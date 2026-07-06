Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα μείνει στο παλάτι – Όλο το παρασκήνιο

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα διαμείνει στο παλάτι κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, παρά την αρχική ανακοίνωση της ομάδας του ότι είχε αποδεχτεί την πρόσκληση. Βασιλικές πηγές αναφέρουν ότι η ομάδα του δούκα δεν απάντησε επίσημα στην προσφορά διαμονής μέχρι την προθεσμία, οδηγώντας στην ανάκληση της προσφοράς, την οποία ο εκπρόσωπος του Χάρι χαρακτήρισε «απογοητευτική».

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Διεθνή Νέα

Ο πρίγκιπας Χάρι κατά την άφιξη του στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο για την τελετή για τους Αγώνες Invictus.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα διαμείνει στο παλάτι για μέρος της επίσκεψής του στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα.
  • Βασιλικές πηγές αναφέρουν ότι ο δούκας δεν είχε απαντήσει επίσημα στην προσφορά διαμονής σε βασιλική κατοικία μέχρι την προθεσμία, και ενημερώθηκε το Σαββατοκύριακο ότι δεν μπορούσε πλέον να διαμείνει στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.
  • Ένας εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι δήλωσε ότι η προσφορά να παραμείνουν στο παλάτι είχε πλέον «αποσυρθεί», μια απόφαση που χαρακτήρισαν «απογοητευτική».

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Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα διαμείνει στο παλάτι για μέρος της επίσκεψής του στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι αποδέχτηκε την πρόσκληση να το πράξει.

Πρίγκιπας Χάρι: Θα μείνει στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για μέρος της επίσκεψής του στο Λονδίνο

Βασιλικές πηγές αναφέρουν ότι ο δούκας δεν είχε απαντήσει επίσημα στην προσφορά διαμονής σε βασιλική κατοικία μέχρι την προθεσμία, η οποία έληγε την περασμένη εβδομάδα, και ενημερώθηκε το Σαββατοκύριακο ότι δεν μπορούσε πλέον να διαμείνει στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Εννοείται ότι το παλάτι απαιτεί ελάχιστη προθεσμία ειδοποίησης για να διασφαλίσει ότι ένας επισκέπτης μπορεί να φιλοξενηθεί και να παρέχεται προσωπικό από το Βασιλικό Οικογενειακό.

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Ένας εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι δήλωσε ότι παρά την προηγούμενη δήλωσή τους, κατάλαβαν ότι η προσφορά να παραμείνουν στο παλάτι είχε πλέον «αποσυρθεί» – μια απόφαση που χαρακτήρισαν «απογοητευτική».

Σύμφωνα με την εκδοχή των γεγονότων του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, υπήρξε μια προσφορά στον Πρίγκιπα Χάρι να παραμείνει στο παλάτι, αλλά η ομάδα του Σάσεξ δεν είχε επιβεβαιώσει εάν θα την αποδεχόταν και στη συνέχεια την είχε αρνηθεί.

Σύμφωνα με το Παλάτι, η ομάδα του Δούκα δέχτηκε να μείνει εκεί αργότερα, αλλά ήταν πολύ αργά για να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις.

Το Παλάτι αναφέρει ότι η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στον Πρίγκιπα Χάρι.

Υπήρχαν επίσης ανησυχίες για την παραμονή του πρίγκιπα στο παλάτι, όταν δημοσιεύθηκε την Τρίτη ένα δικαστικό αποτέλεσμα σχετικά με τους ισχυρισμούς του κατά της Associated Newspapers.

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