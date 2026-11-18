Σοβαρά προβλήματα υγιεινής, που συνδέονται με την παρουσία τρωκτικών και την έντονη δυσοσμία, οδήγησαν στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ενός ειδικού δημοτικού σχολείου και ενός νηπιαγωγείου στις Αχαρνές. Οι δύο σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ενώ οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι, παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις προς τη δημοτική Αρχή, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Του Σταύρου Ιωακείμ

Η κατάσταση επιδεινώθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, όταν οι γονείς που προσήλθαν στο σχολικό συγκρότημα για την προγραμματισμένη γιορτή της επετείου του Πολυτεχνείου διαπίστωσαν ότι στους χώρους επικρατούσε έντονη δυσοσμία. Οι συνθήκες δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, με αποτέλεσμα οι γονείς να παραλάβουν τα παιδιά τους και να αποχωρήσουν.

Το πρόβλημα είχε εμφανιστεί στις αρχές Οκτωβρίου, όταν εντοπίστηκαν ποντίκια στις εγκαταστάσεις. Παρότι ακολούθησε η τοποθέτηση δολωμάτων και παγίδων, η κατάσταση δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τρωκτικά πέθαναν μέσα σε σωληνώσεις και άλλα δυσπρόσιτα σημεία του κτιρίου, προκαλώντας τη δυσοσμία που εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων.

Σημειώνεται πως το enikos.gr προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους αρμόδιους στον Δήμο, αλλά δεν είχε κάποια απάντηση.

«Ο Δήμος Αχαρνών δεν παίρνει τα μέτρα που χρειάζονται»

Μιλώντας στο enikos.gr, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης», Απόστολος Παπαγιαννόπουλος, κατήγγειλε την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος, επισημαίνοντας ότι η διεύθυνση των σχολικών μονάδων είχε ενημερώσει εγκαίρως τη δημοτική Αρχή.

«Εδώ και έναν μήνα, παραπάνω από μήνα, αρχές Οκτωβρίου ξεκίνησε το περιστατικό. Έχει ενημερωθεί η δημοτική Αρχή από τη διεύθυνση των σχολικών μονάδων. Δυστυχώς, ο Δήμος Αχαρνών, για ακόμη μία φορά, δεν παίρνει τα μέτρα που χρειάζονται για την υγιεινή και την ασφάλεια εκπαιδευτικών και μαθητών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τις ενέργειες της δημοτικής αρχής, ο κ. Παπαγιαννόπουλος υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις περιορίστηκαν στην τοποθέτηση δολωμάτων και παγίδων, χωρίς να αντιμετωπιστεί η αιτία του προβλήματος.

«Το μόνο που έχει κάνει ο Δήμος είναι να έρχεται να ρίχνει κάποια “λουκουμάκια” —πώς τα λένε αυτά για τους ποντικούς;— και να βάζει και κάποιες παγίδες. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχει έντονη δυσοσμία στη σχολική μονάδα από τους ποντικούς, οι οποίοι προφανώς ψοφάνε», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η παρουσία των τρωκτικών συνεχίζεται, ενώ εκτίμησε ότι υπάρχουν φωλιές στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη πρόσθετων μέτρων.

«Το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε, γιατί προφανώς εκεί υπάρχουν πολλοί ποντικοί με φωλιές και χρειάζεται να παρθούν άλλα μέτρα. Όταν δεν παίρνονται όλα τα μέτρα από την αρχή της σχολικής χρονιάς… Στον Δήμο Αχαρνών έχουμε σοβαρό θέμα υποχρηματοδότησης. Με τις βροχές πλημμυρίζουν αίθουσες, ταβάνια πέφτουν…», πρόσθεσε.

Καταγγελίες για πλημμυρισμένες αίθουσες και ελλιπή συντήρηση

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι η παρουσία τρωκτικών δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόβλημα που αφορά την κατάσταση των σχολικών υποδομών στον Δήμο Αχαρνών.

«Όχι, βέβαια. Δεν είναι το μοναδικό. Είναι η κορυφή του παγόβουνου. Έχουμε σχολικές μονάδες οι οποίες έχουν να βαφτούν πάνω από είκοσι χρόνια. Έχουμε σχολικές μονάδες που πλημμυρίζουν κάθε φορά που βρέχει, όπως παλιότερα το 6ο Νηπιαγωγείο, το 10ο Νηπιαγωγείο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αντίστοιχα προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και σε άλλα νηπιαγωγεία.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι οι εργασίες που πραγματοποιούνται δεν επαρκούν για την οριστική αποκατάσταση των προβλημάτων.

«Το μόνο που κάνουν, μερεμέτια. Δεν λύνονται τα προβλήματα. Δηλαδή, όταν πλημμυρίζει μια αίθουσα και έρχονται να βάλουν σιλικόνη σε ρωγμές, κάποια στιγμή πάλι θα ανοίξει», ανέφερε.

Ο κ. Παπαγιαννόπουλος επισήμανε ακόμη ότι στο παρελθόν είχαν καταγραφεί αντίστοιχα προβλήματα και σε άλλες σχολικές μονάδες, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με διάφορους τρόπους. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η απουσία συστηματικής συντήρησης και προληπτικών παρεμβάσεων επιτρέπει τη διαιώνισή τους.

«Όταν δεν παίρνονται προληπτικά μέτρα στην αρχή της σχολικής χρονιάς —να γίνονται συντηρήσεις κτιρίων, να γίνονται μυοκτονίες, ό,τι προβλήματα υπάρχουν, αυτά που τους ζητούν οι εκπαιδευτικές μονάδες, να τα λύνουν— και χρονίζουν τα προβλήματα, οδηγούμαστε εδώ», τόνισε.

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, άσκησε επίσης κριτική στον Δήμο, την Περιφέρεια και την κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι οι σχολικές ανάγκες δεν αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα.

«Προφανώς η εκπαίδευση των μαθητών, προφανώς τα σχολεία του Δήμου Αχαρνών, είναι κόστος για τον Δήμο Αχαρνών, είναι κόστος για την Περιφέρεια, για το κράτος, και προφανώς κόβουν χρήματα. Δεν δίνουν. Τα δίνουν σε φιέστες, τα δίνουν σε πολέμους, τα δίνουν στην Ουκρανία, ή όπλα ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως στα σχολεία, στα σχολεία, για την υγεία και την ασφάλεια των εκπαιδευτικών, δεν έρχονται», δήλωσε.

Κινητοποίηση την Παρασκευή – Ανησυχία για την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών

Η κατάσταση που επικρατεί στις δύο σχολικές μονάδες έχει προκαλέσει ανησυχία στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτοι στις ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής.

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των σχολείων δημιουργεί παράλληλα πρόσθετες δυσκολίες στις οικογένειες, καθώς οι γονείς καλούνται να εξασφαλίσουν τη φροντίδα των παιδιών τους μέχρι την επανέναρξη των μαθημάτων.

Ο κ. Παπαγιαννόπουλος αναφέρθηκε και στην αντίδραση των γονέων κατά τη διάρκεια της σχολικής γιορτής, τονίζοντας ότι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών στηρίζει τις διαμαρτυρίες τους.

«17 Νοεμβρίου, ημέρα γιορτής για τα παιδιά. Οι γονείς διαπίστωσαν, εφόσον μπήκαν στο σχολικό κτίριο, ότι υπάρχει έντονη δυσοσμία», ανέφερε, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας εκπαιδευτικών και γονέων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχει προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 18:30, προς τη δημοτική αρχή, ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος και ουσιαστικές παρεμβάσεις στις σχολικές εγκαταστάσεις.

«Την Παρασκευή προχωράμε σε κινητοποίηση, παράσταση διαμαρτυρίας στις 18:30 στη δημοτική Αρχή. […] Φοβόμαστε για την υγεία εκπαιδευτικών και μαθητών. Φοβόμαστε συνολικότερα όταν δεν παίρνονται μέτρα, όταν δεν δίνονται χρήματα στα σχολεία. Ταβάνια πέφτουν, πλημμυρίζουν. Φοβόμαστε για πολύ χειρότερα πράγματα. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου», υπογράμμισε.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα η παρουσία των τρωκτικών, να αποκατασταθούν οι συνθήκες υγιεινής και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια μαθητών και προσωπικού και να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία των δύο σχολείων.