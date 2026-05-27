Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν Παλαιστίνιο στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

jenin
Ισραηλινοί στρατιώτες παρακολουθούν κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας περιοδείας εποίκων στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, στις 23 Μαΐου 2026. (Reuters)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν χθες Τρίτη Παλαιστίνιο στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, στη βόρεια Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ ο στρατός του Ισραήλ γνωστοποίησε ότι «εξαλείφθηκε» αφού πέταξε πέτρες εναντίον μελών του.

«Ένας πολίτης, η ταυτότητα του οποίου δεν είναι γνωστή ακόμη, σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά μέσα στον καταυλισμό της Τζενίν και πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε το πτώμα του σε κρατικό νοσοκομείο», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε, ο Ουίσαμ Μπακέρκ, είπε πως το θύμα ονομαζόταν Νάσερ ας Σαάντι και διευκρίνισε ότι «το πτώμα του διακομίστηκε στο νοσοκομείο αφού χτυπήθηκε στον μηρό» από σφαίρα.

«Φαίνεται ότι έχασε πολύ αίμα αφού τραυματίστηκε, προτού κληθεί ασθενοφόρο για να τον διακομίσει σε νοσοκομείο», εξήγησε ο κ. Μπακέρ στο AFP.

Λίγο νωρίτερα, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε γνωστό ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις της παρέδωσαν το πτώμα τριαντάρη στο εσωτερικό του καταυλισμού προσφύγων της Τζενίν, που βρίσκεται στα όρια της ομώνυμης πόλης.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι μέλη του εντόπισαν στον τομέα του καταυλισμού «τρομοκράτη» που «πέταγε πέτρες».

«Οι στρατιώτες άρχισαν διαδικασία σύλληψης, κατά τη διάρκεια της οποίας πυροβόλησαν προς την κατεύθυνση του τρομοκράτη για να εξουδετερώσουν την απειλή», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ, που κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967, άρχισε τον Ιανουάριο του 2025 στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας σε καταυλισμούς προσφύγων στο βόρειο τμήμα της, λέγοντας σκοπός ήταν να εξουδετερωθούν ένοπλα κινήματα.

Η επιχείρηση αυτή είχε βάλει στο στόχαστρο ειδικά τους καταυλισμούς προσφύγων στην Τζενίν και στην Τούλκαρεμ, αναγκάζοντας πάνω από 40.000 Παλαιστίνιους να εκτοπιστούν, σύμφωνα με την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, την UNRWA.

Ήδη σε υψηλό επίπεδο, η βία στη Δυτική Όχθη εξερράγη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την αιματηρή έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Δεν έχει κοπάσει, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο τη 10η Οκτωβρίου 2025.

Έκτοτε τουλάχιστον 1.073 Παλαιστίνιοι, μέλη ενόπλων οργανώσεων αλλά και πολλοί άμαχοι, σκοτώθηκαν σε εφόδους στρατιωτών ή εποίκων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγές: AFP, ΑΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καμπανάκι κινδύνου για την αύξηση των διατροφικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους

Ο ύπνος μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο για πάνω από 100 ασθένειες – Τι αποκαλύπτει μελέτη του Stanford

Οικολογικά σχήματα: Στο ΦΕΚ τα ποσά των ενισχύσεων

Αυτό είναι επενδυτικό νόμισμα από καθαρό χρυσό που κυκλοφόρησε

Νέα μελέτη: Η AI εντόπισε «κρυφές» παρενέργειες του Ozempic αναλύοντας 400.000 αναρτήσεις στο Reddit

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
04:45 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Κλιμάκωση του πολέμου στον Λίβανο: 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, από το νέο ισραηλινό σφυροκόπημα – Μπαράζ επιθέσεων από Χεζμπολάχ

Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί του στρατού του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε 31 ανθρώ...
03:45 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Βόρεια Κορέα: Νέες δοκιμές πυραυλικών συστημάτων υπό την επίβλεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι πραγματοποίησε δοκιμές ενός νέου ελαφρού πολυλειτουρ...
03:30 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι στόχευσε τον φερόμενο ως νέο στρατιωτικό αρχηγό της Χαμάς, 11 ημέρες μετά τη δολοφονία του προκατόχου του

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έπληξαν κτήριο στην Πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον φερόμ...
02:45 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Πάπας Λέων: Έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Γάζας και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

«Πρέπει να ανανεώσουμε την έκκλησή μας για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» κάθε ατόμου...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν