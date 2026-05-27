Axios: Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διαγνώστηκε με καρκίνο μετά την αποπομπή της από τον Τραμπ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Μπόντι
Φωτογραφία: Associated Press
Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, Παμ Μπόντι, διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς λίγο μετά την απομάκρυνσή της από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η 60χρονη Μπόντι υποβλήθηκε σε θεραπεία και βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Η αποκάλυψη έρχεται την ώρα που ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει τον διορισμό της σε συμβουλευτική επιτροπή με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η αποπομπή και ο νέος ρόλος

Η Μπόντι απομακρύνθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης την ίδια ημέρα που είχε συνοδεύσει τον πρόεδρο στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου παρακολούθησαν αγορεύσεις σε σημαντική υπόθεση για το δικαίωμα ιθαγένειας εκ γεννήσεως.

Σύμφωνα με το Axios, αναμένεται πλέον να συμμετάσχει στο Presidential Council of Advisors on Science and Technology (PCAST), το προεδρικό συμβούλιο συμβούλων για την επιστήμη και την τεχνολογία.

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης δέχθηκε κύμα υποστήριξης στα social media για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη διάγνωση.

«Η Παμ δίνει αθόρυβα μάχη με τον καρκίνο τις τελευταίες εβδομάδες και τα πηγαίνει εξαιρετικά», έγραψε στο X η παρουσιάστρια podcast και πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, Κέιτι Μίλερ.

«Η Παμ έχει χρυσή καρδιά», πρόσθεσε.

«Εξαιρετική» η πρόγνωση

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, οι περισσότερες μορφές καρκίνου του θυρεοειδούς θεραπεύονται οριστικά με την κατάλληλη αγωγή.

Το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης ξεπερνά το 98%, με την πρόγνωση να θεωρείται «εξαιρετική» για τους ασθενείς που διαγιγνώσκονται με τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου.

Ανάλογη μάχη με καρκίνο του θυρεοειδούς είχε δώσει και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος αποκάλυψε στα απομνημονεύματά του ότι είχε υποβληθεί κρυφά σε χειρουργική επέμβαση όσο εργαζόταν στον Λευκό Οίκο κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

«Θα συνεχίσω να μάχομαι για τον Τραμπ»

Μετά την αποπομπή της, η Μπόντι είχε δηλώσει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον πρόεδρο.

«Το να ηγηθώ των ιστορικών και εξαιρετικά επιτυχημένων προσπαθειών του προέδρου Τραμπ για να γίνει η Αμερική ασφαλέστερη αποτέλεσε τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου και χωρίς αμφιβολία το πιο σημαντικό πρώτο έτος στην ιστορία του υπουργείου Δικαιοσύνης», είχε γράψει στο X τον περασμένο μήνα.

«Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο πρόεδρος Τραμπ ώστε να κάνουμε ξανά την Αμερική ασφαλή».

Ο Τραμπ έχει ορίσει προσωρινό υπουργό Δικαιοσύνης τον αναπληρωτή υπουργό Τοντ Μπλανς, μέχρι να αποφασίσει για τον μόνιμο αντικαταστάτη της.

