Σειρήνες ήχησαν σε περιοχές του βόρειου Ισραήλ, εξαιτίας εκτόξευσης πυραύλου από τον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης 27/5 ότι σειρήνες συναγερμού ενεργοποιήθηκαν σε αρκετές περιοχές στο βόρειο Ισραήλ, εξαιτίας εκτόξευσης πυραύλου από τον Λίβανο.

Οι IDF, ενώ στην αρχή δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία της ενεργοποίησης του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, στη συνέχεια ανέφεραν ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο ενεργοποίησε τις σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ.

Ο πύραυλος προσγειώθηκε σε ανοιχτή περιοχή, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με τον στρατό.

Πηγές: Timesofisrael – Reuters