Η τελευταία Σαμάνος της Σιβηρίας: Μελέτη DNA αποκαλύπτει τη γυναίκα που αψήφησε μια ισχυρή αυτοκρατορία και τον χρόνο

Μια πρωτοποριακή μελέτη DNA σε φυσικά μουμιοποιημένα λείψανα στη Σιβηρία αποκάλυψε την ιστορία μιας από τους τελευταίους αυτόχθονες σαμάνους—μιας γυναίκας Γιακούτ (Yakut) του 18ου αιώνα, της οποίας η καταγωγή, τα ταφικά έθιμα και τα γενετικά χαρακτηριστικά αμφισβητούν μακροχρόνιες παραδοχές σχετικά με την αποικιοκρατική κατάκτηση, την πολιτισμική επιβίωση και την ανθρώπινη ιστορία.

Στην παγωμένη καρδιά της βορειοανατολικής Σιβηρίας, όπου οι θερμοκρασίες τον χειμώνα μπορούν να βυθιστούν κάτω από τους –50°C, ο ίδιος ο χρόνος μοιάζει να σταματά.

Για τους αρχαιολόγους και τους γενετιστές που εργάζονται στη Δημοκρατία των Σαχά (Γιακουτία), αυτό το ακραίο περιβάλλον έχει διατηρήσει ένα εξαιρετικό αρχείο της ανθρώπινης ιστορίας—ένα αρχείο που τώρα αναθεωρεί όσα γνωρίζαμε για την αντίσταση των αυτοχθόνων, την πολιτισμική ανθεκτικότητα, ακόμη και τις απαγορευμένες οικογενειακές δομές.

Μια σημαντική αρχαιογενετική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature ανέλυσε τα λείψανα 122 φυσικά μουμιοποιημένων αυτόχθονων Γιακούτ (Yakuts), οι οποίοι θάφτηκαν μεταξύ του 14ου και του 19ου αιώνα.

Ανάμεσά τους υπήρξε μια εντυπωσιακή ανακάλυψη:

Το σώμα μιας γυναίκας σαμάνου, που πιστεύεται ότι ήταν μία από τους τελευταίους ασκούμενους του παραδοσιακού σαμανισμού των Γιακούτ, η οποία πέθανε πριν από περισσότερα από 250 χρόνια φορώντας ένα κατακόκκινο μάλλινο φόρεμα.

Μία σαμάνος στα κόκκινα

Η γυναίκα, γνωστή στους ερευνητές ως UsSergue1, βρέθηκε θαμμένη σε ένα φέρετρο λαξευμένο από έναν μόνο κορμό δέντρου στην κεντρική Γιακουτία.

Φορούσε πολλαπλά στρώματα ρούχων, συμπεριλαμβανομένου ενός παραδοσιακού γούνινου καπέλου, δερμάτινων περικνημίδων που έφταναν ως τους μηρούς και ενός κόκκινου μάλλινου φορέματος από εισαγόμενο ύφασμα—ένα στοιχείο τόσο σπάνιο όσο και συμβολικά ισχυρό.

Σε κοντινή απόσταση, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως έναν λάκκο τελετουργίας που περιείχε τους σκελετούς τριών αλόγων, το ένα εκ των οποίων ήταν στολισμένο με διακοσμητικά στοιχεία που ταίριαζαν με τα ρούχα της σαμάνου.

Τέτοιου είδους προσφορές αποτελούσαν χαρακτηριστικό γνώρισμα των ταφών της σαμανικής ελίτ, ενισχύοντας την ιδέα ότι αυτή η γυναίκα κατείχε τεράστια πνευματική και κοινωνική εξουσία μέσα στη φυλή της.

Παρά τις επιθετικές προσπάθειες της Ρωσικής Αυτοκρατορίας να εκχριστιανίσει τη Σιβηρία ήδη από τον 17ο αιώνα, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο σαμανισμός των Γιακούτ επέζησε μέχρι και τα τέλη του 18ου αιώνα, πολύ μετά την εποχή που θεωρούνταν πλέον εξαφανισμένος.

“Αυτή η γυναίκα φαίνεται να ενσαρκώνει την πνευματική ταυτότητα της φυλής της”, δήλωσε ο γενετιστής Ludovic Orlando, ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης.

“Η ταφή της αναδεικνύει μια σκόπιμη προσπάθεια διατήρησης των παραδοσιακών πεποιθήσεων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έντονων πολιτισμικών πιέσεων”.

Μια γενετική έκπληξη

Αυτό που πραγματικά εξέπληξε τους ερευνητές, ωστόσο, δεν ήταν μόνο η τελετουργική ταφή της — αλλά το DNA της.

“Οι γονείς της ήταν πιθανότατα θείος και ανιψιά ή θεία και ανιψιός”, δήλωσε στο Live Science ο Δρ. Ludovic Orlando από το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (CNRS).

Η γενετική ανάλυση αποκάλυψε ότι οι γονείς της σαμάνου ήταν συγγενείς δευτέρου βαθμού, που σημαίνει ότι μπορεί να ήταν θείος και ανιψιά, θεία και ανιψιός ή ετεροθαλή αδέρφια.

Αυτό την καθιστά το άτομο με τον υψηλότερο βαθμό γενετικής ενδογαμίας ανάμεσα σε όλα τα λείψανα των Γιακούτ που μελετήθηκαν.

Ενώ τέτοιου είδους σχέσεις αποτελούν ταμπού σε πολλές σύγχρονες κοινωνίες, οι ερευνητές προειδοποιούν ενάντια στην επιβολή σύγχρονων ηθικών πλαισίων στο παρελθόν.

Παραμένει ασαφές εάν αυτή η ένωση ήταν κοινωνικά αποδεκτή, τελετουργικά σημαντική ή απλώς μια συνέπεια της διατήρησης της γενιάς των ελίτ μέσα σε ισχυρές φατρίες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η σαμάνος καταγόταν από μια από τις πιο κυρίαρχες γενιές των Γιακούτ, γεγονός που εγείρει την πιθανότητα οι περιορισμένες πρακτικές γάμου να χρησιμοποιούνταν για την εδραίωση της πνευματικής ή πολιτικής εξουσίας.

Αντίσταση στην κατάκτηση χωρίς κατάρρευση

Πέρα από την ιστορία μιας μόνο γυναίκας, τα ευρύτερα ευρήματα της μελέτης αμφισβητούν τις συμβατικές αφηγήσεις περί αποικιοκρατικής κυριαρχίας.

Σε αντίθεση με πολλούς αυτόχθονες πληθυσμούς που επηρεάστηκαν από την ευρωπαϊκή επέκταση —όπως εκείνοι στην Αμερική— οι Γιακούτ επιδεικνύουν μια αξιοσημείωτη γενετική συνέχεια ανά τους αιώνες.

Παρά την κατάκτηση της Σιβηρίας από τη Ρωσία το 1632, οι ερευνητές δεν βρήκαν ισχυρές ενδείξεις πληθυσμιακής κατάρρευσης, εκτοπισμού μεγάλης κλίμακας ή εκτεταμένης επιμιξίας με Ρώσους αποίκους.

“Η γενετική κληρονομιά των Γιακούτ παρέμεινε σταθερή από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα”, δήλωσε η μία από τους συγγραφείς της μελέτης, η Perle Guarino-Vignon. “Δεν πραγματοποιήθηκε κατάκτηση μέσω δημογραφικής αντικατάστασης”.

Ο πιθανότερος λόγος; Η γεωγραφία.

Η Γιακουτία είναι μία από τις πιο ψυχρές και απομακρυσμένες περιοχές στη Γη, καθιστώντας τον μεγάλης κλίμακας εποικισμό από ξένους μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή από άποψη επιμελητείας.

Αντί να αντικαταστήσει τον πληθυσμό, η ρωσική επιρροή επικάθησε ως ένα επιπλέον στρώμα πάνω σε μια ανθεκτική κοινωνία αυτοχθόνων.

Τα μικρόβια μαρτυρούν την ίδια ιστορία

Την αφήγηση της ανθεκτικότητας, υποστηρίζουν και τα τεκμήρια της μικροσκοπικής μελέτης.

Αναλύοντας την οδοντική πλάκα και τα δόντια, οι ερευνητές ανασύνθεσαν το μικροβίωμα του στόματος των ατόμων Γιακούτ.

Περίμεναν να δουν σημαντικές αλλαγές μετά την επαφή με τους Ρώσους, ειδικά με την εισαγωγή τροφίμων όπως το κριθάρι, η σίκαλη και ο καπνός.

Αντιθέτως, το μικροβίωμα του στόματος των Γιακούτ παρέμεινε εντυπωσιακά σταθερό στο πέρασμα των αιώνων, ενισχύοντας περαιτέρω την ιδέα ότι η καθημερινή ζωή, η διατροφή και οι πολιτισμικές πρακτικές συνεχίστηκαν παρά τις εξωτερικές πιέσεις.

Η σημασία της ανακάλυψης

Η ανακάλυψη της τελευταίας σαμάνου της Σιβηρίας υπερβαίνει το αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Προσφέρει μια σπάνια, σε ανθρώπινο επίπεδο, ματιά στον τρόπο με τον οποίο οι αυτόχθονες πολιτισμοί προσαρμόζονται, αντιστέκονται και υπομένουν.

Το κόκκινο φόρεμά της, τα άλογά της, η καταγωγή της, ακόμη και το DNA της, αφηγούνται μια ιστορία ανυπακοής χωρίς εξέγερση, επιβίωσης χωρίς αφομοίωση.

Σε μια εποχή που πολλές ιστορίες αυτοχθόνων σβήστηκαν μέσω της βίας ή των ασθενειών, οι Γιακούτ διατήρησαν την ταυτότητά τους σε ένα από τα πιο σκληρά περιβάλλοντα που μπορεί κανείς να φανταστεί.

Παγωμένη στον χρόνο, αυτή η σαμάνος μιλά και πάλι —όχι μέσα από τον μύθο, αλλά μέσα από την επιστήμη.

Και το μήνυμά της είναι σαφές:

Η κατάκτηση δεν σημαίνει πάντα κατάρρευση. Μερικές φορές, σημαίνει επιβίωση ενάντια σε όλες τις πιθανότητες.