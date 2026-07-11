Ο Μάικ Μπατίστ επέστρεψε στον Παναθηναϊκό

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο «τριφύλλι» ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.

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Αθλητισμός

Μάικ Μπατίστ, Παναθηναϊκός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο «τριφύλλι», ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
  • Ο Μπατίστ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα τρία χρόνια και αναλαμβάνει τη θέση του assistant coach δίπλα στον κορυφαίο προπονητή.
  • Ο Μάικ Μπατίστ επιστρέφει στην ομάδα όπου μεγαλούργησε, έχοντας κατακτήσει εννέα πρωταθλήματα Ελλάδας, επτά Κύπελλα Ελλάδας και τρεις φορές την EuroLeague ως παίκτης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο «τριφύλλι», ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Μπατίστ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα τρία χρόνια και αναλαμβάνει την θέση του assistant coach δίπλα στον κορυφαίο προπονητή.

Ο Μπατίστ έπαιξε στον Παναθηναϊκό σε δύο θητείες (2003-2012 και 2013-2014), κατακτώντας εννέα πρωταθλήματα Ελλάδας, επτά Κύπελλα Ελλάδας και τρεις φορές την EuroLeague. Παράλληλα, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς οι δύο τους συνεργάστηκαν στον Παναθηναϊκό για εννιά χρόνια.

Στην προπονητική του καριέρα, ο 49χρονος Μπατίστ, έχει αποτελέσει βοηθός τεχνικών σε ομάδες του NBA (σ.σ. Μπρούκλιν Νετς, Σάρλοτ Χόρνετς, Ορλάντο Μάτζικ, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Χιούστον Ρόκετς, Τορόντο Ράπτορς).

 

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