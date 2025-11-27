Εκπληκτική αρχαιολογική ανακάλυψη: Θησαυροί 6.000 ετών ήταν κρυμμένοι κάτω από το Παλάτι του Ουέστμινστερ

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές κάτω από το Παλάτι του Ουέστμινστερ έχουν αποκαλύψει στοιχεία ανθρώπινης δραστηριότητας που εκτείνεται σχεδόν 6.000 χρόνια στο παρελθόν, υποδεικνύοντας ότι η περιοχή κατοικήθηκε πολύ πριν από τη δημιουργία μνημείων, όπως είναι το Στόουνχεντζ. Μεταξύ άλλων, ήρθαν στο φως αξιοσημείωτα προϊστορικά εργαλεία, μεσαιωνικοί θησαυροί και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα.

Τα ευρήματα, που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης, παρέχουν πρωτοφανείς γνώσεις για την ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή που προηγείται ακόμη και του Στόουνχεντζ.

Μεταξύ των ευρημάτων είναι πάνω από 60 εργαλεία από πυριτόλιθο που χρονολογούνται περίπου στο 4300 π.Χ., θραύσματα ενός ρωμαϊκού βωμού, μεσαιωνικά υποδήματα, και ίσως το πιο αξιοσημείωτο, τα απομεινάρια μιας βασιλικής τραπεζαρίας που πιστεύεται ότι είχε χαθεί στην ιστορία.

Η εν εξελίξει έρευνα, η οποία διεξάγεται από το Μουσείο Αρχαιολογίας του Λονδίνου (MOLA), αποτελεί μέρος του φιλόδοξου προγράμματος Αποκατάστασης και Ανακαίνισης του Παλατιού. Οι ανασκαφές πραγματοποιούνται σε εννέα τοποθεσίες σε ολόκληρη την έκταση του Κοινοβουλίου, από τον Κήπο του Black Rod μέχρι την ακτή του Τάμεση.

Το έργο στοχεύει όχι μόνο στην τεκμηρίωση της θαμμένης κληρονομιάς, αλλά και στην ενημέρωση των μελλοντικών αποφάσεων αποκατάστασης όσον αφορά την εξαιρετική αρχαιολογική σημασία του χώρου.

Τα αρχαιότερα αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν ανήκουν στην Ύστερη Μεσολιθική ή Πρώιμη Νεολιθική περίοδο, χρονολογούμενα περίπου στο 4300 π.Χ.

Περισσότερες από 60 επεξεργασμένες νιφάδες πυριτόλιθου, συμπεριλαμβανομένου ενός εργαλείου με χαρακτηριστικό σχήμα, βρέθηκαν διατηρημένες σε βαθιές, άθικτες αποθέσεις άμμου, σύμφωνα με το Archaeology Magazine.

Τα προϊστορικά εργαλεία υποδηλώνουν ότι η περιοχή, κάποτε γνωστή ως Νήσος Θόρνεϊ, χρησίμευε ως ζωτικός κόμβος πόρων για τις πρώιμες βρετανικές κοινότητες.

Η παρουσία αυτών των εργαλείων υποδεικνύει ότι κοινωνίες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών που αξιοποίησαν αυτήν την τοποθεσία δίπλα στον Τάμεση για ψάρεμα, κυνήγι και τροφοσυλλογή πολύ πριν από την εμφάνιση οργανωμένων οικισμών. Η διατήρησή τους σε άθικτες αμμώδεις στρώσεις τα καθιστά εξαιρετικά σπάνια ευρήματα στο αστικό τοπίο του σύγχρονου Λονδίνου.

Ο λόρδος McFall του Alcluith σημείωσε σε δήλωσή του: “Η ιστορία του Ουέστμινστερ είναι μακρά, συναρπαστική και καλά τεκμηριωμένη. Ανακαλύψεις όπως αυτές μας επιτρέπουν να εμπλουτίσουμε τη γνώση μας για αυτόν τον αρχαίο τόπο.”

Μεσαιωνικοί θησαυροί και βικτωριανά τέχνεργα αφηγούνται αιώνες ιστορίας

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν μια ετερόκλητη συλλογή αντικειμένων που ανάγονται σε πολλές ιστορικές περιόδους.

Ένα θραύσμα ρωμαϊκού βωμού, ηλικίας άνω των δύο χιλιετιών, φαίνεται να έχει επαναχρησιμοποιηθεί και ενσωματωθεί σε μεταγενέστερη κατασκευή στην περιοχή. Αυτή η πρακτική της επαναχρησιμοποίησης αρχαίων υλικών αντικατοπτρίζει κοινές μεσαιωνικές τεχνικές δόμησης και παρέχει στοιχεία για τη διαρκή επιρροή του ρωμαϊκού Λονδίνου στην περιοχή.

Μεταξύ των μεσαιωνικών αντικειμένων που ανακτήθηκαν, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αρκετά κομμάτια δερμάτινων υποδημάτων, ανάμεσα στα οποία μία μπότα και πολλές σόλες παπουτσιών ηλικίας περίπου 800 ετών.

Τα αντικείμενα προσφέρουν απτές συνδέσεις με την καθημερινή ζωή των μεσαιωνικών κατοίκων του Λονδίνου. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα είναι ένα διακοσμημένο μολύβδινο έμβλημα σε σχήμα ανθισμένης καρδιάς, ένα κοινό σύμβολο που φορούσαν προσκυνητές και έμποροι κατά τον 14ο και 15ο αιώνα.

Τη βικτωριανή περίοδο αντιπροσωπεύουν διάφορα διακοσμημένα θραύσματα από πήλινες πίπες καπνού και μια κανάτα μπύρας χωρητικότητας 2.84 λίτρων, με χαραγμένο το όνομα του Τζορτζ Πέιντερ, ιδιοκτήτη του ιστορικού καπηλειού Ship and Turtle στην περιοχή Λίντενχολ του Λονδίνου, όπως αναφέρει το All That’s Interesting.

Οι πίπες πιθανότατα ανήκαν σε λιθοξόους που εργάζονταν για την ανακατασκευή του Παλατιού μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1834, προσφέροντας μια πιο προσωπική ματιά στη ζωή των εργατών που ξαναέχτισαν ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Βρετανίας.

Μία χαμένη μεσαιωνική αίθουσα αναδύεται κάτω από το Κοινοβούλιο

Ίσως η πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη να ήταν αυτή που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2025 με την αποκάλυψη σημαντικών ερειπίων από τη μεσαιωνική Μικρή Αίθουσα, γνωστή και ως Λευκή Αίθουσα. Κατασκευασμένη το 1167 κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ερρίκου Β’, η αίθουσα αρχικά χρησίμευε ως βασιλική τραπεζαρία, πριν προσαρμοστεί για διάφορες κοινοβουλευτικές λειτουργίες ανά τους αιώνες.

Σε διαφορετικές εποχές, στέγασε τόσο τη Βουλή των Κοινοτήτων όσο και τη Βουλή των Λόρδων, καθιστώντας την έναν από τους πιο πολιτικά σημαντικούς χώρους στην αγγλική ιστορία. Οι ιστορικοί πίστευαν ότι η Μικρή Αίθουσα καταστράφηκε ολοσχερώς στην καταστροφική πυρκαγιά του 1834 που ισοπέδωσε μεγάλο μέρος του παλιού Παλατιού του Ουέστμινστερ.

Ωστόσο, τα νέα αρχαιολογικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι σημαντικά τμήματα των πέτρινων τοίχων της αίθουσας επέζησαν από την πυρκαγιά, επισκευάστηκαν στη συνέχεια και παρέμειναν σε χρήση μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Ακόμη πιο αξιοσημείωτο, ορισμένα τμήματα επέζησαν από βομβαρδισμό σε κοντινή απόσταση κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καταδεικνύοντας τις στιβαρές τεχνικές κατασκευής που χρησιμοποίησαν οι λιθοξόοι του μεσαίωνα.

Μεταξύ των ανακαλύψεων της Μικρής Αίθουσας, οι αρχαιολόγοι βρήκαν ένα διακοσμημένο μεσαιωνικό πλακίδιο δαπέδου, του οποίου το περίπλοκο σχέδιο επηρέασε αργότερα τα μοτίβα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη βικτοριανή ανακατασκευή του Παλατιού.

Ο David Brock, Επικεφαλής της Μονάδας Ιστορικών Κτημάτων της Κυβέρνησης στην Historic England, σχολίασε τη σημασία των ανακαλύψεων:

“Ο εντοπισμός των τειχών της Μικρής Αίθουσας είναι ιδιαίτερα συναρπαστικός. Καθώς οι εργασίες συνεχίζονται, ελπίζουμε ότι θα διευρύνουν περαιτέρω την κατανόησή μας για τα σωζόμενα μεσαιωνικά κτήρια, ειδικά το Ουέστμινστερ Χολ, και ότι οι ανακαλύψεις θα εμπλουτίσουν τη γνώση μας για αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.”

Το αρχαιολογικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το 2026

Το Παλάτι του Ουέστμινστερ βρίσκεται εντός μιας Περιοχής Αρχαιολογικής Προτεραιότητας Βαθμίδας 1, γεγονός που μαρτυρά την εξαιρετική ιστορική του σημασία. Η εξέλιξη της περιοχής από βασιλική κατοικία που ιδρύθηκε από τον βασιλιά Κνούτο τον 11ο αιώνα στο σύγχρονο κέντρο της βρετανικής κυβέρνησης, την καθιστά μία από τις πιο συνεχώς σημαντικές τοποθεσίες στην αγγλική ιστορία.

Η τρέχουσα έρευνα αντιπροσωπεύει μία από τις πιο ολοκληρωμένες αρχαιολογικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί ποτέ στην περιοχή. Μέχρι το τέλος αυτής της φάσης, οι αρχαιολόγοι θα έχουν φέρει σε πέρας 14 δοκιμαστικές τομές, 10 γεωαρχαιολογικές γεωτρήσεις, καθώς και εκτεταμένες έρευνες στην παλιρροιακή ζώνη του Τάμεση.

Μεταξύ των ευρημάτων που ήδη έχουν τεκμηριωθεί και καλυφθεί ξανά, περιλαμβάνονται κατάλοιπα μεσαιωνικών κτισμάτων, μεταγενέστερων κτιρίων που σχετίζονται με το Κοινοβούλιο, και έργων αναδόμησης της Βικτοριανής εποχής.

Η προσεκτική χαρτογράφηση των καταλοίπων κάτω απ’ την επιφάνεια θα είναι σπουδαίας σημασίας για την ενημέρωση μελλοντικών προτάσεων σχεδιασμού και τη μείωση των κατασκευαστικών κινδύνων κατά τις επερχόμενες εργασίες αποκατάστασης.

Η Diane Abrams, επικεφαλής αρχαιολογίας στην Αρχή Παράδοσης Αποκατάστασης και Ανανέωσης, τόνισε την πρακτική σημασία αυτού του έργου:

“Είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε αυτές τις έρευνες για να κατανοήσουμε τι βρίσκεται κάτω από το έδαφος εδώ σε πρώιμο στάδιο, ώστε να ενημερώσουμε και να καθοδηγήσουμε τις αποφάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και περαιτέρω έρευνες ενόψει μελλοντικών υποστηρικτικών και κατασκευαστικών εργασιών.”

Το πρόγραμμα ανασκαφών έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί μέχρι το 2026, με μια ολοκληρωμένη έκθεση για όλα τα ευρήματα να αναμένεται να δημοσιευθεί το 2027, η οποία αναμφίβολα θα αναδιαμορφώσει την κατανόηση του μακρού και πολυεπίπεδου παρελθόντος αυτής της εμβληματικής περιοχής.