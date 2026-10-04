Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Αποκάλυψε ότι χώρισε από τη σύζυγό του, Λίνα Πρίντζου – «Δεν είμαστε πια μαζί»

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποκάλυψε ότι έχει χωρίσει εδώ και ένα διάστημα από τη Λίνα Πρίντζου, μιλώντας παράλληλα για την απώλεια του πατέρα του, τη συνεργασία του με τον Σωτήρη Τσαφούλια στο «Ριφιφί» και την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ας χαθείς».

Ο ηθοποιός βρέθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, με αφορμή τον νέο κύκλο του «Συρανό» και τη συμμετοχή του στο «Ριφιφί». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε τόσο στις επαγγελματικές του δραστηριότητες όσο και στις αλλαγές που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα στην προσωπική του ζωή.

«Ζω κοσμογονικές αλλαγές» – Ο χωρισμός από τη Λίνα Πρίντζου

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος γνωστοποίησε ότι δεν είναι πλέον μαζί με τη Λίνα Πρίντζου, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι διατηρούν πολύ καλή σχέση.

«Ζω κοσμογονικές αλλαγές έτσι κι αλλιώς. Και με την απώλεια του πατέρα μου, που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει, έγινε ξαφνικά. Και με το ότι με τη Λίνα δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά», ανέφερε.

Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον χωρισμό τους, πρόσθεσε: «Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει για τον άνθρωπο με τον οποίο ήσουν μαζί. Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί και ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπά τον άλλον ακόμα και είναι δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί».

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Η συνεργασία με τον Σωτήρη Τσαφούλια στο «Ριφιφί»

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή του στο «Ριφιφί» και τη συνεργασία του με τον Σωτήρη Τσαφούλια, εξηγώντας ότι υπήρχε εδώ και καιρό αμοιβαία επιθυμία να δουλέψουν μαζί.

«Ξεκινάει από το ποιος είναι αυτός που σου κάνει μια πρόταση. Πάντοτε λέγαμε, έτσι κι αλλιώς, όπου και αν βρισκόμασταν, ότι θα θέλαμε να συνεργαστούμε. Όταν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “λοιπόν, έχω αυτό, είναι δύο ρόλοι”, με ρώτησε “ποιον θες;” και είπα “θέλω αυτόν”».

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αναφέρθηκε και στο κλίμα που επικράτησε στα γυρίσματα, σημειώνοντας ότι με αρκετούς από τους συντελεστές είχε συνεργαστεί ξανά στο θέατρο.

«Όταν έμαθα ότι είχε συγκεντρώσει τόσους υπέροχους συντελεστές, με πολλούς από τους οποίους έχω ξαναδουλέψει στο θέατρο, ήμασταν μια φανταστική παρέα, χωρίς να το παλέψουμε καθόλου. Δεν ξέρω αν είχαμε κάνει ληστεία στο παρελθόν, αλλά κάτι θα είχαμε κάνει μαζί σίγουρα. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι όταν βρισκόμασταν στα γυρίσματα».

Μιλώντας για το περιεχόμενο της σειράς, στάθηκε ιδιαίτερα στο σενάριο και στα στοιχεία πραγματικότητας που, όπως ανέφερε, περιλαμβάνει η μυθοπλασία.

«Ξεκινάει από ένα υπέροχο σενάριο που περιέχει πολλή αλήθεια, πολλή πίκρα της ζωής μας, που δεν είχαμε ξαναδεί να συμβαίνει στην τηλεόραση. Μπορεί να ήταν μυθοπλασία που βασιζόταν σε πραγματικά πρόσωπα και καταστάσεις, κάτι που σημαίνει ότι άγγιζε πολλούς θεατές. Πολύ “γαμώτο” έχουμε μαζέψει σε αυτή τη ρημαδοζωή και σε αυτή τη ρημαδοχώρα που λατρεύουμε. Κάποια στιγμή θα έρθει μια έκρηξη και αυτή η έκρηξη ήρθε, τουλάχιστον, μέσα από τη μυθοπλασία. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Μου άρεσε ότι, όταν ενώνονται δυνάμεις, μπορούν να κατακτήσουν το σύμπαν».

Η ιστορία πίσω από το «Ας χαθείς»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποκάλυψε ακόμη ότι είχε γράψει τους στίχους του «Ας χαθείς», χωρίς αρχικά να αναφέρει το όνομά του ως στιχουργού.

Όπως εξήγησε, είχαν περάσει χρόνια από τότε που είχε παραδώσει τους στίχους και το τραγούδι τελικά δισκογραφήθηκε με την ένδειξη «στίχοι: άδηλος».

«Είχα γράψει τους στίχους για το “Ας χαθείς”. Πέρασαν χρόνια και ξέχασα ότι το είχα δώσει. Ντρεπόμουν να γράψω το όνομά μου, καθώς δεν είχα στο νου μου ότι θα έκανε κάτι με αυτό. Το βρήκε και το δισκογράφησε γράφοντας “στίχοι: άδηλος”. Και λέει το τραγούδι μου και είχε δηλώσει “στίχοι: άδηλος”».

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι χάρηκε ιδιαίτερα όταν άκουσε το τελικό αποτέλεσμα, ενώ αποκάλυψε τυχαία αρκετά αργότερα ότι ήταν εκείνος που είχε γράψει τους στίχους.

«Ήμουν τόσο χαρούμενος που ένας στίχος μου έγινε τόσο μαγική μπαλάντα, που ήμουν ευτυχισμένος. Και τυχαία, όταν ήμουν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, είπα ότι εγώ το έχω γράψει. “Εσύ είσαι τόσο καιρό;”».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ενασχόλησή του με τη γραφή δεν περιορίζεται στη στιχουργική. «Μ’ αρέσει να γράφω γενικά, όχι μόνο τραγούδια. Γράφω στίχους, σενάρια, παραμύθια», ανέφερε.