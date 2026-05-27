Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει πάλι με την κάλυψη του πολέμου στο Ιράν από τα αμερικανικά ΜΜΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε για άλλη μια φορά τα αμερικάνικα ΜΜΕ New York Times, Wall Street Journal και CNN για την κάλυψη του πολέμου, υπονοώντας ότι είναι προκατειλημμένα υπέρ του Ιράν.

«Οι ‘Dumacrats’ και τα ΜΜΕ έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social, αναφερόμενος στους αντιπάλους του, του Δημοκρατικού Κόμματος ως «Dumacrats», κάνοντας λογοπαίγνιο με τη λέξη «σκουπιδότοπος» (dump) και στα εν λόγω ΜΜΕ ως «Fake News Media».

«Έχουν τρελαθεί εντελώς!!!», καταλήγει ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας και επικεφαλής του αμερικάνικου κράτους.