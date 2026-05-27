Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (27/5)

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
Ο τελικός του Conference League, στον οποίο θα παλέψουν για το τρόπαιο η Κρίσταλ Πάλας και η Ράγιο Βαγιεκάνο, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:30 Eurosport Roland Garros, κυρίως ταμπλό

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αναντολού Εφές – Τουρκ Τέλεκομ Turkish Basketball Super League

18:45 Eurosport Roland Garros, κυρίως ταμπλό

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Φενέρμπαχτσε – Ερόκσπορ Turkish Basketball Super League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 1 HD Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League

