Μαρινάκης για Σαμαρά: Στην τηλεόραση βλέπουμε επαναλήψεις ελληνικών σειρών που σκίζουν, δεν σημαίνει ότι αυτό θα αποδώσει και στην πολιτική

Στην αντεπίθεση περνά η κυβέρνηση μετά τα αιχμηρά βίντεο του Αντώνη Σαμαρά, με τα οποία εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και της πολιτικής που ακολουθείται σε διάφορους τομείς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για τα βίντεο και τον ισχυρισμό του κ. Σαμαρά ότι η κυβέρνηση δεν τον άκουσε, γι’ αυτό έφτασε η ΝΔ από το 40% στο 20%». «Οι πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα κριθούμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές, δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει.

Ως προς την ουσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι – επειδή είναι και καλοκαίρι- στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών που κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί μας αρέσουν πολύ. Πχ προ ημερών έβλεπα το Ρετιρέ, μία θρυλική σειρά. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση, θα αποδώσει και στην πολιτική», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Σε σχέση με την φράση του κ. Σαμαρά περί επιχειρημάτων προέδρου Εδεσσαϊκού», απάντησε: «Το προβληματικό των επιχειρημάτων αν θυμάμαι καλά το είχε ο αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού, άρα μάλλον τα επιχειρήματα του προέδρου του Εδεσσαϊκού ήταν σωστά όπως και τα δικά μας».

«Δεν νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους είναι η προσωπική ατζέντα οποιουδήποτε εξ ημών. Η πολιτική για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος, σχέδιο και λύσεις και να βλέπει το παρόν και μέλλον. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν, αλλά αλίμονο αν κάθε φορά που κάποιος εξ ημών, σε μία μεγάλη παράταξη, είχε παράπονα και αντιρρήσεις, προχωρούσε σε μία προσωπική κίνηση. Τότε δεν θα μιλούσαμε για τη ΝΔ, αλλά για ένα μικρό, περιθωριακό κόμμα, που συνήθως τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε πολλές στον χώρο της αριστεράς. Εδώ μιλάμε για μία μεγάλη παράταξη όπου σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές φωνές, αλλά στο τέλος της ημέρας, κοιτάζει τη μεγάλη εικόνα και στόχος είναι να ενισχύσουμε την παράταξη και όχι να την πληγώσουμε. Αλλά επιμένω, σταθερά, δεν θέλω να μπω σε μία διαρκή διαδικασία αντεγκλήσεων με έναν άνθρωπο που έχει φτάσει στο αξίωμα του πρωθυπουργού και που εγώ και πολλοί άλλοι, έχουμε σταθεί στο πλευρό του όταν ήταν πρόεδρος της ΝΔ» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, ενώ σχετικά με τη ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάτι περισσότερο να πει για το θέμα.

Η απάντηση για την αίτηση που κατέθεσε ο Σαμαράς στον Άρειο Πάγο

Σχετικά με την αίτηση που κατέθεσε ο κ. Σαμαράς στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης της «παγίδευσής του», όπως αναφέρει, με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Από τη στιγμή που ένας πολίτης – είτε ήταν πρωθυπουργός, είτε όχι – προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η Δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής, έχει απαντήσει με μία σειρά από διατάξεις η Δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο».

Ερωτηθείς για το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός στην αίτησή του αναφέρει ότι έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει δημόσια από την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς – όπως υποστηρίζει – να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανταπόκριση, ο κ. Μαρινάκης, σχολίασε:

«Δεν γνωρίζω εγώ για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση, εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή ως προς το σκέλος των παραιτήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια, το 2023, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη ΝΔ».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη

Στην αυξημένη πίεση που δέχθηκε ο κρατικός μηχανισμός από τις πυρκαγιές του τελευταίου διημέρου, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι μέσα σε 48 ώρες εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Ο κ. Μαρινάκης, κατά την εισαγωγή του στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επισήμανε ότι ο μεγάλος αριθμός των εστιών, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη εκδήλωσή τους σε περιοχές υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου, επέβαλε τη συνεχή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η μεγαλύτερη και δυσκολότερη πυρκαγιά του τελευταίου 24ώρου εκδηλώθηκε στην Οινόη Μάνδρας Αττικής, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, προσθέτοντας ότι η εικόνα της φωτιάς είναι πλέον βελτιωμένη. Σημείωσε ακόμη ότι ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 17 αγροτοδασικές πυρκαγιές, με δυσκολότερες εκείνες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες συνέχισαν να επιχειρούν με ισχυρές δυνάμεις, και στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπου η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε ο μηχανισμός από τα διαδοχικά και ταυτόχρονα συμβάντα, η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων και των εμπλεκόμενων φορέων είχε ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών να περιοριστεί στα αρχικά τους στάδια, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετέφερε την έκκληση της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να διατηρούν καθαρούς τους υπαίθριους χώρους και τα οικόπεδά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Αναφερόμενος στα στοιχεία των ελέγχων, σημείωσε ότι από την 1η έως και την 5η Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 20 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 55.000 ευρώ. Πρόσθεσε ότι μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες του Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το 12,2% των συνολικών συλλήψεων του έτους, καθώς από την αρχή του 2026 έως και τις 5 Ιουλίου έχουν καταγραφεί 164 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 151 αφορούν υποθέσεις από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Στο ίδιο διάστημα επιβλήθηκαν συνολικά 521 διοικητικά πρόστιμα ύψους 645.000 ευρώ.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε στοιχεία για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, αναφέροντας ότι από το 2010 έως το 2024 έφυγαν από τη χώρα 773.000 Έλληνες και Ελληνίδες, ενώ επέστρεψαν 473.000, δηλαδή περίπου έξι στους δέκα. Επισήμανε ότι το 2023 αποτέλεσε έτος καμπής, καθώς οι επιστροφές ανήλθαν περίπου στις 46.000 έναντι 37.000 αναχωρήσεων, ενώ το 2024 καταγράφηκαν σχεδόν 52.000 είσοδοι και περίπου 32.000 έξοδοι, με αποτέλεσμα να αντιστραφεί για πρώτη φορά από το 2009 το ισοζύγιο εισροών-εκροών.

Ανέφερε ακόμη ότι έχουν θεσπιστεί οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για την επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού, επισημαίνοντας ότι από το 2020 εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς που προβλέπει μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα για επτά έτη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος είναι η μετάβαση από το «brain drain» σε ένα βιώσιμο σύστημα επιστροφής, κυκλοφορίας γνώσης και διατήρησης της σύνδεσης του ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού του εξωτερικού με τη χώρα.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι έχουν ήδη εκπληρωθεί 256 ορόσημα και ότι, μετά τη νέα αναθεώρηση, οι πόροι που θα εισπράξει η Ελλάδα ανέρχονται σε 30,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 85% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Πρόσθεσε ότι μέσω των επιχορηγήσεων έχουν ήδη διοχετευθεί στην οικονομία 15,5 δισ. ευρώ, ενώ το δανειακό σκέλος, ύψους 17,7 δισ. ευρώ, αναμένεται να στηρίξει επενδύσεις 46 δισ. ευρώ. Επισήμανε ακόμη ότι έχει απορροφηθεί και συμβασιοποιηθεί το σύνολο των πόρων του δανειακού σκέλους πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Ειδική αναφορά έκανε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι από τις 859 δανειακές συμβάσεις οι 519 αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι επενδυτικά σχέδια ύψους 6 δισ. ευρώ αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 3 δισ. ευρώ πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ενώ 15.700 μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξιοποίησαν το πρόγραμμα για επενδύσεις, αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους. Πρόσθεσε ακόμη ότι 90.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιδοτήθηκαν για ψηφιακά εργαλεία και περίπου 1.000 για ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης γνωστοποίησε ότι αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για την Άγκυρα, όπου θα συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι για το πρόγραμμα και τις συναντήσεις του θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.