Όθων Ιακωβίδης: Νέα αποχώρηση από το κόμμα Καρυστιανού – «Έπεσε στα μάτια μου μετά την υπόθεση με τον πλειστηριασμό»

Νέα αποχώρηση καταγράφηκε στην Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία βλέπει τα στελέχη της, να αποχωρούν το ένα μετά τον άλλο. Έπειτα από τις αποχωρήσεις των Βασίλη Κοκοτσάκη και Αθανάσιου Παπανικολάου, την πόρτα της εξόδου άνοιξε και ο Όθων Ιακωβίδης.

Ο κ. Ιακωβίδης σε ανάρτησή του εξηγεί ότι η απόφασή του συνδέεται με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την αγορά ακινήτου, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η τέως πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών, μέσω πλειστηριασμού.

Η ανάρτηση του Όθωνα Ιακωβίδη

«Τη Μαρία Καρυστιανού την υποστήριξα όσο ελάχιστοι, με άρθρα μου και δημόσιες ομιλίες μου σε ΜΜΕ, με δεκάδες χιλιάδες αναγνώσεις.

Είμαι και από τους πρώτους υπογράψαντες την ίδρυση του κόμματος και, λόγω ηλικίας, δεν είχα καμία απολύτως βλέψη για οποιαδήποτε θέση στο κόμμα.

Στη δυσαρέσκειά μου από την επιδειχθείσα μέχρι πρότινος απροθυμία της ΜΚ για τη συγκρότηση Οργανωτικού σχεδιασμού του κόμματος (αιτία που αποχώρησε και ο Βασίλης Κοκοτσάκης) και στη δυσαρέσκεια που μου προξένησαν συγκεκριμένες συμπεριφορές της, σχετικές με αγενή αγνόηση τής προσφοράς διαφόρων προσώπων προς το Κίνημα και το πρόσωπό της, έρχεται να προστεθεί το θέμα ηθικής στάσης, που είναι η ενεργός συμμετοχή της (ως διαχειρίστρια) σε εταιρεία “αξιοποίησης ακινήτων” που απέκτησε ακίνητο από πλειστηριασμό.

Το γεγονός ότι, επί χρόνια, κάθε εβδομάδα βρισκόμουν στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης και, μαζί με άλλους συναγωνιστές, δίναμε μάχες με τα ΜΑΤ στους διαδρόμους των Δικαστηρίων για να σαμποτάρουμε και να ματαιώνουμε τους πλειστηριασμούς, δεν μου επιτρέπει να βρίσκομαι στις τάξεις ενός κόμματος, ηγέτιδα του οποίου είναι πρόσωπο που άσκησε το ρόλο του “κορακιού” που αρπάζει ακίνητα από τα χέρια ανθρώπων που αδυνατούν να πληρώσουν τη δόση τους, έπειτα από την πτώχευση τους που την προξένησε το ίδιο το Ελληνικό κράτος.

Μετά από αυτό, όλα τα μεγάλα λόγια περί αγάπης, αλληλεγγύης, δικαιοσύνης, κλπ, κλπ, μου ακούγονται σαν “φωνή κόρακος”: κρα – κρα!…

Και, επειδή δεν μπορώ να συνδιαλέγομαι σε αυτή τη γλώσσα, αποχωρώ. Όθων Ιακωβίδης».

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” Τη Μαρία Καρυστιανού την υποστήριξα όσο ελάχιστοι, με άρθρα μου και δημόσιες ομιλίες μου σε ΜΜΕ, με δεκάδες χιλιάδες αναγνώσεις:

(-) https://t.co/iXeo7FUWT2

(-) https://t.co/KHb6I5eI7G

(-) https://t.co/CQ7bYpqLND… pic.twitter.com/LL6xZ9ABjO — Όθων Ιακωβίδης (@othonj3) July 1, 2026

Ιακωβίδης: «Στα μάτια μου έπεσε από το ύψος στο οποίο την είχα τοποθετήσει»

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης ο κ. Ιακωβίδης ανέφερε ότι η όσα αποκαλύφθηκαν για την κα Καρυστιανού είναι αντίθετα με τις Αρχές του κι ως εκ τούτου, η αποχώρηση από την Ελπίδα για Δημοκρατία ήταν μονόδρομος.

«Έτρεχα στα δικαστήρια και στους διαδρόμους των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης για να αποτρέψουμε πλειστηριασμούς και να σώσουμε τα σπίτια αδύναμων ανθρώπων. Έδινα μάχες σώμα με σώμα με την Αστυνομία και μετά έμαθα ότι η κυρία Καρυστιανού αγόρασε διαμέρισμα από πλειστηριασμό. Αυτό καθιστά αδύνατη τη δική μου συνέχιση στο κόμμα», είπε χαρακτηριστικά.

«Στα μάτια μου έπεσε από το ύψος στο οποίο την είχα τοποθετήσει», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν για την υπόθεση δεν τον καλύπτουν και ότι, κατά τη γνώμη του, θα έπρεπε να είχε ζητηθεί δημόσια συγγνώμη.

Ο κ. Ιακωβίδης υποστήριξε ότι αρχικά στήριξε τη Μαρία Καρυστιανού επειδή εξέφραζε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που αντιδρούσε στο υπάρχον πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι οργανωτικές επιλογές που έγιναν το τελευταίο διάστημα, σε συνδυασμό με την υπόθεση του ακινήτου, τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που ο ίδιος είχε στηρίξει