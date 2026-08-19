ΣΥΡΙΖΑ: Ζητεί έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους

Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, πριν η κυβέρνηση της Ν.Δ. προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισ. ευρώ, ζητεί η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί, παράλληλα, από την κυβέρνηση να αναστείλει την αποπληρωμή του φθηνού και ήδη ρυθμισμένου χρέους, με μεσοσταθμικό επιτόκιο περίπου 1,5%, έως ότου παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα και εξεταστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων.

Στη συνεδρίαση ζητείται να κληθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. καλεί όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν καθαρά απέναντι στη συγκεκριμένη κυβερνητική επιλογή και στην πρόταση να εξεταστεί διαφορετική αξιοποίηση των 13 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά το αίτημα έκτακτης σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής:

Προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Θέμα: Αίτημα έκτακτης σύγκλησης της Επιτροπής για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισ. ευρώ

Κύριε Πρόεδρε,

Ζητούμε την έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, με αντικείμενο την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισ. ευρώ. Πρόκειται για δάνεια του πρώτου μνημονίου, τα οποία έχουν ήδη ρυθμιστεί και επιμηκυνθεί και φέρουν χαμηλό μεσοσταθμικό επιτόκιο, της τάξης του 1,5%.

Η επιλογή της κυβέρνησης να διαθέσει 13 δισ. ευρώ για την πρόωρη εξόφληση αυτού του φθηνού και ρυθμισμένου χρέους αποτελεί μείζονα οικονομική και πολιτική απόφαση. Πολύ περισσότερο όταν η ελληνική οικονομία και κοινωνία αντιμετωπίζουν τεράστιες ανάγκες και όταν οι συγκεκριμένοι πόροι θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε πολιτικές με ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Για τον λόγο αυτό, καλούμε την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή πριν από τη συζήτηση του θέματος στη Βουλή και την πλήρη παρουσίαση των οικονομικών δεδομένων και των εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης των 13 δισ. ευρώ.

Ζητούμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής να κληθούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να παρουσιάσουν αναλυτικά:

το συνολικό κόστος και τους όρους του χρέους που πρόκειται να αποπληρωθεί,

τους λόγους για τους οποίους επιλέγεται η εξόφληση φθηνού, ρυθμισμένου χρέους αντί της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων για άλλες κρίσιμες ανάγκες,

τις εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των 13 δισ. ευρώ και αν τις αναζήτησαν.

την αποτίμηση του επιπρόσθετου βάρους σε τόκους που προκύπτει από τη μη αποπληρωμή ακριβού χρέους.

Μια απόφαση που αφορά 13 δισ. ευρώ δημόσιων πόρων δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως τεχνική ή αυτονόητη επιλογή. Απαιτεί πλήρη ενημέρωση, διαφάνεια και ουσιαστικό κοινοβουλευτικό διάλογο για το ποια επιλογή υπηρετεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον.

Δείτε εδώ το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ

Παππάς: «300 εκατ. παραπάνω τόκο τον χρόνο φέρνει η πρόωρη αποπληρωμή φθηνού χρέους και ο ακριβός δανεισμός

Για το θέμα μίλησε στον Real FM και στους Σπύρο Παπαδάκη και Στεφανία Κασίμη, ο Νίκος Παππάς, γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το Δημόσιο θα πληρώσει «300 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω τόκο τον χρόνο» από την επιλογή της κυβέρνησης να αποπληρώσει πρόωρα φθηνά δάνεια ύψους 13 δισ. ευρώ, την ώρα που σχεδιάζει να δανειστεί αντίστοιχο ποσό από τις αγορές με πολύ υψηλότερο επιτόκιο.

«Η τραγική ειρωνεία είναι ότι το πρόγραμμα δημόσιου δανεισμού για το 2026 είναι 13 δισ., δηλαδή όσα πάμε να αποπληρώσουμε. Αποπληρώνουμε, δηλαδή, δάνεια που έχουν επιτόκιο 1,5% και ξαναδανειζόμαστε με 4%», σημείωσε και ξεκαθάρισε: «Δεν πρέπει να γίνει αυτή η αποπληρωμή».

Όπως ανέφερε, αντί για την πρόωρη αποπληρωμή, τα 13 δισ. ευρώ «θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής στέγης, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των ενοικίων και η φοιτητική στέγη πιέζουν ασφυκτικά τα νοικοκυριά […] Είναι χρήματα τα οποία διοχετεύονται στην αποπληρωμή φτηνών δανείων. Δεν λύνουν το πρόβλημα του χρέους», υπογράμμισε, θέτοντας καθαρά την προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.: «Στο δίλημμα στέγη ή πρόωρη αποπληρωμή, εμείς απαντάμε στέγη».