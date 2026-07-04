Πρώην στέλεχος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» μήνυσε τη Μαρία Καρυστιανού -«Συκοφαντικά τα περί εκβιασμού για το ακίνητο»

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Πρώην στέλεχος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε μήνυση σε βάρος της Μαρίας Καρυστιανού. Πρόκειται για τον Ιωάννη Φρονιμάκη, ο οποίος προχώρησε στην κίνηση αυτή με αφορμή όσα είπε η κα Καρυστιανού για τον ίδιο σε συνέντευξή της στο OPEN.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Φρονιμάκης χαρακτηρίζει «συκοφαντικά» όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού, ότι δηλαδή την εκβίασε για το ζήτημα του ακινήτου που απέκτησε, ενώ είχε βγει σε πλειστηριασμό.

«Τώρα πλέον η Δικαιοσύνη έχει τον λόγο. Συνέχεια θα έχουν διάφοροι οι οποίοι με βρίζουν, με απειλούν και με συκοφαντούν μέσω Διαδικτύου», έγραψε μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση του Ιωάννη Φρονιμάκη

«Μετά τα όσα συκοφαντικά εναντίον μου περί εκβιασμού, εκστόμισε η κα Καρυστιανού σε βάρος μου στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, προσήλθα στο αστυνομικό τμήμα Βρύσων, όπου υπέβαλα μήνυση εναντίον της.

Τώρα πλέον η “Δικαιοσύνη” έχει τον λόγο.

Συνέχεια θα έχουν διάφοροι οι οποίοι με βρίζουν, με απειλούν και με συκοφαντούν μέσω διαδικτύου».

Καρυστιανού: Δέχθηκα απροκάλυπτο εκβιασμό και προτροπή συγκάλυψης από τον κ. Φρονιμάκη και άλλους

Αναφερόμενη στο συγκεκριμένο ζήτημα στην εκπομπή του Open, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι μετά τον θάνατο της κόρης της στα Τέμπη, δεν είχε καμία ψυχική διάθεση για τέτοια ζητήματα και πρόσθεσε ότι η επιχείρηση ουσιαστικά δεν λειτούργησε ποτέ.

Η αδράνεια αυτή, σύμφωνα με την ίδια, αποδεικνύεται πλήρως από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, οι οποίοι καταγράφουν μηδενικά έσοδα, επιβεβαιώνοντας ότι το αρχικό πλάνο για ενοικιάσεις ακινήτων δεν προχώρησε.

Στη συνέχεια, κατήγγειλε ότι δέχθηκε ευθείες πιέσεις από συγκεκριμένα πρόσωπα:

«Τότε ήταν που δέχθηκα έναν απροκάλυπτο εκβιασμό: μου ζήτησαν επιτακτικά να κλείσω την εταιρεία, να σβήσω τα ίχνη, να μην εμφανίζεται πουθενά και να το κρύψουμε. Όπως είδατε, εμείς δεν πειράξαμε απολύτως τίποτα, γιατί για μένα το πιο σημαντικό είναι να είναι όλα στο φως. Αυτή την προτροπή συγκάλυψης την δέχθηκα από τον κ. Φρονιμάκη και από κάποιους άλλους. Να την κλείσουμε την εταιρεία (μας ζήτησαν)».

Πρόσθεσε ότι η ενέργεια αυτή λειτούργησε εκβιαστικά στη λογική του «ή δέχεσαι τα αιτήματά μας ή βγάζουμε το θέμα», προκειμένου να αποσπαστούν συγκεκριμένα ανταλλάγματα που αφορούσαν την κομματική οργάνωση και τη δομή του κινήματος στην Κρήτη.