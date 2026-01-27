Το μυστικό ήταν θαμμένο στην άμμο – Απροσδόκητη ανακάλυψη κάτω από ναό, «γκρεμίζει» όσα γνωρίζαμε για αρχαία θεά της γονιμότητας

Έρευνες με δείγματα γεωτρήσεων αποκαλύπτουν ένα στρώμα άμμου που μεταφέρθηκε από τα βουνά Ζάγρος, χρονολογούμενο περίπου στο 2896–2702 π.Χ., το οποίο τεκμηριώνει τελετουργίες θεμελίωσης και συνδέει τις παραδόσεις της νότιας και της βόρειας Μεσοποταμίας.

Μια διεθνής ομάδα αρχαιολόγων και γεωλόγων ανακάλυψε κάτω από τα θεμέλια του Ναού της Ασσυριακής Ιστάρ (αρχαία Σουμεριανή & Μεσοποταμιακή θεά της γονιμότητας και του πολέμου) ένα παχύ στρώμα άμμου, τοποθετημένο εκεί σκόπιμα πριν από περισσότερα από 4.700 χρόνια.

Αυτή η απόθεση, αόρατη στους ανασκαφείς του 20ού αιώνα, παρέχει την παλαιότερη απόλυτη χρονολόγηση που έχει καταγραφεί ποτέ για την πόλη και προσφέρει κρίσιμα στοιχεία για την προέλευση της λατρείας της θεάς Ιστάρ και την υιοθέτηση των μεσοποταμιακών τελετουργικών πρακτικών.

Η πόλη της Ασσούρ

Η πόλη της Ασσούρ (σημερινή Qal’at Shergat), στη δυτική όχθη του ποταμού Τίγρη στο βόρειο Ιράκ, αποτελούσε την πολιτική και θρησκευτική καρδιά της Ασσυριακής αυτοκρατορίας.

Παρόλο που η λαμπρότητά της κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ. είναι πασιφανής, οι απαρχές της χάνονταν στην ομίχλη της τρίτης χιλιετίας.

Οι πρώτες ανασκαφές, υπό την καθοδήγηση του Walter Andrae μεταξύ 1903 και 1914, έφεραν στο φως τον Ναό της Ιστάρ, όμως τα βαθύτερα και θεμέλια επίπεδα παρέμεναν απρόσιτα.

Τώρα, χάρη στην άδεια από το Κρατικό Συμβούλιο Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράκ (SBAH), το ανασκαφικό πρόγραμμα της Ασσούρ, υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Ludwig Maximilian του Μονάχου, μπόρεσε να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες για να προσεγγίσει εκείνα τα αρχέγονα στρώματα.

Τον Φεβρουάριο του 2024, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν μηχανικό δειγματολήπτη (Cobra Pro TT) για να εξάγουν πυρήνες ιζημάτων από το εσωτερικό του σηκού (τον κύριο θάλαμο) του Ναού της Ιστάρ.

H άμμος «μίλησε»

Στόχος τους ήταν να φτάσουν στο φυσικό έδαφος. Αυτό που βρήκαν ήταν απροσδόκητο: Ένα παχύ στρώμα άμμου κάτω από τα θεμέλια της παλαιότερης κατασκευαστικής φάσης του ναού, η οποία ονομάζεται “Ναός Η”.

Η άμμος αυτή, δεν έχει αναφερθεί σε προηγούμενες δημοσιεύσεις, σημειώνει η μελέτη, υποδεικνύοντας ότι ο Andrae δεν έφτασε ποτέ σε αυτές. Αυτή η απόθεση, πάχους έως και ενός μέτρου, ήταν σαφώς τεχνητή: Τοποθετήθηκε σκόπιμα πριν από την οικοδόμηση του ναού και βρισκόταν πολύ πιο πάνω από το φυσικό επίπεδο του ποταμού Τίγρη.

Δεν περιείχε ορατά τεχνουργήματα, παρά μόνο μερικά μικρά σωματίδια ξυλάνθρακα. Και αυτός ο ξυλάνθρακας υπήρξε το κλειδί για την εξιχνίαση του μυστηρίου.

Χρονολόγηση: Επιστροφή στο 2896–2702 π.Χ.

Ένα δείγμα τέφρας και ξυλάνθρακα που ανακτήθηκε από ένα επίπεδο δαπέδου ακριβώς πάνω από αυτό το στρώμα άμμου στάλθηκε για ραδιοχρονολόγηση στο Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας. Το αποτέλεσμα ήταν αποκαλυπτικό: 2896–2702 π.Χ. με πιθανότητα 95,4%.

Αυτή η ημερομηνία είναι κομβική για δύο λόγους.

Πρώτον, τοποθετεί την ίδρυση του πρώτου ναού της Ιστάρ στην περίοδο Πρώιμη Δυναστική Ι, επιβεβαιώνοντας την αρχική χρονολόγηση που πρότεινε ο Andrae και αμφισβητώντας μεταγενέστερες αναθεωρήσεις που την τοποθετούσαν μερικούς αιώνες αργότερα (Πρώιμη Δυναστική ΙΙΙ, περίπου 2600–2340 π.Χ.).

Δεύτερον, καθώς ο Ναός Η αντιπροσωπεύει το παλαιότερο επίπεδο κατοίκησης που έχει ταυτοποιηθεί στην Ασσούρ, αυτή η ημερομηνία γίνεται επίσης η νωρίτερη ημερομηνία ίδρυσης για την ίδια την πόλη.

Το άμεσο ερώτημα ήταν: γιατί υπάρχει άμμος εδώ;

Το άμεσο ερώτημα ήταν: γιατί υπάρχει άμμος εδώ; Και, κυρίως, από πού προήλθε; Δεν υπάρχουν φυσικές αποθέσεις άμμου στην περιοχή. Η ομάδα, με επικεφαλής ειδικούς από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου-Bicocca, υπέβαλε τα δείγματα σε σχολαστική ορυκτολογική ανάλυση. Κάτω από το μικροσκόπιο, η άμμος αποκάλυψε την ιστορία της.

Αποτελείται κυρίως από ορυκτά της ομάδας του επιδότου, μαζί με γλαυκοφανή, ζωισίτη και λαουσονίτη. Αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ συγκεκριμένος: πρόκειται για τυπικά ορυκτά μεταμορφωμένων πετρωμάτων που σχηματίστηκαν υπό συνθήκες υψηλής πίεσης και χαμηλής θερμοκρασίας, γνωστά ως κυανοσχιστόλιθοι.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η πλέον πιθανή πηγή προέλευσης είναι οι εμφανίσεις κυανοσχιστόλιθων στην οροσειρά του Ζάγρου.

Ουσιαστικά, το ορυκτολογικό “αποτύπωμα” αυτής της άμμου δείχνει απευθείας προς τα όρη Ζάγρος, την οροσειρά που υψώνεται ανατολικά της Ασσούρ. Η συγκριτική ανάλυση απέκλεισε την πιθανότητα η άμμος να μεταφέρθηκε από τον ποταμό Τίγρη ή τους κύριους παραποτάμους του. Αντίθετα, η σύσταση μοιάζει περισσότερο με τους ψαμμίτες του Σχηματισμού Injana του Ανώτερου Μειοκαίνου και με την αιολική άμμο των αμμόλοφων από την περιοχή Baji, νότια της Ασσούρ.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: οι κάτοικοι της Ασσούρ δεν χρησιμοποίησαν την άμμο από το ποτάμι που περνούσε κοντά τους. Αντίθετα, επέλεξαν σκόπιμα και μετέφεραν άμμο αιολικής προέλευσης, πιθανώς ανακυκλωμένη από τον Σχηματισμό Injana και της οποίας η τελική πηγή βρίσκεται στα όρη Ζάγρος, τα οποία συνδέονται με την Ασσούρ μέσω του ποταμού Μικρός Ζαμπ.

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ο Ναός της Ιστάρ στην Ασσούρ ιδρύθηκε κατά την περίοδο Πρώιμη Δυναστική Ι, χρησιμοποιώντας στα θεμέλια, άμμο προερχόμενη από την περιοχή του Ζάγρου.

Τελετουργική Σημασία: Μια παράδοση του Νότου στον Βορρά

Αυτό το εύρημα ξεπερνά τα όρια της γεωλογίας. Στην αρχαία Μεσοποταμία, η προετοιμασία των θεμελίων ενός ναού αποτελούσε μια κρίσιμη τελετουργική πράξη. Το έδαφος έπρεπε να εξαγνιστεί ώστε να γίνει μια άξια κατοικία για τη θεότητα.

Στη νότια Μεσοποταμία (Σουμερία και Ακκάδ), ένας συνηθισμένος τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο εξαγνισμός ήταν η τοποθέτηση ενός στρώματος καθαρής άμμου κάτω από τα θεμέλια. Στη νότια Μεσοποταμία, αυτός ο εξαγνισμός επιτυγχανόταν συνήθως με την τοποθέτηση καθαρής άμμου στη βάση του ναού, εξηγεί το άρθρο.

Ωστόσο, τα δεδομένα που παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη είναι τα πρώτα που τεκμηριώνουν αυτή την πρακτική στη βόρεια Μεσοποταμία. Η ανακάλυψη αυτή αποδεικνύει ότι οι οικοδόμοι της Ασσούρ, στην πρωιμότερη φάση της, γνώριζαν και υιοθέτησαν αυτή την εκλεπτυσμένη τελετουργική παράδοση από τον νότο.

Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης παράμετρος: Αν και υιοθέτησαν την τεχνική, δεν εισήγαγαν το υλικό από τον νότο. Χρησιμοποίησαν τοπική άμμο, αλλά από μια συγκεκριμένη και μακρινή πηγή. Γιατί;

Στο σημείο αυτό η έρευνα ανοίγει ένα συναρπαστικό φάσμα ερμηνειών. Η άμμος προέρχεται από μια περιοχή η οποία, κατά την τρίτη χιλιετία π.Χ., ήταν πολιτισμικά συνδεδεμένη με τον κόσμο των Χουρριτών.

Οι Χουρρίτες λάτρευαν μια ισχυρή θεά που ονομαζόταν Σαούσκα (Shawushka ή Shaushka), η οποία αργότερα συγκρητίστηκε με την Ιστάρ σε βόρειες πόλεις όπως η Νινευή ή τα Άρβηλα.

Η μελέτη προτείνει μια ενδιαφέρουσα υπόθεση: Η άμμος μπορεί να μην επιλέχθηκε για την εμφάνισή της, αλλά για τον τόπο προέλευσής της.

Είναι πιθανό η άμμος από τον Ζάγρο να επιλέχθηκε ακριβώς επειδή ήταν μια περιοχή υπό την αιγίδα της χουρριτικής θεάς Σαούσκα. Χτίζοντας τον ναό για την Ιστάρ στην Ασσούρ, οι ιδρυτές ίσως ήθελαν να συνδέσουν φυσικά τη θεά τους με τη γη μιας παρόμοιας και ισχυρής θεότητας, ριζώνοντας έτσι τη νέα λατρεία σε μια περιφερειακή παράδοση.

Αυτή η χειρονομία θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια συνειδητή συγχώνευση επιρροών.

Οι κάτοικοι της Ασσούρ, τοποθετημένοι σε ένα κομβικό σταυροδρόμι μεταξύ των δύο περιοχών – της νότιας Μεσοποταμίας και της περιοχής των Χουρριτών- , ενδέχεται να θεώρησαν σκόπιμα να συνδυάσουν και τις δύο παραδόσεις κατά την ίδρυση του ιερού και της λατρείας της θεάς τους, υποδηλώνει το κείμενο.

Μια Εξαιρετική Περίπτωση

Αυτή η τελετουργία δεν ήταν τυπική πρακτική στην Ασσούρ. Δειγματοληψίες πυρήνων που πραγματοποιήθηκαν το 2025 σε άλλους σημαντικούς ναούς της πόλης (όπως τα συγκροτήματα Σιν-Σαμάς και Άνου-Αδάδ) δεν αποκάλυψαν παρόμοιες αποθέσεις άμμου κάτω από τα θεμέλιά τους.

Ο Ναός της Ιστάρ αποτελεί, επομένως, μια ειδική περίπτωση.

Η παρουσία μιας απόθεσης άμμου στα θεμέλιά του είναι πολιτισμικά σημαντική, συμπεραίνουν οι ερευνητές.

Αυτή η μοναδικότητα ενισχύει την ιδέα ότι η επιλογή της άμμου ήταν μια πράξη φορτισμένη με θρησκευτικό και ταυτοτικό νόημα, με στόχο τη νομιμοποίηση και τον καθαγιασμό της λατρείας μιας θεάς της οποίας την προέλευση ήθελαν να συνδέσουν τόσο με το κύρος του νότιου πολιτισμού όσο και με το πολιτισμικό υπόστρωμα του βορρά και της ανατολής.

Αυτό το έργο είναι πρωτοποριακό στην εφαρμογή συστηματικής ορυκτολογικής ανάλυσης σε ένα αρχαιολογικό αρχιτεκτονικό πλαίσιο στο Ιράκ. Η επιτυχία του καταδεικνύει τη δύναμη της διεπιστημονικότητας.

Αυτή η εργασία υπογραμμίζει τα οφέλη από την ενσωμάτωση αρχαιολογικών, ιστορικών, ορυκτολογικών και γεωαρχαιολογικών δεδομένων για την απόκτηση νέων πολιτιστικών γνώσεων. Οι επιπτώσεις είναι βαθιές.

Η απόθεση άμμου κάτω από τον Ναό της Ιστάρ μιλά για μια Ασσούρ πολύ παλαιότερη από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως, ήδη ενεργή στο τέλος της τέταρτης χιλιετίας π.Χ.

Αποκαλύπτει μια κοινωνία με εκλεπτυσμένη τελετουργική γνώση και πολιτισμικές συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων. Και παρέχει ένα κρίσιμο φυσικό δεδομένο στην αιώνια συζήτηση για τις απαρχές της λατρείας της Ιστάρ στην πόλη: Δεν ήταν μια απλή εισαγωγή από τον νότο, αλλά το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης σύνθεσης, όπου οι παραδόσεις προσαρμόστηκαν και τα υλικά επιλέχθηκαν με βαθιά συμβολική πρόθεση.

Όπως καταλήγουν οι συγγραφείς, αυτό το εύρημα επιτρέπει την αποσαφήνιση πολιτισμικών συνδέσεων που διαφορετικά θα παρέμεναν κρυφές. Η άμμος, που για χιλιετίες αποτελούσε μόνο ένα σιωπηλό στρώμα κάτω από τις πλάκες του ναού, έχει πλέον μια ισχυρή φωνή για να διηγηθεί την ιστορία των απαρχών μιας από τις σπουδαιότερες πρωτεύουσες του αρχαίου κόσμου.