Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι στόχευσε τον φερόμενο ως νέο στρατιωτικό αρχηγό της Χαμάς, 11 ημέρες μετά τη δολοφονία του προκατόχου του

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έπληξαν κτήριο στην Πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον φερόμενο ως νέο ηγέτη της της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, Μοχάμεντ Όντα, 11 ημέρες μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στις 15 Μαΐου.

«Επιτεθήκαμε στον Μοχάμεντ Όντα στη Γάζα – ηγέτη ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023», αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ισραέλ Κατς.

תקפנו עכשיו בעזה את מוחמד עודה – מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר. אנחנו נגיע לכולם — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 26, 2026

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, ο Όντα ήταν επικεφαλής «των μυστικών υπηρεσιών της Χαμάς κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023, ενώ την περασμένη εβδομάδα ορίστηκε διάδοχος του Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ ως ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας και επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας».

«Ο Όντα ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία, την απαγωγή και τον τραυματισμό πολλών ισραηλινών αμάχων και στρατιωτών των IDF», προσθέτει η ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε όλους όσους συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Αργά ή γρήγορα, το Ισραήλ θα τους βρει όλους», καταλήγει η ανακοίνωση.

בהנחייה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושלי, צה”ל תקף כעת בעזה את מוחמד עודה – המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר. עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן טבח ה-7 באוקטובר, ומונה לפני כשבוע למחליפו של עז א-דין אל-חדאד – שחוסל בתקיפת צה״ל… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 26, 2026

Στην ανακοίνωση δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες και δεν αναφέρονται λεπτομέρειες για την τύχη του Όντα.

Πηγές κοντά στη Χαμάς δεν επιβεβαίωσαν τον διορισμό του Όντα ως νέου στρατιωτικού αρχηγού, αλλά συμφώνησαν ότι θεωρείται πιθανός διάδοχος του Χαντάντ, ως επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και πιθανώς, ως το τελευταίο επιζών μέλος του ανώτατου συμβουλίου ηγεσίας της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης A-Sharq Al-Awsat της Σαουδικής Αραβίας, ο Όντα ήταν στενός συνεργάτης του αλ-Χαντάντ και συνεργάστηκε μαζί του για την «ανανέωση της οργανωτικής δομής» της Χαμάς μετά τη δολοφονία των πρώην ηγετών της Μοχάμεντ Ντέιφ και Μοχάμεντ Σινουάρ κατά τη διάρκεια του πολέμου που ακολούθησε.

مدينة غزة هذه اللحظات.. الاحتلال استهدف عمارة سكنية بحي الرمال غرب مدينة غزة. هذا الشارع يشهد ليلة العيد، ومنذ عدة ليالي ازدحاما كبيرا بالناس، كونها منطقة تجارية.. حتى اللحظة نقل شهداء ومصابين pic.twitter.com/wo9DLENSfA — Mohammed Haniya (@mohammedhaniya) May 26, 2026

Αναφερόμενο σε πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες, το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Όντα είχε αρχικά προσεγγιστεί για να ηγηθεί των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ μετά τη δολοφονία του Σινουάρ τον Μάιο του 2025, αλλά αρνήθηκε.

One woman was killed and others injured this evening after an Israeli strike targeted a residential building in the Al-Rimal neighborhood west of Gaza City. pic.twitter.com/Gx7W2Ndpho — Quds News Network (@QudsNen) May 26, 2026

Όπως ανέφεραν πληροφορίες από τη Γάζα χτυπήθηκε μια πολυκατοικία στη συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας και κατέστρεψε έναν από τους επάνω ορόφους. Πηγή από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα της πόλης της Γάζας ανέφερε στο Al Jazeera Arabic ότι τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων μία γυναίκα και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών.

Οι διασώστες βρισκόταν ακόμη ⁠στο σημείο αναζητώντας πιθανά περαιτέρω θύματα.

Πηγές: Al Jazeera, Reuters, Times of Israel