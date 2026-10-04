Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων 103-74: Άνετη νίκη στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL

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Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στη Stoiximan GBL για τη σεζόν 2026/27, επικρατώντας με 103-74 του νεοφώτιστου Βίκου Ιωαννίνων στο κεκλεισμένων των θυρών Telekom Center Athens, το μεσημέρι της Κυριακής (4/10).

Οι «πράσινοι», παρά το περιορισμένο rotation και την επιβάρυνση από τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, πήραν από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και δεν επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να διεκδικήσουν τη νίκη. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε δέκα παίκτες στη διάθεσή του, αλλά δεν χρησιμοποίησε τον Μπράνκου Μπάντιο, με αποτέλεσμα να αγωνιστούν συνολικά εννέα.

Ο Παναθηναϊκός είχε παράλληλα στο πρόγραμμά του την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στις 8 Οκτωβρίου, στις 21:15, γεγονός που επέτρεψε στον Ομπράντοβιτς να διαχειριστεί τον χρόνο συμμετοχής των παικτών του από τη στιγμή που η διαφορά απέκτησε ασφαλείς διαστάσεις.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους, έχοντας 5/10 δίποντα και 9/11 βολές. Διψήφιο αριθμό πόντων σημείωσαν επίσης οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ντίνος Μήτογλου, Σιλβέν Φρανσίσκο και Λευτέρης Μαντζούκας, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του Δημήτρη Μωραΐτη στη δημιουργία, με 10 ασίστ.

Για τον Βίκο Ιωαννίνων, οι Τζόρνταν Φλόιντ και Τζάστις πέτυχαν από 14 πόντους, ενώ ο Αγραβάνης πρόσθεσε 12.

Η νίκη είχε και βαθμολογική σημασία για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μπήκε στη νέα αγωνιστική περίοδο έχοντας ποινή -2 βαθμών από την προηγούμενη σεζόν. Δεν έχει υπάρξει εξέλιξη σχετικά με την προσφυγή που έχει καταθέσει στο ΑΣΕΑΔ, το οποίο δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί σε σώμα.

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Ο Παναθηναϊκός πήρε από νωρίς τον έλεγχο

Ο ΜακΝάιρ πέτυχε το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης και παράλληλα το πρώτο καλάθι του Βίκου Ιωαννίνων στη Stoiximan GBL. Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν κοντά στο σκορ στα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες στο 8-8.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ανέλαβε στη συνέχεια επιθετικές πρωτοβουλίες και σημείωσε 10 συνεχόμενους πόντους, δίνοντας στον Παναθηναϊκό προβάδισμα με 10-8 στο 4ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι αύξησαν γρήγορα τη διαφορά και έφτασαν στο 22-10 στο 6’10”.

Λεσόρ και Χέιζ-Ντέιβις ανέβασαν τη διαφορά στους 15 πόντους (27-12), πριν ο Βίκος απαντήσει με τρίποντα των Καρακώστα και Αγραβάνη. Ο Μωραΐτης διαμόρφωσε με καλάθι στην εκπνοή το 32-20 της πρώτης περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός είχε στο πρώτο δεκάλεπτο 10/14 δίποντα, 5/7 τρίποντα και 7/9 βολές, ενώ ο Φρανσίσκο είχε ήδη σημειώσει 10 πόντους και ο Λεσόρ επτά.

Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να μειώσουν στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Καρακώστας, Γόντικας και Φλόιντ έφεραν τον Βίκο στο 38-29 στο 12’45”, ωστόσο ο Παναθηναϊκός απάντησε με επιμέρους σκορ 15-4 και ανέβασε τη διαφορά στους 20 πόντους (53-33) στο 18’25”.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους «πράσινους» μπροστά με 55-37. Οι Φρανσίσκο, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε είχαν πετύχει συνολικά 29 από τους 55 πόντους του Παναθηναϊκού, με 12, 11 και 6 πόντους αντίστοιχα.

Στο ίδιο διάστημα, ο Παναθηναϊκός είχε 12/18 δίποντα, 7/11 τρίποντα και 10/12 βολές, ενώ μοίρασε 10 ασίστ και έκανε έξι λάθη. Ο Βίκος είχε 12/21 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 4/6 βολές και οκτώ ασίστ για επτά λάθη.

Η διαφορά ξεπέρασε τους 30 πόντους

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι και με σερί 14-0 έφτασε στο 75-44 λίγο πριν από το 27ο λεπτό.

Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 79-48, με τον Λεσόρ να έχει φτάσει τους 15 πόντους, τον Χέιζ-Ντέιβις τους 13, τον Φρανσίσκο τους 12 και τον Γιαμπουσέλε τους 11.

Στο τέλος της τρίτης περιόδου, ο Παναθηναϊκός είχε 14/23 δίποντα, 9/19 τρίποντα και 24/26 βολές, ενώ ο Βίκος είχε 13/29 δίποντα, 5/15 τρίποντα και 7/10 βολές.

Η μεγαλύτερη διαφορά της αναμέτρησης έφτασε τους 32 πόντους, όταν το σκορ έγινε 82-50. Στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός διατήρησε με άνεση το προβάδισμά του έως το τέλος, με το τελικό 103-74 να διαμορφώνει το αποτέλεσμα της πρεμιέρας.

Ο Ομπράντοβιτς αξιοποίησε το δεύτερο μέρος για να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής και να διαχειριστεί τις δυνάμεις των παικτών του ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Τα δεκάλεπτα: 32-20, 55-37, 79-48, 103-74.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Μηλαπίδης, Τεφτίκης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 9 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Φρανσίσκο 12 (2/6 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 λάθη), Γιαμπουσέλε 14 (3/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 14 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μαντζούκας 10 (2 τρίποντα), Μωραΐτης 8 (2/4 τρίποντα, 10 ασίστ, 2 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 15 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λεσόρ 19 (5/10 δίποντα, 9/11 βολές, 3 ριμπάουντ), Μπόνγκα 2 (9 ριμπάουντ).

ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Γιαπλές): Μπόγκς 4 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σωτηρίου 1, Φλόιντ 14 (1/6 τρίποντα, 6 ασίστ, 3 λάθη), ΜακΝάιρ 6, Τζάστις 14 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Καρακώστας 10 (2 τρίποντα), Άλμονορ 3 (1 τρίποντο), Αγραβάνης 12 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γόντικας 8 (3 ριμπάουντ), Πατρίκης 2, Φρίμαν (0/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Πόζογλοτ (3 ριμπάουντ).