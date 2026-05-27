Σαν σήμερα 27 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

zwzw
Σαν σήμερα πριν 93 χρόνια, γεννήθηκε η δημοφιλής ηθοποιός της Finos Film, Ζωζώ Σαπουντζάκη.
Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα Μάρκετινγκ
  • Ημέρα Επείγουσας Ιατρικής

Γεγονότα

  • 1679: Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.
  • 1821: Ο ψαριανός πυρπολητής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνιση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. (Η Ναυμαχία της Ερεσσού)
  • 1835: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποφυλακίζεται από τον Όθωνα.
  • 1855: Υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η «Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας». Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
  • 1942: Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στήνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. (Επιχείρηση Ανθρωποειδές)
  • 1960: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταθέτει υπόμνημα στη Βουλή των Ελλήνων, με το οποίο ζητεί τη νομιμοποίησή του.
  • 1960: Ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα.
  • 1963: Ο Γρηγόρης Λαμπράκης πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες γιατρών από την Αθήνα αλλά και άλλες χώρες, ενώ ο Γιώργος Σωτηρχόπουλος, σημαντικός μάρτυρας κατηγορίας, ανακαλύπτεται αναίσθητος σε λεωφόρο της Θεσσαλονίκης.
  • 2010: Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως Σχέδιο «Καλλικράτης». Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές (ΠΑΣΟΚ και τρεις ανεξάρτητοι) και «κατά» 124 βουλευτές (ΝΔ, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ). Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει «παρούσα».

Γεννήσεις

  • 1774: Φράνσις Μπόφορτ, ναύαρχος βρετανικού ναυτικού, γαλλικής καταγωγής. Δημιούργησε την κλίμακα Μποφόρ για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. (Θαν. 17/12/1857)
  • 1922: Κρίστοφερ Λι, Άγγλος ηθοποιός.
  • 1923: Χένρι Κίσινγκερ, Αμερικανός πολιτικός, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επί κυβερνήσεων Νίξον. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973. (Θαν. 29/11/2023)
  • 1933: Ζωζώ (Ζωή) Σαπουντζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια.
  • 1957: Σιούξι Σιου, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Σούζαν Μπάλιον, αγγλίδα τραγουδίστρια. («Siouxsie and the Banshees»)

Θάνατοι

  • 1806: Ευγένιος Βούλγαρης, Έλληνας κληρικός και παιδαγωγός
  • 1840: Νικολό Παγκανίνι, ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. (Γεν. 27/10/1782)
  • 1910: Ρόμπερτ Κοχ, Γερμανός μικροβιολόγος, που ανακάλυψε το βάκιλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής-Φυσικής. (Γεν. 11/12/1843)
  • 1958: Κώστας Θέος, Έλληνας συνδικαλιστής και πολιτικός.
  • 1963: Γρηγόρης Λαμπράκης, Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας. (Γεν. 3/4/1912)

