Ηράκλειο: Φρικτή κακοποίηση γυναίκας από 42χρονη, της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά – Προσοχή, σκληρές εικόνες

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Φρικτή υπόθεση κακοποίησης μίας 55χρονης Ρωσίδας από μία άλλη γυναίκα, μία 42χρονη Ρουμάνα, συγκλονίζει το Ηράκλειο Κρήτης. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την 1η Ιουλίου, με αφορμή καταγγελία για κλοπή κινητού τηλεφώνου.

Η άτυχη γυναίκα φέρεται να είχε πέσει θύμα άγριας και συστηματικής κακοποίησης για περίπου ένα μήνα και να υπέστη φρικτά βασανιστήρια από την 42χρονη, μέσα σε σπίτι στην πόλη του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η 42χρονη Ρουμάνα φέρεται να έβγαλε απίστευτο μένος στη Ρωσίδα, η οποία βρισκόταν πεσμένη στο πάτωμα και σε κατάσταση μέθης, ενώ δεν δίστασε να της κόψει τα μαλλιά με… μπαλτά, ενώ εκείνη την αδύνατο να αντιδράσει.

Το επίμαχο περιστατικό συνέβη στις αρχές Ιουλίου, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ως πιθανό κίνητρο εξετάζεται η ερωτική αντιζηλία.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, προκειμένου να πέσει φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Προσοχή, οι εικόνες που ακολουθούν είναι σκληρές:

Το κινητό με τα βίντεο της φρίκης

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πτυχές της υπόθεσης άρχισαν να αποκαλύπτονται με αφορμή μία καταγγελία για κλοπή κινητού τηλεφώνου. Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν σειρά βίντεο που κατέγραφαν περιστατικά κακοποίησης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό της παθούσας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, όταν τα επίμαχα βίντεο περιήλθαν στα χέρια των αστυνομικών, οι ίδιοι δεν γνώριζαν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά, αν ήταν ζωντανή και πού βρισκόταν.

Ακολούθησε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του θύματος, με την έκδοση επείγοντος σήματος και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας εντόπισαν την 55χρονη τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου, σε σπίτι στην οδό Ερωφίλης. Η γυναίκα έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης και τραύματα στο κεφάλι. Είναι ενδεικτικό, ότι, όπως αναφέρεται, είχε ελάχιστες τούφες μαλλιών στο τριχωτό της κεφαλής της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου όπου και περιέγραψε τα όσα βίωσε για περίπου 30 ημέρες που ζούσε ως φιλοξενούμενη στο σπίτι στην Αγία Τριάδα.

Όπως είπε, αυτό το διάστημα η ζωή της στο σπίτι δεν ήταν τίποτε άλλο από παρατεταμένη βία. Άλλωστε και στα επίμαχα βίντεο αποτυπώνεται η βία αυτή, με χτυπήματα σε διάφορα σημεία του προσώπου και του σώματος της 55χρονης, με χέρια, πόδια, ξύλινη ράβδο, αλλά και μπαλτά.

Η Ρωσίδα κατήγγειλε ότι η 42χρονη την είχε δέσει ακόμα και με καλώδιο αλλά, όπως είπε, κατάφερε να λυθεί κάποια στιγμή που η Ρουμάνα κοιμόταν και να διαφύγει από το σπίτι της φρίκης.

Πέρα από την ποινική διαδικασία, τόσο η 42χρονη Ρουμάνα όσο και ο 61χρονος Αλβανός, φίλος της και ιδιοκτήτης της κατοικίας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας όπου εκτυλίχθηκαν τα βασανιστήρια, τελούν υπό διοικητική κράτηση.