόσο, στο μεταξύ, και τα δύο κόμματα προσαρμόζονται εν κινήσει, καθώς μια χρονιά ενδιάμεσων εκλογών που πίστευαν ότι θα επικεντρωνόταν στο κόστος ζωής φαίνεται ξαφνικά να εστιάζει πολύ περισσότερο στη μετανάστευση και την ομοσπονδιακή εξουσία, τονίζουν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Στο Ιλινόις και το Νέο Μεξικό, Δημοκρατικοί υποψήφιοι άρχισαν αυτή την εβδομάδα να προβάλλουν διαφημίσεις που υπογραμμίζουν την αντίθεσή τους στις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις μετανάστευσης.

Δημοκρατικά μέλη του Κογκρέσου, μεταξύ των οποίων ο γερουσιαστής Ραφαέλ Γουόρνοκ από τη Τζόρτζια και ο βουλευτής Ρο Κάνα από την Καλιφόρνια, αψήφησαν χιονοθύελλες και πολικές θερμοκρασίες για να πετάξουν στη Μινεάπολη και να συναντηθούν — και να φανούν — με ακτιβιστές επί τόπου. Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας έχουν γρήγορα αποκτήσει ξανά διάθεση να κλείσουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση λόγω της χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ, στο οποίο περιλαμβάνεται και η ICE.

Οι δυσκολίες των Ρεπουμπλικανών

Κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών και πολλοί υποψήφιοι σε δύσκολες εκλογικές αναμετρήσεις δυσκολεύτηκαν να διαμορφώσουν απάντηση στο χάος της Μινεσότα. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, δεν έχει ακόμα κάνει δήλωση, ενώ ο γερουσιαστής Τζον Θουν, ηγέτης της πλειοψηφίας, επαίνεσε τον ανασχηματισμό του Τραμπ στη Μινεσότα ως θετικό βήμα για «να πέσουν οι τόνοι».

Την ίδια στιγμή, μια σειρά άλλων πολιτικών του κόμματος εξέφρασαν ανησυχίες για τις δολοφονίες και την επιθετικότητα των ομοσπονδιακών μεταναστευτικών Αρχών.

«Η επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής αποτελούσε ισχυρό σημείο για τους Ρεπουμπλικανούς», δήλωσε ο Άνταμ Τζέντλσον, πρόεδρος του Ινστιτούτου Searchlight, μιας μετριοπαθούς δημοκρατικής δεξαμενής σκέψης. «Οι Ρεπουμπλικανοί πίστευαν ότι δεν υπήρχε καμία μορφή επιβολής που θα απέρριπταν οι πολίτες — και έκαναν λάθος» είπε.

Οι πολιτικοί κίνδυνοι για τους Ρεπουμπλικανούς σε πολιτείες και περιφέρειες -κλειδιά έχουν γίνει σαφείς, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι απομακρύνονται από τις μεταναστευτικές τακτικές του Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί λένε ότι η αλλαγή εστίασης οφείλεται στην οργή των ψηφοφόρων τους, οι οποίοι θέλουν να γνωρίζουν τι θα κάνουν οι εκπρόσωποί τους για να προσπαθήσουν να σταματήσουν την καταστολή της μετανάστευσης από τον κ. Τραμπ.

Το φάντασμα επιστρέφει

Το κύμα της δημοκρατικής αγανάκτησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο κλείσιμο της κυβέρνησης στο τέλος της εβδομάδας. Κομβικοί Δημοκρατικοί γερουσιαστές έχουν υποσχεθεί να αντιταχθούν σε διακομματική νομοθεσία για τη χρηματοδότηση μεγάλου μέρους της κυβέρνησης, επειδή περιλαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και την ICE.

Πολλοί άφησαν να εννοηθεί ότι θα ήταν ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί τελικά τέτοια χρηματοδότηση, αλλά ζήτησαν περισσότερες δικλίδες ασφαλείας για να «τεθούν όρια στις καταχρήσεις της ICE», όπως το έθεσε ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ, ηγέτης της μειοψηφίας.

Το πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί σε ένα ακόμη κλείσιμο της κυβέρνησης είναι ένας από τους αβέβαιους παράγοντες στον διαρκώς μεταβαλλόμενο πολιτικό υπολογισμό. Και οι Ρεπουμπλικανοί κάθε άλλο παρά έχουν εγκαταλείψει τη σκληρή στάση τους στο μεταναστευτικό.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί προειδοποιούν ότι οι ψηφοφόροι συνολικά δεν έχουν απορρίψει τον γενικό στόχο της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης, κάτι που βοήθησε τον Τραμπ να εκλεγεί δύο φορές στον Λευκό Οίκο.

«Πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο οι Δημοκρατικοί έχουν την υποχρέωση να εμπλακούν, αλλά πρέπει να το κάνουν με τον σωστό τρόπο», δήλωσε η Μόλι Μέρφι, Δημοκρατική δημοσκόπος που εργάστηκε το 2024 στις εκστρατείες του Προέδρου Τζο Μπάιντεν και της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις. «Οι ψηφοφόροι πιστεύουν ότι ένα ασφαλές σύνορο είναι σημαντικό και ότι οι τακτικές του Τραμπ δεν το επιτυγχάνουν».

Ενώ οι δύο δολοφονίες στη Μινεσότα έκαναν την πολιτεία το επίκεντρο της εθνικής προσοχής, οι επιχειρήσεις της ICE σε άλλες πολιτείες έχουν φέρει τα ζητήματα της μετανάστευσης και των απελάσεων στο προσκήνιο της πολιτικής.