e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 17 Iουλίου – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το διάστημα 13 έως 17 Ιουλίου. Οι καταβολές αφορούν δικαιούχους του e-ΕΦΚΑ για εφάπαξ και παροχές ΟΑΕΕ, καθώς και εγγεγραμμένους της ΔΥΠΑ για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για το διάστημα από 13 έως 17 Ιουλίου.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους για εφάπαξ και 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • Η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει σε καταβολές 18.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας, 3.000.000 ευρώ για άδεια μητρότητας και 18.000.000 ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
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Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για το διάστημα από 13 έως 17 Ιουλίου.

Οι προγραμματισμένες καταβολές αφορούν τους δικαιούχους και τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, καθώς και τους εγγεγραμμένους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), οι οποίοι θα δουν τις επόμενες ημέρες τα ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Από 13 έως και 17 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 14 Ιουλίου θα καταβληθούν 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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