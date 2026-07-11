ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή με απαρτία μέσω zoom – Τα μηνύματα Δούρου, Παππά και η πρόταση για αναβολή μίας εβδομάδας

Με την οριακή απαραίτητη απαρτία, λόγω και της συμμετοχής μερίδας μελών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας zoom, ξεκίνησε, σύμφωνα με την λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στον αέρα, καθώς από τη μία πλευρά ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης δήλωσε ότι θα γίνει κανονικά, ικανοποιώντας το αίτημα του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παππά και της Ρένας Δούρου, και από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε δελτίου Τύπου γνωστοποιώντας ότι η συνεδρίαση έχει ακυρωθεί, συγκαλώντας Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα. Μάλιστα, η αντιπαράθεση επεκτάθηκε ακόμη και σε οργανωτικά ζητήματα, όπως η εξασφάλιση της αίθουσας και η ζωντανή μετάδοση των εργασιών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν αιχμές.

Η πρόταση Ξανθόπουλου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, που εκτελεί χρέη Προεδρεύοντα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης της έντασης, την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και να προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Την άποψη ότι υπάρχει «καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα» εξέφρασε η Ρένα Δούρου προσερχόμενη στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που συγκλήθηκε από μερίδα μελών της, με το επίσημο κόμμα, ωστόσο, να έχει αναβάλει την διεξαγωγή της.

«Λυπάμαι που δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα θα έρθει σύντομα ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών και ψηφοφόρων και στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε η Ρ. Δούρου.

Για «καταστατική υποχρέωση» σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο ο Νίκος Παππάς κατά την παρέμβασή του στη συνεδρίαση. Όπως σημείωσε, «η πολιτική απόφαση που λάβαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις» και υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης, διαμηνύοντας παράλληλα ότι «δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο».

Σε ό,τι αφορά τους βουλευτές, το παρών στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή δίνουν μέχρι στιγμής οι: Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου, Γιώργος Παπαηλιού, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα και ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος έχει αποδεχτεί την έδρα μετά την παραίτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου και θα ορκιστεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή.

Από νωρίς στο ξενοδοχείο ήταν και μέλη της ΚΕ όπως ο Φώτης Κουβέλης και ο Στέλιος Παππάς. Η πλειοψηφία των στελεχών που πρόσκεινται στην επίσημη ηγεσία αναμένεται να απέχει από τη συνεδρίαση, στην οποία θα συμμετάσχουν, όπως φαίνεται, κυρίως στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης.

Σε εξέλιξη κούρσα διαδοχής

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διαδοχής μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, με το εσωκομματικό σκηνικό να χωρίζεται ήδη σε δύο βασικά στρατόπεδα: από τη μία πλευρά συμπαρατάσσονται ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου, ενώ την άλλη πλευρά εκπροσωπεί ο Παύλος Πολάκης.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη νέου επικεφαλής, ενόψει των τρεχουσών κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης αναμένεται να ανοίξει θέμα επιστροφής του στην Κ.Ο. -από την οποία είχε αποπεμφθεί με απόφαση του Σ. Φάμελλου- μια κίνηση που πάντως προϋποθέτει την τήρηση και των σχετικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών.