Την επόμενη εβδομάδα κλείνει και τυπικά η κλινική «κολαστήριο» της Θεσσαλονίκης – Αγωνία για τους ασθενείς πριν από το «λουκέτο»

Σε αγώνα δρόμου βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που φιλοξενούνται στην κλινική «κολαστήριο» της Θεσσαλονίκης, η οποία αναμένεται να σφραγιστεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα μετά την απόφαση για τη διακοπή της λειτουργίας της. Το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η εξασφάλιση διαθέσιμων κλινών, ώστε οι ασθενείς να μεταφερθούν σε κατάλληλες δομές χωρίς να μείνουν μετέωροι.

Η αγωνία των συγγενών εντείνεται όσο περνούν οι ημέρες, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων για τη φιλοξενία όλων των ασθενών. Ορισμένοι έχουν ήδη καταγραφεί σε λίστες αναμονής, ενώ την κατάσταση παρακολουθεί το υπουργείο Υγείας.

Εφόσον δεν καταστεί δυνατό να βρεθεί άμεσα λύση μέσω των διαθέσιμων δομών, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο αναμένεται να παρέμβει προκειμένου να εξασφαλιστεί νέα δομή που θα μπορέσει να φιλοξενήσει τους ασθενείς και να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια της φροντίδας τους.

Έλεγχοι σε 70 «κόκκινες» δομές

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε 70 ιδιωτικές δομές που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινες» και παρέχουν, μεταξύ άλλων, εναλλακτικές ή μη συμβατικές θεραπευτικές πρακτικές.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται υπηρεσίες όπως η πλασμαφαίρεση, η κβαντική ιατρική και η χρήση μοριακού υδρογόνου, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν εάν οι συγκεκριμένες δομές διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και εάν λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει ενισχύσει σημαντικά τα συνεργεία ελέγχου. Από δύο που είχαν αρχικά συγκροτηθεί, πλέον έχουν φτάσει τα έξι, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο σύνολο των 70 δομών.

Κατεβασμένα ρολά και εξαφανισμένες ιστοσελίδες

Οι ελεγκτές, ωστόσο, βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ακόμη εμπόδιο. Σε αρκετές από τις δομές που επιχειρούν να ελέγξουν, οι χώροι εμφανίζονται κλειστοί, με τα ρολά κατεβασμένα.

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις έχουν αποσυρθεί από το διαδίκτυο οι ιστοσελίδες και οι διαφημίσεις μέσω των οποίων προβάλλονταν οι υπηρεσίες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή δυσκολεύει την ελεγκτική διαδικασία και βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων φορέων.

Καταγγελίες, διαβιβάσεις και εισαγγελική έρευνα

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να κατατίθενται καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία των συγκεκριμένων δομών.

Όπου διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα ή οι προβλεπόμενες άδειες, οι σχετικές υποθέσεις αναμένεται να διαβιβαστούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας. Σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν στοιχεία που ενδέχεται να συνιστούν ποινικές παραβάσεις, θα ενημερώνεται και ο εισαγγελέας.

Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας θα εξεταστεί και ο ρόλος των γιατρών που τυχόν συνδέονται με τις συγκεκριμένες δομές. Όσοι εμπλέκονται αναμένεται να παραπεμφθούν στα αρμόδια όργανα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για περαιτέρω διερεύνηση.

Έτσι, την ώρα που οι οικογένειες των ασθενών δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εξασφαλίσουν μια ασφαλή λύση ενόψει του επικείμενου κλεισίματος των δύο δομών, οι έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη διευρύνονται, με στόχο να αποσαφηνιστεί το καθεστώς λειτουργίας δεκάδων ιδιωτικών δομών και να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι κανόνες που διέπουν την παροχή υπηρεσιών υγείας.