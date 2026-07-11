Θεσσαλονίκη: Η πτήση-θρίλερ της Ryanair έγινε θέμα στα διεθνή ΜΜΕ – «Κεφάλι, αυχένας και ώμοι ήταν έξω από το παράθυρο της καμπίνας»

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Ryanair που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό τη Γερμανία, όταν ένα παράθυρο της καμπίνας αποκολλήθηκε εν μέσω πτήσης.

Το περιστατικό αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, κάνει ήδη τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ, καθώς πέρα από τον πρωτοφανή χαρακτήρα του, αφορά μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιεί διεθνή ταξίδια.

Η βίαιη αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα ένας 61χρονος άνδρας να αναρροφηθεί και να βρεθεί με το μισό του σώμα έξω από το αεροσκάφος, προτού σωθεί την τελευταία στιγμή χάρη στην ηρωική επέμβαση των συνεπιβατών του.

Η πτήση-θρίλερ

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου στην πτήση FR1879. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας καταγραφής πτήσεων AirNav Radar, το αεροσκάφος, ένα Boeing 737-8AS ηλικίας 18 ετών, απογειώθηκε στις 05:57 τοπική ώρα και αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή ενώ βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 16.000 ποδιών.

Όπως προκύπτει από οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε, μεταλλικά θραύσματα από τον κατεστραμμένο κινητήρα του αεροπλάνου χτύπησαν την άτρακτο και έσπασαν το παράθυρο της καμπίνας δίπλα στα καθίσματα των επιβατών, περίπου 30 με 40 λεπτά μετά την απογείωση.

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Η ξαφνική διαφορά πίεσης δημιούργησε ισχυρή αναρρόφηση.

Ο 61χρονος Σέρβος υπήκοος, ο οποίος καθόταν στη συγκεκριμένη θέση, παρασύρθηκε με το κεφάλι και βρέθηκε έξω από το παράθυρο μέχρι το ύψος των ώμων του.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Επιβάτιδα της πτήσης περιέγραψε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη την απόγνωση που επικράτησε στην καμπίνα, καθώς, όπως υποστήριξε, το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα με σπασμένο παράθυρο για πάνω από μισή ώρα.

«Οι περισσότεροι είχαν κοιμηθεί, είχαμε κλείσει τα μάτια. Ακούστηκε ένας θόρυβος σαν να έσκασε λάστιχο. Καταλάβαμε κατευθείαν ότι υπήρξε αποσυμπίεση, χάσαμε έδαφος. Ουρλιαχτά, τσιρίδες, φωνές… δεν καταλάβαμε τι έγινε, εγώ νόμιζα προς στιγμήν ότι κάποιος είχε ανοίξει κατά λάθος, από χαζομάρα, την πόρτα κινδύνου… κατευθείαν έπεσαν οι μάσκες, δεν καταλαβαίναμε, είχε μία μυρωδιά έντονη. Οι κοπέλες, οι αεροσυνοδοί τα έχασαν, ούρλιαζε ο κόσμος μέσα, ένας πανικός απίστευτος», ανέφερε.

Μια άλλη επιβάτιδα, η οποία καθόταν στις πίσω θέσεις και δεν αντιλήφθηκε αμέσως τι είχε συμβεί, περιέγραψε αργότερα την εικόνα του άτυχου επιβάτη.

«Είχε αίματα στο κεφάλι. Λιποθύμησε πολλές φορές», σημείωσε.

Local media in Greece reported ‌that a piece of engine broke off and smashed a window, causing the cabin to decompress. Ryanair said in a statement that the plane had to emergency land ‘when a passenger window dislodged inflight’. pic.twitter.com/qHtMswGvj2 — Sky News (@SkyNews) July 10, 2026



Η πρώτη μάρτυρας εξήγησε πώς οι διπλανοί επιβάτες κατάφεραν να κρατήσουν τον 61χρονο άνδρα και να τον τραβήξουν ξανά μέσα στην καμπίνα.

«Κάποιες κοπελιές που ήταν δίπλα στον Σέρβο επιβάτη τον αρπάξανε, ευτυχώς δεν είχε βγάλει ζώνη, είχε ξεπεράσει σχεδόν μέχρι τους ώμους έξω από το παράθυρο. Το κεφάλι του όλο ήταν έξω, ο αυχένας, οι ώμοι, τον τραβούσαν οι κοπελιές που ήταν από δίπλα και κάποιοι γιατροί που ήταν μέσα να παράσχουν κάποιες βοήθειες στον άνθρωπο. Είχε τις αισθήσεις του, αυτό ήταν το θετικό».

Η ίδια συμπλήρωσε ότι κατά τη διάρκεια της επιστροφής στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», η αγωνία εντάθηκε λόγω της έλλειψης ενημέρωσης: «Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι μας φαινόταν τουλάχιστον, αισθανόμασταν ότι δεν υπήρχε ενημέρωση, τα είχαν χάσει».

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Τραυματισμοί και αναγκαστική προσγείωση

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ακολούθησε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, ζήτησε άδεια αναγκαστικής προσγείωσης και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, προσγειώνοντας το αεροπλάνο με ασφάλεια 1 ώρα και 13 λεπτά μετά την απογείωσή του.

Παράλληλα, το πλήρωμα της καμπίνας προσπάθησε να διαχειριστεί την κατάσταση και να ηρεμήσει τους επιβάτες.

Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, ο 61χρονος Σέρβος τραυματίστηκε στον αυχένα, ενώ υπέστη επίσης εκδορές και εγκαύματα.

Ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Επιπλέον, μια έγκυος γυναίκα που επέβαινε στην πτήση μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, από όπου αποχώρησε σύντομα καθώς είναι καλά στην υγεία της.

Η ανακοίνωση της Ryanair

Η Ryanair επιβεβαίωσε το συμβάν με επίσημη τοποθέτησή της στο CNN: «Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν την Παρασκευή το πρωί (10 Ιουλίου) επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό».

«Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η οποιαδήποτε καθυστέρηση, επιστρατεύτηκε ένα αεροσκάφος αντικατάστασης για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:53 το πρωί τοπική ώρα», δήλωσε στην Daily Mail εκρπρόσωπος της εταιρείας.

Από την πλευρά της, η εταιρεία Fraport Greece, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, δήλωσε: «Ως διαχειριστής του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, η Fraport Greece συνεργάζεται πλήρως με όλους τους αρμόδιους φορείς και ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης μετά την αναγκαστική επιστροφή του αεροσκάφους. Οι ομάδες μας, σε στενό συντονισμό με τους φορείς του αεροδρομίου και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, έλαβαν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσουν την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης».

Σύμφωνα με το CNN, για το περιστατικό έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ενώ το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα συνδράμει στις έρευνες.