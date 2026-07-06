Ολυμπιακός: Αυτή είναι η νέα εκτός έδρας φανέλα για την επόμενη σεζόν – ΦΩΤΟ

Ο Ολυμπιακός αποκάλυψε τη νέα εκτός έδρας φανέλα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές του την αγωνιστική σεζόν 2026-27, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φανέλα ξεχωρίζει με το λευκό χρώμα να κυριαρχεί, ενώ το κόκκινο προσθέτει μια ιδιαίτερη πινελιά. Κεντρικά πρόσωπα στην παρουσίαση είναι οι ποδοσφαιριστές Ζέλσον Μαρτίνς και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Πάμπλο Μαφέο.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός - φανέλα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός αποκάλυψε τη φανέλα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές στα εκτός έδρας παιχνίδια για την επόμενη σεζόν.
  • Το λευκό χρώμα ξεχωρίζει στη νέα εμφάνιση, ενώ το κόκκινο δίνει μια ξεχωριστή πινελιά.
  • Κεντρικά πρόσωπα στις φωτογραφίες της παρουσίασης είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Πάμπλο Μαφέο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη φανέλα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές – κυρίως – στα εκτός έδρας παιχνίδια, αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας (6/7) ο Ολυμπιακός.

Μέσω ανάρτησης στα social media, έγιναν τα αποκαλυπτήρια και όπως φαίνεται το λευκό ξεχωρίζει, ενώ το κόκκινο χρώμα δίνει μια ξεχωριστή πινελιά.

Στις φωτογραφίες, κεντρικά πρόσωπα είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Πάμπλο Μαφέο.

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