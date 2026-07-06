UEFA: Η ακεραιότητα του παιχνιδιού διακυβεύεται λόγω της απόφασης της FIFA για τον Μπαλογκούν

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Η UEFA επέκρινε έντονα την απόφαση της FIFA να μην επικυρώσει τον αυτόματο αποκλεισμό του Φολαρίν Μπαλογκούν από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, χαρακτηρίζοντάς την «άνευ προηγουμένου, ακατανόητη και αδικαιολόγητη».

Ο επιθετικός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος αποβλήθηκε εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, θα έπρεπε να εκτίσει την τιμωρία του για τον αγώνα των «16» εναντίον του Βελγίου (Τρίτη 1:00 BST).

Ωστόσο, η FIFA επέλεξε να μην επιβάλει άμεση κύρωση στον 25χρονο, πράγμα που σημαίνει ότι ο κορυφαίος σκόρερ των ΗΠΑ θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί.

Η UEFA δήλωσε ότι η παρέμβαση για την αποτελεσματική ακύρωση μιας αποβολής σε ένα τουρνουά «ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή».

Από τις 188 άλλες κόκκινες κάρτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μόνο ένας άλλος παίκτης έχει γλιτώσει την τιμωρία.

Ο αμερικανικός συνεργάτης μέσων ενημέρωσης του BBC, CBS News, επιβεβαίωσε ότι η επαναφορά του παίκτη έγινε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Την Κυριακή, ο Πρόεδρος Τραμπ ευχαρίστησε τη FIFA για την «αντιστροφή μιας μεγάλης αδικίας».

Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Ινφαντίνο το 2016 μετά από σκάνδαλο διαφθοράς , έγραψε στο X ότι «το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να γίνει παιδική χαρά για πολιτική εξουσία».

Η UEFA δήλωσε ότι η αυτόματη αναστολή «δεν τελεί στη διακριτική ευχέρεια» και είναι «μια αρχή ενσωματωμένη στους κανονισμούς».

«Όταν η τήρηση των κανόνων δεν επιτυγχάνεται από τους θεματοφύλακες της, διακυβεύεται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και υπονομεύεται η αξιοπιστία μιας διοργάνωσης», αναφέρει η UEFA σε ανακοίνωσή της.

«Ομοίως, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί προηγούμενο στο τρέχον τουρνουά, όπου παρόμοιες καταστάσεις θα απαιτούν πλέον ίση μεταχείριση, εις βάρος της διοργάνωσης. Εκφράζουμε την δυσπιστία μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».