Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: «Η χαμένη βαλίτσα» – Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνοι με άρωμα χαρτιού» των «New York Times» – Από τη συγγραφέα Ellery Adams

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Το Storyton Hall στη Βιρτζίνια είναι ο παράδεισος των βιβλιόφιλων που θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Όμως η Τζέιν Στούαρτ, διευθύντρια του ξενοδοχείου, πρέπει να εγκαταλείψει για λίγο αυτόν τον παράδεισο για να επισκεφθεί ένα άλλο, διάσημο θέρετρο και να λύσει ένα μυστήριο.

Ο Έντουιν, ο σύντροφός της, έχει εξαφανιστεί και έχει λόγους να πιστεύει ότι βρίσκεται στο Biltmore Estate, ένα ιστορικό ξενοδοχείο στη Βόρεια Καρολίνα.

Ισχυρίζεται ότι η επίσκεψή της εκεί γίνεται για επαγγελματικούς λόγους, στην πραγματικότητα όμως ψάχνει μυστικά περάσματα και στοιχεία. Ένας κηπουρός υπόσχεται να τη βοηθήσει, ωστόσο η Τζέιν τον βρίσκει νεκρό στο αναγνωστήριο του σπιτιού του αγκαλιά μ’ ένα βιβλίο.

Τελικά καταφέρνει να εντοπίσει τον Έντουιν, όμως δενεπιστ ρέφουν μόνο οι δυο τους στο Storyton Hall. Tους ακολουθεί ο απαγωγέας του Έντουιν, πεπεισμένος ότι στην κρυφή βιβλιοθήκη του ξενοδοχείου βρίσκεται η χαμένη βαλίτσα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, που χάθηκε σ’ έναν σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού το 1922.

Άραγε, η Τζέιν και ο Έντουιν θα καταφέρουν να ανακαλύψουν αυτόν τον χαμένο θησαυρό;

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews

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