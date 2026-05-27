Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα – Στο Ελληνικό η εξόδιος ακολουθία, στο Ευηνοχώρι η ταφή

Το τελευταίο «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα θα πουν σήμερα η οικογένειά της, οι συγγενείς και οι φίλοι.

Η γνωστή γυμνάστρια, η οποία είχε γίνει ευρέως γνωστή τη δεκαετία του ’90, πέθανε σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από πολυετή και γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, με την είδηση να έχει σκορπίσει την θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν τη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, έχοντας διαρκώς στο πλευρό της τον Τραϊανό Δέλλα και την κόρη τους, Βικτώρια.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά η πολυαγαπημένη κόρη της, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της.

Όπως ανέφερε σε σχετική ανάρτηση, αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.

«Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου»

Τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα είχε γνωστοποιήσει η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, μέσα από μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Στη δημοσίευσή της, μοιράστηκε μία παλιά φωτογραφία, στην οποία την βλέπουμε μαζί με την Γωγώ Μαστροκώστα.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ», ανέφερε στη λεζάντα.

«Αγάπη μου, πέτα ψηλά, πήγαινε στο φως»

Το δικό του «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα είπε και ο Τραϊανός Δέλλας, μέσα από μία συγκλονιστική ανάρτησή του στα social media.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πέτα ψηλά, πέτα μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει», γράφει ο Τραϊανός Δέλλας σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώριά μας!» τονίζει και ευχαριστεί τον Θεό «που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος».

«Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω», αναφέρει στην ανάρτησή του και καταλήγει: «Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πέτα ψηλά».