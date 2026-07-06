Ολυμπιακός: Αυτή είναι η νέα εκτός έδρας φανέλα για την επόμενη σεζόν – ΦΩΤΟ

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Τη φανέλα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές – κυρίως – στα εκτός έδρας παιχνίδια, αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας (6/7) ο Ολυμπιακός.

Μέσω ανάρτησης στα social media, έγιναν τα αποκαλυπτήρια και όπως φαίνεται το λευκό ξεχωρίζει, ενώ το κόκκινο χρώμα δίνει μια ξεχωριστή πινελιά.

Στις φωτογραφίες, κεντρικά πρόσωπα είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Πάμπλο Μαφέο.