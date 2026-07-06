Ολυμπιακός: Αυτή είναι η νέα εκτός έδρας φανέλα για την επόμενη σεζόν – ΦΩΤΟ

Τη φανέλα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές – κυρίως – στα εκτός έδρας παιχνίδια, αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας (6/7) ο Ολυμπιακός.
Μέσω ανάρτησης στα social media, έγιναν τα αποκαλυπτήρια και όπως φαίνεται το λευκό ξεχωρίζει, ενώ το κόκκινο χρώμα δίνει μια ξεχωριστή πινελιά.
Στις φωτογραφίες, κεντρικά πρόσωπα είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Πάμπλο Μαφέο.
Wherever we go, we carry our colours with us.
Introducing the new Olympiacos FC 26/27 Away Jersey.#OlympiacosFC #adidasgr #adidasfootball @adidasfootball pic.twitter.com/q83t5XN9r8
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 6, 2026