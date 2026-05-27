Κλιμάκωση του πολέμου στον Λίβανο: 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, από το νέο ισραηλινό σφυροκόπημα – Μπαράζ επιθέσεων από Χεζμπολάχ

Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί του στρατού του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους, ανακοίνωσε χθες Τρίτη (26/5) το βράδυ η λιβανική κυβέρνηση, καθώς η ισραηλινή ηγεσία έκανε σαφές πως εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον του σιιτικού κινήματος της Χεζμπολάχ, παρά την θεωρητική κατάπαυση του πυρός από τα μέσα Απριλίου.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, 31 άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα και άλλοι 40 τραυματίστηκαν. Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Μπουρτζ ας Σαμάλι, κοντά στην Τύρο, σημείωσε το υπουργείο.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι μία από τις επιθέσεις έπληξε την περιοχή ενός δημόσιου νοσοκομείου, προκαλώντας «σημαντικές ζημιές στα τμήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος».

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης για τουλάχιστον 50 πόλεις και χωριά του νότου και της ανατολής την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Ναμπάτιε.

Χεζμπολάχ: Μπαράζ επιθέσεων κατά ισραηλινών δυνάμεων με ρουκέτες και drones

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη πραγματοποίησε 32 ξεχωριστές επιχειρήσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι μαχητές της ενεπλάκησαν σε απευθείας συγκρούσεις, ενώ εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιθέσεις με ρουκέτες, πυροβολικό και drones, με στόχο την αναχαίτιση ισραηλινής στρατιωτικής προώθησης, κυρίως στην περιοχή γύρω από την πόλη Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, οι επιθέσεις οδήγησαν στην καταστροφή ή στοχοποίηση πολλών αρμάτων μάχης τύπου Merkava, τεθωρακισμένων οχημάτων, συστημάτων επικοινωνιών και μιας πλατφόρμας Iron Dome, καθώς και στην κατάρριψη δύο ισραηλινών quadcopter.

Ισραηλινή στρατιωτική προέλαση βαθύτερα στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Aljazeera στον Λίβανο, Obaida Hitto, το Ισραήλ επιχειρεί μια στρατιωτική προέλαση βαθύτερα στην ενδοχώρα του Λίβανου.

«Οι εντολές αναγκαστικής εκτόπισης του Ισραήλ στη Ναταμπιέχ δείχνουν ότι το Ισραήλ σίγουρα θα επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις πολύ πέρα ​​από το εύρος αυτού που πίστευε ο κόσμος», αναφέρει.

Η Ναμπατιέχ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη στο νότιο Λίβανο. Βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Είναι πολύ πέρα ​​από την «κίτρινη ζώνη ασφαλείας» που έχει δημιουργήσει το Ισραήλ, σε βάθος 10 χιλιομέτρων (6,2 μίλια) στα ισραηλολιβανέζικα σύνορα.

«Είναι μια ένδειξη ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα συνδυαστούν και με κάποιες χερσαίες κινήσεις. Καθώς έχουν εκδώσει αυτή την εντολή εκκένωσης στην πόλη Ναμπατιέχ, έχουμε δει επίσης ισραηλινά στρατεύματα να προελαύνουν στο έδαφος κατά μήκος του ποταμού Λιτάνι, προσπαθώντας να φτάσουν σε μια πόλη που ονομάζεται Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια, η οποία βρίσκεται ακριβώς νότια της πόλης.

Παρόλο που δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν πολύ μακριά – η Χεζμπολάχ κατάφερε να σταματήσει αυτή την προέλαση, στοχεύοντας ένα άρμα μάχης Merkava και μια μπουλντόζα που ανήκε στον ισραηλινό στρατό – πρόκειται για μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη», αναφέρει ο ανταποκριτής.

Πηγές: ΑΠΕ – Aljazeera