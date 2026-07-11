Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που αγνόησε σήμα αστυνομικών – Παραβίασε κόκκινο και STOP

Στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Παρασκευής 10/7, σημειώθηκε άγρια καταδίωξη που οδήγησε στη σύλληψη ενός 22χρονου μοτοσικλετιστή. Ο οδηγός αγνόησε σήμα αστυνομικών στην Πολίχνη, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε τον ΚΟΚ, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση και σύλληψή του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγρια καταδίωξη με τη σύλληψη ενός 22χρονου μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 10/7 στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο νεαρός οδηγός αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει. Πραγματοποίησε άκρως επικίνδυνους ελιγμούς, πέρασε με κόκκινο και παραβίασε πινακίδα «STOP».
  • Δικυκλιστές αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
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Άγρια καταδίωξη με τη σύλληψη ενός 22χρονου μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 10/7 στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σωρεία παραβάσεων του  ΚΟΚ.

Όλα ξεκίνησαν στην περιοχή της Πολίχνης, όταν ο νεαρός οδηγός αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει. Στην προσπάθειά του αυτή, πραγματοποίησε άκρως επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ πέρασε με κόκκινο και παραβίασε πινακίδα «STOP».

Τελικά, δικυκλιστές αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε βάρος του 22χρονου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

 

 

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