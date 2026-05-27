Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν καλεί για ενότητα μεταξύ των Μουσουλμάνων, ενώ αξιωματούχοι αναφέρουν ότι προετοιμάζονται για νέο πόλεμο

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι μίλησε με τους ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών εθνών – Ιράκ, Ομάν, Κατάρ, Τουρκία, Τατζικιστάν, Αίγυπτο, Κιργιστάν και Αζερμπαϊτζάν, καλώντας τους για αλλκηλο-υποστήριξη «εν μέσω απειλών», ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι τους οποίους επικαλείται το Aljazeera, αναφέρουν ότι η χώρα προετοιμάζεται και για το σενάριο του νέου πολέμου, λόγω της παντελούς έλλειψης εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ.

Η συνομιλία του Μασούντ Πεζεσκιάν με τους μουσουλμάνους ηγέτες έγινε με την ευκαιρία του Ιντ αλ-Άντχα (Eid al-Adha), γνωστό στην Ελλάδα και ως Κουρμπάν Μπαϊράμ (Γιορτή της Θυσίας), που είναι μία από τις δύο σημαντικότερες και μεγαλύτερες γιορτές του Ισλάμ μετά το Ραμαζάνι.

«Εξέφρασα την ελπίδα μου ότι ο Θεός θα φέρει τις καρδιές μας των Μουσουλμάνων πιο κοντά και ότι θα γίνουμε μάρτυρες της επέκτασης της συνεργασίας σε όλους τους τομείς και της ολοκληρωμένης υποστήριξης ο ένας για τον άλλον εν μέσω απειλών», έγραψε ο Πεζεσκιάν στο X.

در گفتگو با رهبران کشورهای عراق، عمان، قطر، ترکیه، تاجیکستان، مصر، قرقیزستان و آذربایجان با تبریک عید سعید قربان

اظهار امیدواری کردم که خداوند قلوب ما مسلمانان را به هم نزدیک‌تر کند و شاهد گسترش همکاری‌ها در همه عرصه‌ها و حمایت همه‌جانبه از هم در مقابل تهدیدها باشیم. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) May 26, 2026

Το Ιράν προετοιμάζεται για νέο πόλεμο λόγω παντελούς έλλειψης εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του του Aljazeera στην Τεχεράνη, Resul Serdar Atas, το Ιράν προετοιμάζεται για νέα πολεμική αντιπαράθεση, λόγω της παντελούς έλλειψης εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι μιλούν για τρεις πυλώνες στις συναλλαγές τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες: το πεδίο, τον δρόμο και τη διπλωματία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Σχετικά με το πεδίο, λένε: «Είμαστε έτοιμοι για το πεδίο της μάχης ξανά. Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο». Για τους δρόμους, λένε ότι ο λαός είναι ενωμένος με το κράτος. Στον τρίτο πυλώνα, λένε ότι εξακολουθούν να παραμένουν αφοσιωμένοι στη διπλωματία. Έτσι, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.

Ακούμε καθημερινά από τους Φρουρούς της Επανάστασης και τις κορυφαίες αρχές ότι το Ιράν προετοιμάζεται επίσης για πόλεμο λόγω της παντελούς έλλειψης εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ.

Εάν συμβεί αυτό, οι επιπτώσεις για την περιοχή και πέρα ​​από αυτήν θα είναι τεράστιες και οι Ιρανοί το γνωρίζουν καλά. Γι’ αυτό δεν εγκαταλείπουν εύκολα το Στενό του Ορμούζ. Πιστεύουν ότι το στενό είναι το μεγαλύτερο μοχλό πίεσης και αποτροπής που έχει το Ιράν.

Απειλούν να επιτεθούν σε αμερικανικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές στην περιοχή και σε όλα τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία άμεσα ή έμμεσα – οτιδήποτε σχετίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μόλις πριν από μερικές ημέρες, το IRGC ορκίστηκε ότι τα αντίποινα σε οποιεσδήποτε αμερικανικές επιθέσεις θα είναι ακόμη πιο βίαια και οι επιπτώσεις τους δεν θα γίνουν αισθητές μόνο σε όλη τη Μέση Ανατολή, αλλά θα επεκταθούν και πέρα ​​από αυτήν.

Οι Ιρανοί επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε αυτή τη ρητορική. Πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο ασκούν τεράστια πίεση στις χώρες της περιοχής για να πείσουν την Αμερική να μην ανανεώσει τις επιθέσεις, αναφέρει το ρεπορτάζ του Aljazeera.