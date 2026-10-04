F1: Μεγάλη νίκη του Φερστάπεν στο μαραθώνιο GP της Σεπάνγκ – BINTEO

Ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη pole position της χρονιάς, κατακτώντας τη νίκη στο Γκραν Πρι της F1 του Μπαχρέιν, το οποίο διεξήχθη στην πίστα Σεπάνγκ της Μαλαισίας. Με την επιτυχία αυτή, ο Ολλανδός πιλότος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη σεζόν και την 72η συνολικά στην καριέρα του, σε έναν αγώνα που άρχισε με καθυστέρηση 93 λεπτών εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής και των προβλημάτων που προκλήθηκαν στην πίστα.

Ο Φερστάπεν ήταν ο τελευταίος νικητής στη Σεπάνγκ το 2017, πριν η πίστα αφαιρεθεί από το καλεντάρι της Formula 1. Ο Ολλανδός έδωσε ισχυρή ώθηση στη Red Bull παρά το αρχικό πισωγύρισμα, καθώς έχασε την πρώτη θέση πριν καν φτάσει στην πρώτη στροφή. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, τερμάτισε δεύτερος με τη Mercedes, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον συμπλήρωσε το βάθρο για τη Ferrari, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό αγώνα παρά το ρίσκο με τα ελαστικά που τον είχε ρίξει προσωρινά στη 18η θέση. Τέλος, ο Τζορτζ Ράσελ – ομόσταβλος και βασικός ανταγωνιστής του Αντονέλι – βρισκόταν στην τρίτη θέση μέχρι που εγκατέλειψε πέντε γύρους πριν το φινάλε, λόγω πιθανού προβλήματος στη μονάδα ισχύος.

Οι τελευταίοι τέσσερις γύροι εξελίχθηκαν σε μια άμεση μάχη για τις θέσεις του βάθρου μετά από μια παρατεταμένη περίοδο με το αυτοκίνητο ασφαλείας (safety car) στην πίστα. Τότε ήταν που Χάμιλτον, ο οποίος κυνηγούσε τον Ίσακ Ατζάρ της Red Bull για αρκετούς γύρους, έκανε την κίνησή του.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στις πίσω θέσεις της εκκίνησης εν μέσω του χάους που προκάλεσε η βρεγμένη πίστα, κατάφερε να σώσει την τέταρτη θέση για τη Ferrari, προσπερνώντας τον Ατζάρ δύο γύρους πριν από το τέλος.

Η βαθμολογούμενη 10αδα στο γκραν πρι και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

That winning feeling 🙌 #F1 #BahrainGP @redbullracing https://t.co/HT608I7vsJ — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Super Max 🤩 #F1 #BahrainGP https://t.co/2R1QR2YXfl — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

«Είμαι απίστευτα περήφανος για όλους. Ήταν ένας αγώνας με ένταση και πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Κάναμε τη σωστή επιλογή με τα ενδιάμεσα ελαστικά και, στη συνέχεια, βήμα-βήμα, κερδίσαμε έδαφος. Καταφέραμε να κάνουμε τον δικό μας αγώνα μέχρι το τέλος, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης», είπε ο Μαξ Φερστάπεν.



«Νομίζω ότι σήμερα πετύχαμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Τεράστια συγχαρητήρια στον Μαξ και τη Red Bull για το απίστευτο τριήμερό τους. Από τη δική μας πλευρά, έχουμε δουλειά να κάνουμε, αλλά είμαι χαρούμενος που κατακτήσαμε τη 2η θέση. Ελπίζω να επιστρέψουμε στη Μαλαισία στο μέλλον», τόνισε ο δεύτερος του αγώνα και πρωτοπόρος της κατάταξης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κίμι Αντονέλι (Mercedes).

«Πολλά συγχαρητήρια στον Μαξ, τι δύσκολος αγώνας ήταν αυτός. Προφανώς, κάναμε λάθος επιλογή στην αρχή, η οποία δυσκόλεψε πολύ τα πράγματα. Έβλεπα τους άλλους να απομακρύνονται, είχα μείνει πίσω κατά ένα λεπτό, αλλά απλώς συγκεντρώθηκα και συνέχισα την προσπάθεια. Ειλικρινά, από όλα τα χρόνια που βρίσκομαι εδώ, αυτός είναι ο καλύτερος αγώνας που έχουμε κάνει σε αυτή την πίστα», δήλωσε ο τρίτος του βάθρου, επτάκις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον (Ferrari).

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ