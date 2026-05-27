Κλιμάκωση του πολέμου στον Λίβανο: 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, από το νέο ισραηλινό σφυροκόπημα – Μπαράζ επιθέσεων από Χεζμπολάχ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

israel
Ισραηλινά στρατεύματα κάνουν ελιγμούς στην λιβανέζικη πλευρά των συνόρων [Atef Safadi/EPA]
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί του στρατού του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους, ανακοίνωσε χθες Τρίτη (26/5) το βράδυ η λιβανική κυβέρνηση, καθώς η ισραηλινή ηγεσία έκανε σαφές πως εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον του σιιτικού κινήματος της Χεζμπολάχ, παρά την θεωρητική κατάπαυση του πυρός από τα μέσα Απριλίου.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, 31 άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα και άλλοι 40 τραυματίστηκαν. Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Μπουρτζ ας Σαμάλι, κοντά στην Τύρο, σημείωσε το υπουργείο.

Μόνο στην περιοχή Μπουρτζ ας Σαμάλι, κοντά στην πόλη Τύρος, καταγράφηκαν 14 νεκροί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι μία από τις επιθέσεις έπληξε την περιοχή ενός δημόσιου νοσοκομείου, προκαλώντας «σημαντικές ζημιές στα τμήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος».

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης για τουλάχιστον 50 πόλεις και χωριά του νότου και της ανατολής την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Ναμπάτιε.

Χεζμπολάχ: Μπαράζ επιθέσεων κατά ισραηλινών δυνάμεων με ρουκέτες και drones

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη πραγματοποίησε 32 ξεχωριστές επιχειρήσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι μαχητές της ενεπλάκησαν σε απευθείας συγκρούσεις, ενώ εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιθέσεις με ρουκέτες, πυροβολικό και drones, με στόχο την αναχαίτιση ισραηλινής στρατιωτικής προώθησης, κυρίως στην περιοχή γύρω από την πόλη Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, οι επιθέσεις οδήγησαν στην καταστροφή ή στοχοποίηση πολλών αρμάτων μάχης τύπου Merkava, τεθωρακισμένων οχημάτων, συστημάτων επικοινωνιών και μιας πλατφόρμας Iron Dome, καθώς και στην κατάρριψη δύο ισραηλινών quadcopter.

Ισραηλινή στρατιωτική προέλαση βαθύτερα στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Aljazeera στον Λίβανο, Obaida Hitto, το Ισραήλ επιχειρεί μια στρατιωτική προέλαση βαθύτερα στην ενδοχώρα του Λίβανου.

«Οι εντολές αναγκαστικής εκτόπισης του Ισραήλ στη Ναταμπιέχ δείχνουν ότι το Ισραήλ σίγουρα θα επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις πολύ πέρα ​​από το εύρος αυτού που πίστευε ο κόσμος», αναφέρει.

Η Ναμπατιέχ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη στο νότιο Λίβανο. Βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Είναι πολύ πέρα ​​από την «κίτρινη ζώνη ασφαλείας» που έχει δημιουργήσει το Ισραήλ, σε βάθος 10 χιλιομέτρων (6,2 μίλια) στα ισραηλολιβανέζικα σύνορα.

«Είναι μια ένδειξη ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα συνδυαστούν και με κάποιες χερσαίες κινήσεις. Καθώς έχουν εκδώσει αυτή την εντολή εκκένωσης στην πόλη Ναμπατιέχ, έχουμε δει επίσης ισραηλινά στρατεύματα να προελαύνουν στο έδαφος κατά μήκος του ποταμού Λιτάνι, προσπαθώντας να φτάσουν σε μια πόλη που ονομάζεται Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια, η οποία βρίσκεται ακριβώς νότια της πόλης.

Παρόλο που δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν πολύ μακριά – η Χεζμπολάχ κατάφερε να σταματήσει αυτή την προέλαση, στοχεύοντας ένα άρμα μάχης Merkava και μια μπουλντόζα που ανήκε στον ισραηλινό στρατό – πρόκειται για μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη», αναφέρει ο ανταποκριτής.

Πηγές: ΑΠΕ – Aljazeera

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καμπανάκι κινδύνου για την αύξηση των διατροφικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους

Ο ύπνος μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο για πάνω από 100 ασθένειες – Τι αποκαλύπτει μελέτη του Stanford

Οικολογικά σχήματα: Στο ΦΕΚ τα ποσά των ενισχύσεων

Αυτό είναι επενδυτικό νόμισμα από καθαρό χρυσό που κυκλοφόρησε

Νέα μελέτη: Η AI εντόπισε «κρυφές» παρενέργειες του Ozempic αναλύοντας 400.000 αναρτήσεις στο Reddit

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:45 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Βόρεια Κορέα: Νέες δοκιμές πυραυλικών συστημάτων υπό την επίβλεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι πραγματοποίησε δοκιμές ενός νέου ελαφρού πολυλειτουρ...
03:30 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι στόχευσε τον φερόμενο ως νέο στρατιωτικό αρχηγό της Χαμάς, 11 ημέρες μετά τη δολοφονία του προκατόχου του

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έπληξαν κτήριο στην Πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον φερόμ...
02:45 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Πάπας Λέων: Έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Γάζας και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

«Πρέπει να ανανεώσουμε την έκκλησή μας για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» κάθε ατόμου...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν