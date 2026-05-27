Κατερίνα Γερονικολού: «Θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου, όχι του παντρεμένου» – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Lifestyle

geronikolou
Για την απόφασή της να απέχει από τον θεσμό του γάμου και την ανάγκη της να νιώθει ελεύθερη μέσα σε μια σχέση μίλησε η Κατερίνα Γερονικολού στην Αθηναΐδα Νέγκα. Η δημοφιλής ηθοποιός εξήγησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Τρίτης 26/5, ότι δεν επιθυμεί την «ταμπέλα του παντρεμένου», καθώς προτιμά να επιλέγει τον σύντροφό της κάθε μέρα από την αρχή, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να αποχωρήσει αν πάψει να νιώθει ευτυχισμένη ή αν χαθεί η εμπιστοσύνη.

«Ποτέ δεν μ’ είχε απασχολήσει ο γάμος. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δηλαδή η ευτυχία στην αγνή μορφή της. Οπότε δεν με απασχολεί τώρα. Νιώθω ότι θα μπορούσα να είμαι και παντρεμένη έτσι όπως ζω. Αλλά δεν θέλω κιόλας. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου», δήλωσε συγκεκριμένα η Κατερίνα Γερονικολού.

Η ίδια εξήγησε πως για εκείνη μεγαλύτερη σημασία έχει η καθημερινή επιλογή του να βρίσκεσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο. «Θέλω την ταμπέλα αυτού που επιλέγει κάθε μέρα πού θέλει να βρίσκεται και τελικά βρίσκεται εκεί. Αλλά θα μπορούσα μια μέρα να ξυπνήσω και να πω «δεν βρίσκομαι εκεί που θέλω». Και μπορώ να φύγω», ανέφερε.

Τέλος, σε ερώτηση για το τι θα μπορούσε να την οδηγήσει στο τέλος μιας σχέσης, η ηθοποιός απάντησε: «Το να μην εμπιστεύομαι. Το να νιώθω ότι πια δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα. Ότι δεν κοιτάμε τη ζωή από την ίδια θέση».

«Είμαι από τους ελάχιστους ανθρώπους που δεν έχουν κάνει ψυχοθεραπεία»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμα στην παιδική της ηλικία και στο συντηρητικό περιβάλλον των Μολάων Λακωνίας, απ’ όπου κατάγεται, ενώ μεγάλωσε στην Αθήνα.

«Εγώ είμαι πιο τρυφερή απ’ ότι ήταν η μαμά μου», δήλωσε προσθέτοντας ότι της λείπει η ανεμελιά, ενώ σε σχετική ερώτηση εκμυστηρεύτηκε ότι είναι «από τους ελάχιστους ανθρώπους που δεν έχουν κάνει ψυχοθεραπεία».

«Εκτιμώ αυτό που μου λείπει», συμπλήρωσε.

