Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που αγνόησε σήμα αστυνομικών – Παραβίασε κόκκινο και STOP

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Άγρια καταδίωξη με τη σύλληψη ενός 22χρονου μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 10/7 στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σωρεία παραβάσεων του ΚΟΚ.

Όλα ξεκίνησαν στην περιοχή της Πολίχνης, όταν ο νεαρός οδηγός αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει. Στην προσπάθειά του αυτή, πραγματοποίησε άκρως επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ πέρασε με κόκκινο και παραβίασε πινακίδα «STOP».

Τελικά, δικυκλιστές αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε βάρος του 22χρονου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.