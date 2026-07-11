Φθιώτιδα: Εντοπίστηκε τεράστια φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 4.600 δενδρύλλια – Τρεις συλλήψεις, πάνω από 9 εκατ. ευρώ το κέρδος των δραστών

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Περισσότερα από 4.600 δενδρύλλια κάνναβης εντόπισε η Δίωξη Ναρκωτικών Καλαμάτας σε δασική περιοχή του νομού Φθιώτιδας. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εξάρθρωσαν την εγκληματική οργάνωση πίσω από την παράνομη δραστηριότητα με κέρδη που εκτιμάται να ξεπερνούν τα 9.000.000 ευρώ!

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, ένας 50χρονος, ένας 33χρονος και ένας 38χρονος.

Τα πρώτα στοιχεία για την έρευνα τα οποία συγκεντρώθηκαν από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, οδήγησαν τους αστυνομικούς -με τη συνδρομή και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας – σε δασική περιοχή του όρους Καλλιδρομίου στην Φθιώτιδα.

Στην περιοχή και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με πυκνή βλάστηση, εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία κάνναβης, σε επίπεδα, συνολικής έκτασης περίπου 25 στρεμμάτων, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά 4.670 δενδρύλλια κάνναβης!

Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας βρέθηκαν, τρία αυτοσχέδια αποξηραντήρια, προς αποξήρανση και αποθήκευση της παραγόμενης κάνναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, αυτοσχέδια δεξαμενή νερού για την άρδευση της φυτείας, φωτοβολταϊκό πάνελ για την παροχή ρεύματος, ποσότητα κάνναβης 412 γραμμαρίων, ένα πιστόλι, δύο γεμιστήρες, 22 φυσίγγια κ.α.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.