Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν Παλαιστίνιο στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν χθες Τρίτη Παλαιστίνιο στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, στη βόρεια Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ ο στρατός του Ισραήλ γνωστοποίησε ότι «εξαλείφθηκε» αφού πέταξε πέτρες εναντίον μελών του.

«Ένας πολίτης, η ταυτότητα του οποίου δεν είναι γνωστή ακόμη, σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά μέσα στον καταυλισμό της Τζενίν και πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε το πτώμα του σε κρατικό νοσοκομείο», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε, ο Ουίσαμ Μπακέρκ, είπε πως το θύμα ονομαζόταν Νάσερ ας Σαάντι και διευκρίνισε ότι «το πτώμα του διακομίστηκε στο νοσοκομείο αφού χτυπήθηκε στον μηρό» από σφαίρα.

«Φαίνεται ότι έχασε πολύ αίμα αφού τραυματίστηκε, προτού κληθεί ασθενοφόρο για να τον διακομίσει σε νοσοκομείο», εξήγησε ο κ. Μπακέρ στο AFP.

Λίγο νωρίτερα, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε γνωστό ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις της παρέδωσαν το πτώμα τριαντάρη στο εσωτερικό του καταυλισμού προσφύγων της Τζενίν, που βρίσκεται στα όρια της ομώνυμης πόλης.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι μέλη του εντόπισαν στον τομέα του καταυλισμού «τρομοκράτη» που «πέταγε πέτρες».

«Οι στρατιώτες άρχισαν διαδικασία σύλληψης, κατά τη διάρκεια της οποίας πυροβόλησαν προς την κατεύθυνση του τρομοκράτη για να εξουδετερώσουν την απειλή», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ, που κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967, άρχισε τον Ιανουάριο του 2025 στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας σε καταυλισμούς προσφύγων στο βόρειο τμήμα της, λέγοντας σκοπός ήταν να εξουδετερωθούν ένοπλα κινήματα.

Η επιχείρηση αυτή είχε βάλει στο στόχαστρο ειδικά τους καταυλισμούς προσφύγων στην Τζενίν και στην Τούλκαρεμ, αναγκάζοντας πάνω από 40.000 Παλαιστίνιους να εκτοπιστούν, σύμφωνα με την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, την UNRWA.

Ήδη σε υψηλό επίπεδο, η βία στη Δυτική Όχθη εξερράγη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την αιματηρή έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Δεν έχει κοπάσει, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο τη 10η Οκτωβρίου 2025.

Έκτοτε τουλάχιστον 1.073 Παλαιστίνιοι, μέλη ενόπλων οργανώσεων αλλά και πολλοί άμαχοι, σκοτώθηκαν σε εφόδους στρατιωτών ή εποίκων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγές: AFP, ΑΠΕ