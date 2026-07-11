Κεφαλονιά: «Καμπανάκι» από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο για την κατολίσθηση στην παραλία του Μύρτου – «Κίνδυνος – θάνατος»

Συναγερμός σήμανε στην πασίγνωστη παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς ύστερα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή. Μεγάλοι βράχοι και όγκοι χώματος αποκολλήθηκαν από την απότομη πλαγιά που βρίσκεται πάνω από την ακτή, καταλήγοντας σε μικρή απόσταση από τους ξαφνιασμένους λουόμενους.

Το σοβαρό αυτό συμβάν προκάλεσε την άμεση αντίδραση του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου, ο οποίος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο συγκεκριμένο σημείο.

«Κίνδυνος-θάνατος. Κατολίσθηση σημειώθηκε προχθές στην περίφημη παραλία Μύρτος Κεφαλονιάς. Σε τμήμα της πλαγιάς, πάνω από την πολυσύχναστη ακτή, μεγάλοι βράχοι και χώμα αποκολλήθηκαν από το πρανές, καταλήγοντας στην παραλία κοντά στους λουόμενους. Η ειδησεογραφία προσθέτει ότι “οι αρμόδιες αρχές έχουν απευθύνει σύσταση στους λουόμενους να αποφεύγουν να πλησιάζουν στα βράχια”.

Αγαπητές μου αρχές, όταν η κατολίσθηση θα είναι μεγαλύτερων διαστάσεων τότε αυτή θα πλησιάσει – ίσως και να σκοτώσει – τους λουόμενους. Να μη σκεφτούμε τι θα συμβεί αν γίνει σεισμός, όπως το 2014, οπότε κατέβηκε όλη η πλαγιά στην παραλία» αναφέρει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε ανάρτησή του και αναρωτιέται, όπως λέει, «ποιός έχει δώσει άδεια μετά το 2014 να λειτουργεί η συγκεκριμένη παραλία υπό αυτές τις επικίνδυνες συνθήκες;»