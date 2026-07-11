Κολύμβηση: To μάθημα επεκτείνεται και στη Δ’ Δημοτικού από τη νέα σχολική χρονιά – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ρεκόρ συμμετοχής κατέγραψε το μάθημα της κολύμβησης για τη σχολική χρονιά 2025-2026, με περισσότερους από 52.000 μαθητές και μαθήτριες να δίνουν το «παρών» στα κολυμβητήρια της χώρας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων από τότε που καθιερώθηκε το μάθημα. Παράλληλα, το Υπουργείο έκανε γνωστό ότι, μέσω ενός νέου θεσμικού πλαισίου, η διδασκαλία της κολύμβησης πρόκειται να επεκταθεί πλέον και στην Δ’ τάξη του Δημοτικού, πέρα από τη Γ’ Δημοτικού όπου εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.

Για μία «ιδιαίτερα σημαντική επιβεβαίωση ότι μια εκπαιδευτική πολιτική με ξεκάθαρο κοινωνικό αποτύπωμα αγκαλιάζεται από τη σχολική κοινότητα», έκανε λόγο η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, σχολιάζοντας την αύξηση του αριθμου των συμμετοχών στο μάθημα.

«Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα, η κολύμβηση δεν είναι απλώς ένα ακόμη αντικείμενο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Είναι μια πολύτιμη δεξιότητα ζωής, απαραίτητη στα παιδιά και στους μελλοντικούς ενήλικες, ενισχυμένη και με στοιχεία ναυαγοσωστικής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων», τόνισε.

Όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την επέκταση της διδασκαλίας του μαθήματος της κολύμβησης και στη Δ΄ Δημοτικού, διασφαλίζει έγκαιρο προγραμματισμό και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για κάθε παιδί, χωρίς αποκλεισμούς.

Η κα. Ζαχαράκη εξέφρασε τις ευχαριστίες της για τους φορείς που υποστηρίζουν την υλοποίηση του μαθήματος και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Ασημένιο Ολυμπιονίκη Απόστολο Χρήστου και την Πρωταθλήτρια Ευρώπης ‘Αννα Ντουντουνάκη, οι οποίοι, όπως είπε, «στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και αποτελούν φωτεινά πρότυπα για τη νέα γενιά».

Οι αριθμοί

Συνεχή και εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζουν τα ποσοστά συμμετοχής των μαθητών στο μάθημα της κολύμβησης τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα, από τους 35.369 μαθητές που συμμετείχαν κατά το σχολικό έτος 2023-2024, ο αριθμός αυξήθηκε στους 44.711 την επόμενη χρονιά (2024-2025), για να αγγίξει τελικά το ρεκόρ των 52.002 συμμετοχών κατά την περίοδο 2025-2026. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή τον σχεδιασμό του για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027.

Αναλυτικά, κατά το σχολικό έτος 2025-2026 συμμετείχαν:

Α΄ τρίμηνο: 14.729 μαθητές, έναντι 12.530 το 2024-2025, 8.498 το 2023-2024 και 6.370 το 2022-2023.

Β΄ τρίμηνο: 15.028 μαθητές, έναντι 12.197 το 2024-2025, 11.091 το 2023-2024 και 8.629 το 2022-2023.

Γ΄ τρίμηνο: 22.214 μαθητές, έναντι 19.984 το 2024-2025, 15.780 το 2023-2024 και 16.982 το 2022-2023.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή των μαθητών «αποδεικνύει τη δυναμική του αθλήματος».

Σημαντικό ρόλο στην ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων παίζουν οι 270 καθηγητές Φυσικής Αγωγής που στελεχώνουν το πρόγραμμα. Πρόκειται για εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς που είτε κατέχουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα είτε έχουν διδαχθεί την κολύμβηση ως βασικό μάθημα για τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα. Στόχος είναι η ανανέωση των γνώσεών τους σε ζητήματα ασφάλειας στο νερό και ναυαγοσωστικής, σε μια κοινή πρωτοβουλία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Η νομοθετική ρύθμιση

Σύμφωνα με νομοθετική πρωτοβουλία (άρθρο 119 του Ν 4224/2025), θεσπίστηκε ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την οργάνωση και την υλοποίηση του μαθήματος, δίνοντας τέλος σε ένα καθεστώς ασάφειας αρμοδιοτήτων που επί χρόνια δυσχέραινε την εφαρμογή του.

Ειδικότερα:

επεκτείνεται η υποχρεωτική διδασκαλία της κολύμβησης και στη Δ΄ Δημοτικού, πέραν της Γ΄ τάξης,

ορίζεται Συντονιστής Κολύμβησης σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αρμοδιότητα τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και τη συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες για τη δωρεάν μετακίνηση των μαθητών και τη διάθεση των κολυμβητικών δεξαμενών,

καθορίζεται αναλογία ενός καθηγητή Φυσικής Αγωγής ανά δέκα μαθητές,

προβλέπεται ο έγκαιρος προγραμματισμός των λειτουργικών αναγκών πριν από την έναρξη κάθε σχολικού έτους,

διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των μαθητών, καθώς το μάθημα μπορεί να υποστηρίζεται και από καθηγητές Φυσικής Αγωγής με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, όπου αυτό απαιτείται.

Τέλος, από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίστηκε ως στρατηγικός στόχος, μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια να επιτευχθεί η καθολική κολυμβητική επάρκεια και η εκπαίδευση στην ασφάλεια στο νερό και τη ναυαγοσωστική για όλους τους μαθητές ηλικίας άνω των 8 ετών, μέσα από ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.