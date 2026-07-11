Θεσσαλονίκη: Ένοχος ο γιατρός της 14χρονης που πέθανε το 2021 έπειτα από χειρουργείο τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου

Γιατρός καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών, καθώς κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την Επανομή Θεσσαλονίκης, ύστερα από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου, τον Ιούνιο του 2021.

Ύστερα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) Γιαννιτσών τον έκρινε ένοχο για κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία (πλημμεληματική), ενώ τον αθώωσε για το πλημμέλημα της υπεξαγωγής εγγράφου. Οι δύο τελευταίες πράξεις συνδέονταν αφενός με την υπογραφή της ανήλικης την οποία φέρεται να πλαστογράφησε ενόψει του χειρουργείου και αφετέρου με το οπτικό υλικό (βίντεο) από την επέμβαση, όταν αυτό ζητήθηκε από τους γονείς της ενόψει της προσφυγής τους στην Ποινική Δικαιοσύνη.

Το Δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, υπό τους όρους της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ και της απαγόρευσης άσκησης οποιασδήποτε διενέργειας ιατρικών πράξεων. Επιπλέον, ως παρεπόμενη ποινή του επιβλήθηκε η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος για ένα έτος.

Τι ισχυρίστηκε ο χειρουργός

Απολογούμενος ο χειρουργός γιατρός αρνήθηκε τις εις βάρος του αποδιδόμενες πράξεις, ενώ ισχυρίστηκε ότι ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, επικαλούμενος την εμπειρία του σε τέτοιους είδους επεμβάσεις.

Ο ίδιος είχε καταδικαστεί άλλες δύο φορές σε ποινές φυλάκισης (με 3ετή αναστολή) για παρόμοιες υποθέσεις θανάτων ισάριθμων ασθενών, έπειτα από ανάλογα χειρουργεία- και οι δύο αποφάσεις έχουν καταστεί αμετάκλητες.

Τις δύο αυτές καταδίκες φαίνεται πως είχε συνεκτιμήσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, όταν παραπέμποντας τον γιατρό σε δίκη για τον θάνατο της 14χρονης, του επέβαλε ως περιοριστικό όρο (μεταξύ άλλων) να μην συμμετάσχει σε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι την εκδίκασης της επίδικης υπόθεσης.