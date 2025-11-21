Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία σε αγωγό αποχέτευσης μία χαμένη σπάνια πέτρα του 15ου αιώνα που ανήκε σε μία πανίσχυρη οικογένεια

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Φωτογραφία: Κέντρο Αρχαιολογίας Διάσωσης της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (RAS)
Φωτογραφία: Κέντρο Αρχαιολογίας Διάσωσης της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (RAS)

Αρχαιολόγοι στο Βίμποργκ της Ρωσίας αποκάλυψαν δύο εντυπωσιακά ευρήματα που αναδιαμορφώνουν τη σύνδεση της πόλης με το μεσαιωνικό και μετα-μεσαιωνικό παρελθόν της. Μια χαμένη, επί μακρόν, σουηδική εραλδική πέτρα του 15ου αιώνα—που κάποτε ανήκε στην ισχυρή οικογένεια Tott, κυβερνήτες που εκπροσωπούσαν το σουηδικό στέμμα—ανακαλύφθηκε στο πιο απροσδόκητο μέρος: Σε  έναν αγωγό αποχέτευσης κοντά στο Κάστρο του Βίμποργκ.

Ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες σκελετοί κάτω από πανεπιστημιούπολη – Η μεσαιωνική εκκλησία που «κρυβόταν» από κάτω

Λίγο αργότερα, εργάτες που ενίσχυαν ένα ανάχωμα στο κέντρο της πόλης σκόνταψαν πάνω σε ένα μαχαίρι του 19ου αιώνα που έμοιαζε με την παραδοσιακή καυκάσια κάμα. Σε συνδυασμό, αυτές οι τυχαίες ανακαλύψεις αναδεικνύουν πώς στρώματα της ιστορίας συνεχίζουν να αναδύονται από κάτω από τους δρόμους του Βίμποργκ, προσφέροντας νέα γνώση για την πολιτική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Alexander Smirnov, διευθυντή του Μουσείου του Πάρκου Μονρεπό και ερευνητή στο Κέντρο Αρχαιολογίας Διάσωσης της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (RAS), μερικά από τα πιο σημαντικά ευρήματα που σχετίζονται με το Κάστρο του Βίμποργκ ανακαλύφθηκαν πολύ πέρα από τα τείχη του κάστρου—και καθαρά από τύχη. Η συνέντευξή του δημοσιεύτηκε στις 19 Νοεμβρίου στη δημόσια σελίδα του Κέντρου, «ArcheoCode».

Εργάτες ανακάλυψαν μεσαιωνική πόρπη 1.200 ετών κατά τη διάρκεια έργων σε αυτοκινητόδρομο

Μια εραλδική πέτρα του 15ου αιώνα ανακαλύφθηκε ξανά μετά από έναν αιώνα

Η ιστορία ξεκινά στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ο νεαρός ερευνητής Alfred Hackman διεξήγαγε την πρώτη συστηματική αρχαιολογική αξιολόγηση του Κάστρου του Βίμποργκ. Κατά τη διάρκεια της δουλειάς του, σχεδίασε μια μυστηριώδη πέτρινη πλάκα ενσωματωμένη σε έναν από τους τοίχους του κάστρου. Αν και το σχέδιό του διασώθηκε, η ίδια η πέτρα θεωρούνταν χαμένη για περισσότερα από 100 χρόνια.

Αυτό άλλαξε όταν αρχαιολόγοι εξέτασαν ένα μονώροφο κτίριο από τη δεκαετία του 1770 που βρισκόταν απέναντι από το κάστρο, στην άλλη πλευρά του νερού. Κατά τη διάρκεια μιας συνήθους ανασκαφής, αποκάλυψαν έναν σφραγισμένο αγωγό αποχέτευσης. Όταν το βαρύ πέτρινο καπάκι αναποδογυρίστηκε και καθαρίστηκε, η ομάδα έκανε μια εκπληκτική ανακάλυψη: Η πλάκα ήταν στην πραγματικότητα η από καιρό χαμένη εραλδική πέτρα της οικογένειας Tott, κυβερνητών που εκπροσωπούσαν τον Σουηδό βασιλιά στο Βίμποργκ.

Ανακαλύφθηκε τυχαία μεσαιωνική εκκλησία κάτω από πάρκινγκ αυτοκινήτων – Είχε ομαδικούς τάφους παιδιών στον περίβολο
Φωτογραφία: Κέντρο Αρχαιολογίας Διάσωσης της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (RAS)
Φωτογραφία: Κέντρο Αρχαιολογίας Διάσωσης της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (RAS)

Η πλάκα αρχικά κοσμούσε τα βασιλικά διαμερίσματα τη δεκαετία του 1450. Το ιπποτικό αυτό οικόσημο, με την περικεφαλαία και τα φτερά του, φαίνεται να αντικατοπτρίζει ένα τοπικό στυλ του 15ου αιώνα που ίσως διαφέρει από τα πιο συνηθισμένα εμβλήματα της οικογένειας Tott.

«Ένα πραγματικό ιπποτικό οικόσημο, ολοκληρωμένο, με κράνος και φτερά», εξηγεί ο Smirnov . «Ο Hackman δεν είχε καταλάβει απολύτως τι είχε βρει, αλλά το σχέδιό του με μολύβι ταιριάζει απόλυτα με την πλάκα που ανακαλύφθηκε. Ένα ιπποτικό έμβλημα του 15ου αιώνα—είναι μια γνήσια, υψηλής ποιότητας Μεσαιωνική κληρονομιά που αξίζει μια κεντρική θέση στο μουσείο».

 

 

Παραδείγματα συχνά απεικονιζόμενων οικοσήμων της οικογένειας Tott. Φωτογραφία: Κέντρο Αρχαιολογίας Διάσωσης της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (RAS)
Παραδείγματα συχνά απεικονιζόμενων οικοσήμων της οικογένειας Tott.Φωτογραφία: Κέντρο Αρχαιολογίας Διάσωσης της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (RAS)

Νέες θεωρίες για την πρώιμη ανάπτυξη του Βίμποργκ

Ο Smirvov αναφέρθηκε ακόμη σε ευρύτερες αρχαιολογικές έρευνες που έχουν αμφισβητήσει μακροχρόνιες παραδοχές σχετικά με την ανάπτυξη του Βίμποργκ ως πόλης. Χρόνια ανασκαφών οδήγησαν τους αρχαιολόγους σε μια απροσδόκητη υπόθεση: Τη στιγμή που το Βίμποργκ απέκτησε επίσημα το καθεστώς πόλης, μπορεί να μην ήταν στην πραγματικότητα μια «αληθινή» πόλη.

Αντίθετα, τα ευρήματα υποδηλώνουν την παρουσία μόνο του οχυρωμένου κάστρου και μερικών φτωχών αλιευτικών οικισμών γύρω από αυτό. Αυτή η επανερμηνεία της πρώιμης ανάπτυξης του Βίμποργκ,  θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι ιστορικοί αντιλαμβάνονται την πολιτική και κοινωνική δομή της περιοχής κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα.

Προσπάθειες συντήρησης και άλλο ένα τυχαίο εύρημα

Οι αρχαιολογικές δραστηριότητες συνεχίζονται σε όλο το Βίμποργκ. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες συντήρησης στον Παλαιό Καθεδρικό Ναό, όπου ειδικοί σταθεροποιούν τα αρχαία λιθόκτιστα τμήματα. Παράλληλα, μια ακόμη αξιοσημείωτη ανακάλυψη έγινε κατά την ενίσχυση πρανών στην οδό Severnij Val, στο κέντρο της πόλης.

Οι εργάτες εντόπισαν ένα αρχαίο μαχαίρι σε βάθος περίπου ενός μέτρου, γεγονός που προκάλεσε άμεσο ενδιαφέρον από τις τοπικές αρχές. Η κυβέρνηση της Περιφέρειας Λένινγκραντ επιβεβαίωσε το εύρημα στις 2 Νοεμβρίου.

«Το μαχαίρι υποβάλλεται τώρα σε εργασίες αποκατάστασης και εξέταση από ειδικούς στο Κάστρο του Βίμποργκ», δήλωσε ο Vladimir Tsoy, αντιπρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης. «Εάν επιβεβαιωθεί η ιστορική του αξία, θα γίνει μέρος της συλλογής του μουσείου και θα αποκαλύψει ακόμη ένα κεφάλαιο από το παρελθόν του Βίμποργκ».

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι το μαχαίρι χρονολογείται από τον 19ο αιώνα.

Το σχήμα του θυμίζει την καυκάσια «κάμα», ένα δίκοπο στιλέτο του οποίου η ονομασία -δανεισμένη από την οθωμανική γλώσσα- αναφέρεται σε αυτόν τον παραδοσιακό τύπο όπλου.

Μια πόλη όπου η ιστορία αναδύεται σε απροσδόκητα μέρη

Η επανανακάλυψη της εραλδικής πλάκας της οικογένειας Tott και η πρόσφατη ανεύρεση ενός μαχαιριού τύπου κάμα του 19ου αιώνα αναδεικνύουν τον αρχαιολογικό πλούτο του Βίμποργκ. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν πως τα ίχνη της μεσαιωνικής και μετα-μεσαιωνικής ζωής της πόλης συνεχίζουν να εμφανίζονται σε απροσδόκητες τοποθεσίες – από τις οχυρώσεις του κάστρου έως συνηθισμένες δομές αποχέτευσης και αστικά εργοτάξια.

Καθώς η έρευνα προχωρά, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι αναμένονται ακόμη περισσότερες αποκαλύψεις, υποσχόμενες να εμβαθύνουν την κατανόηση του κόσμου για μια πόλη της οποίας η πολυεπίπεδη ιστορία εκτείνεται από Σουηδούς ιππότες και μεσαιωνικά οχυρά έως πολυπολιτισμικές επιρροές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:03 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Η ανακάλυψη που ίσως αλλάξει τους κανόνες της σεισμολογίας – Ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάποια ρήγματα μπορούν να «επουλωθούν» μόνα τους μέσα σε λίγες ώρες

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα βαθιά σεισμικά ρήγματα μπορούν να «αυτο-θεραπευτούν» μέσα σε ...
08:01 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ιστορική ανακάλυψη: Ταυτοποιήθηκε η σαρκοφάγος του Φαραώ Σεσόνκ Γ’ – Στο φως 225 ταφικά αγαλματίδια

Η ανακάλυψη, που περιγράφεται ως η πιο σημαντική στους βασιλικούς τάφους της περιοχής από το 1...
15:01 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Νέος σχεδιασμός καταλύτη έλυσε χημική πρόκληση δεκαετιών – Ερευνητές «ξεκλειδώνουν» το μεθάνιο για να δημιουργήσουν φάρμακα

Ερευνητές δημιούργησαν έναν καταλύτη με βάση τον σίδηρο που ελέγχει την ακραία δραστικότητα το...
12:48 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Σαντορίνη: Η εξήγηση για την έντονη σεισμική δραστηριότητα του 2025 – Το μάγμα αρκούσε για να γεμίσει 200.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων

Διεθνής ομάδα ερευνητών, ανάμεσα τους και Έλληνες, αποκάλυψε τις κρυφές διεργασίες που οδήγησα...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα